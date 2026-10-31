Salud

Los pacientes con psoriasis tienen mayores riesgos de cataratas y cirugía de cataratas

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VIERNES, 30 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con psoriasis tienen un mayor riesgo de cataratas y cirugía de cataratas, con variaciones en los riesgos según el tipo de tratamiento, según un estudio publicado en línea el 26 de octubre en el Journal of Dermatology.

Yan-Jie Su, del Hospital General de Veteranos de Taipei en Taiwán, y sus colegas examinaron los riesgos de cataratas y cirugía de cataratas en pacientes con psoriasis en un estudio de cohorte retrospectivo. Los pacientes con psoriasis recién diagnosticada fueron emparejados con controles sin psoriasis según edad, sexo y año de índice (61,622 pacientes con psoriasis y 61,622 controles). Luego se realizó un análisis de casos y controles anidado entre pacientes con psoriasis que desarrollaron cataratas o se sometieron a cirugía de cataratas, emparejados con otros pacientes con psoriasis que no tuvieron estos resultados.

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Los investigadores observaron asociaciones entre la psoriasis y mayores riesgos de cataratas y cirugía de cataratas (razones de riesgo ajustadas, 1.32 y 1.41, respectivamente). En los subgrupos estratificados por edad, sexo y estado de artritis psoriásica, estas asociaciones fueron generalmente consistentes. En el análisis de casos y controles anidado, se observaron mayores probabilidades de cataratas en asociación con la fototerapia con psoraleno más ultravioleta A y ultravioleta B (razones de probabilidades ajustadas, 1.88 y 1.22, respectivamente), sin una relación clara de dosis-respuesta. Se observaron menores probabilidades de cataratas en asociación con tratamientos sistémicos, incluidos biológicos/inhibidores de la quinasa Janus y medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales (razones de probabilidades ajustadas, 0.49 y 0.74, respectivamente). Para la cirugía de cataratas, los hallazgos fueron similares.

"Este estudio demostró que los pacientes con psoriasis tienen mayores riesgos de cataratas y cirugía de cataratas, independientemente de la edad, el sexo o la presencia de artritis psoriásica", escriben los autores. "Los riesgos de estos resultados también parecen variar según el tipo de tratamiento."

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