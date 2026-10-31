Qué colación recomienda un cardiólogo para quienes tienen colesterol alto y presión arterial elevada

Alex Gyftopoulos recomienda yogur griego bajo en grasa con frutos rojos para personas con colesterol alto y presión arterial elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando coinciden el colesterol alto y la presión arterial elevada, lo que se consume entre comidas también forma parte de la alimentación diaria. En esos momentos, la elección puede depender de algo más que la practicidad del alimento.

Una colación puede combinar fibra y proteína, además de tener poca sal, grasas y azúcares agregados. Ese es el criterio que orienta la propuesta de incluirla dentro de una alimentación más amplia, sin presentarla como una solución aislada para ninguna de las dos condiciones.

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En ese marco, Alex Gyftopoulos, cardiólogo del Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Baltimore, dijo en declaraciones recogidas por Verywell Health que elegiría yogur griego bajo en grasa con frutos rojos u otra fruta para una persona con colesterol alto y presión arterial elevada.

El aporte de proteína en las colaciones prolonga la sensación de saciedad y ayuda a controlar los antojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur con fruta combina fibra y proteína

Gyftopoulos indicó que la fruta aporta fibra y el yogur aporta proteína. Según explicó, una colación para personas con colesterol alto y presión arterial elevada debe priorizar alimentos ricos en fibra y limitar la sal, la grasa y el azúcar.

El yogur griego bajo en grasa permite, dentro de su planteo, limitar el aporte de grasa y sumar proteína, que puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad.

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De acuerdo con su explicación, una colación que incluye ese nutriente puede reducir el deseo de seguir comiendo y ayudar a controlar los antojos.

Las frutas y verduras frescas, congeladas o en conserva sin azúcar añadida constituyen opciones válidas para sumar fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos rojos pueden reemplazarse por otras frutas, según señaló Gyftopoulos. También incluyó las verduras entre las opciones que pueden aportar fibra y precisó que pueden consumirse frescas o congeladas. Las versiones en conserva también pueden considerarse si no contienen azúcar añadida.

La fibra interviene en el uso del colesterol para producir ácidos biliares

Gyftopoulos explicó que la fibra puede unirse a los ácidos biliares, sustancias que intervienen en la digestión y que el organismo produce a partir del colesterol. Según el cardiólogo, esa relación ayuda a entender por qué este tipo de carbohidrato ocupa un lugar central en su recomendación.

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El especialista señaló que el cuerpo suele volver a incorporar esos ácidos después de que cumplen su función en la digestión. Sin embargo, cuando la fibra se une a estas sustancias, explicó, continúan su recorrido por el sistema digestivo en lugar de ser reabsorbidas por el organismo.

La fibra se une a los ácidos biliares durante la digestión e impide que regresen al organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Gyftopoulos, el cuerpo debe producir nuevos ácidos biliares en esa situación. Para hacerlo, utiliza colesterol de la sangre. Ese proceso es una de las razones por las que el cardiólogo considera beneficioso el aporte de fibra.

El pochoclo preparado al aire y sin manteca figura entre las otras alternativas que mencionó el especialista. Gyftopoulos remarcó que contiene fibra y que puede prepararse en casa, en lugar de comprar versiones envasadas.

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Los frutos secos con poca sal son otra opción y los alimentos muy procesados quedan relegados

Gyftopoulos también incluyó los frutos secos mixtos que no estén muy salados. Según indicó, aportan proteína y fibra, dos componentes que pueden favorecer la saciedad. La condición de que no tengan exceso de sal sigue el mismo criterio que aplica a las demás alternativas.

Los frutos secos mixtos con poca sal proveen proteína y fibra para favorecer el control del apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el cardiólogo recomendó evitar alimentos muy procesados y envasados. Citó como ejemplo las papas fritas, que, según explicó, suelen contener grasas y sal añadidas.

También mencionó las galletitas dulces y las galletas saladas que se comercializan en paquetes. Gyftopoulos sostuvo que esos productos suelen contener carbohidratos refinados y explicó que pueden elevar el azúcar en sangre.

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Según indicó, no aportan los efectos que busca dentro de una alimentación orientada a reducir el colesterol y la presión arterial. El especialista aclaró que su criterio se concentra en principios y hábitos generales, sin poner el foco en pequeñas excepciones.

En esa línea, planteó una alimentación con predominio de frutas y verduras, frescas, congeladas o en conserva sin azúcar añadida, y aplicó el mismo enfoque a lo que se consume entre comidas.