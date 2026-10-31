La Habana concentra 205 de los 679 casos de presos políticos, según Cubalex

La Habana concentra el 30.2 por ciento de los presos políticos registrados en el panel de Cubalex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Habana concentra el 30.2% de las personas registradas como presas políticas en el panel estadístico de Cubalex, al reunir 205 de los 679 casos según la provincia de residencia. Santiago de Cuba figura después con 65 personas, seguida por Camagüey con 54, Villa Clara con 51 y Matanzas con 50.

Granma registra 41 personas y Guantánamo suma 12. La cifra más baja corresponde a Isla de la Juventud, con dos casos. La distribución se basa en la provincia de residencia incluida en cada registro.

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El panel reporta 580 personas con ubicación penitenciaria identificada, mientras que 99 figuran con la prisión desconocida. La edad promedio es de 40 años y fue calculada sobre 349 registros que cuentan con información etaria.

Los hombres representan el 92.5% de los casos y las mujeres, el 7.5%. La información se basa en el género declarado o registrado para cada persona.

La Habana también concentra 192 personas en centros de su territorio

La Habana reúne la mayor cantidad de personas en centros penitenciarios ubicados dentro de su territorio, con 192 casos. Santiago de Cuba suma 55, Camagüey registra 49, Matanzas tiene 46, Villa Clara alcanza 40 y Granma llega a 39.

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Un total de 497 personas, equivalentes al 73.2% de los registros, están recluidas en centros situados en la misma provincia de residencia. Otras 81 personas, el 11.9%, se encuentran fuera de su provincia.

En 101 casos, que representan el 14.9%, se desconoce la relación territorial entre la provincia de residencia y el centro penitenciario. Cubalex identifica 97 prisiones o centros penitenciarios con personas registradas.

El Combinado del Este es el establecimiento con más casos en el panel, con 74 personas. La Prisión de Valle Grande aparece después con 30 registros.

Los hombres representan el 92.5 por ciento de los casos documentados en la base estadística. (Foto: Cubalex)

La Prisión Provincial de Granma reúne 26 personas y la Prisión Provincial de Las Tunas, 22. La Prisión de Boniato y la Prisión 1580, conocida como El Pitirre, tienen 20 casos cada una.

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Isla de la Juventud presenta el promedio de edad más alto

Isla de la Juventud registra un promedio de edad de 52 años, el más alto entre las provincias incluidas en el panel. Ciego de Ávila figura después con 51 años.

Granma alcanza una media de 43 años. La Habana presenta un promedio de 38 años, mientras que Guantánamo registra 35 años, el valor más bajo entre las provincias que aparecen en la información divulgada.

Cada promedio se calcula únicamente sobre los registros que cuentan con información de edad. El promedio general de 40 años también corresponde a los expedientes que incluyen ese dato.

La edad promedio de los reclusos es de 40 años. (Imagen: Cubalex)

El desglose por género indica que 36 mujeres tienen ubicación penitenciaria conocida y están registradas en 15 centros. La Prisión de Mujeres de Occidente es el establecimiento con más casos dentro de ese grupo, con 11 personas.

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Entre los hombres, el panel contabiliza 544 personas con ubicación penitenciaria conocida. Esos registros aparecen distribuidos en 86 centros.

El 53.7% de los registros tiene una verificación reciente

Cubalex señala que el 53.7% de los registros tiene una verificación reciente. El 10.9% corresponde a casos cuya última verificación se realizó en 2025.

El 35.4% no registra una verificación anterior a ese año. Las capturas no muestran la fecha exacta de actualización de la base ni la metodología completa utilizada para definir y verificar cada caso.

Las cifras corresponden a los datos presentados por la organización en su panel estadístico.