Un periodista de Egipto que votó en el Balón de Oro aseguró que excluyó a Lionel Messi de su Top 10 por “Fair Play”

Pese a su gran Mundial, el periodista egipcio Amr Nageeb Fahmy explicó que el Fair Play fue determinante para excluir al argentino en su votación (EFE)

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El debate por los criterios de votación de la Balón de Oro 2026 sumó un nuevo capítulo tras la explicación pública del periodista egipcio Amr Nageeb Fahmy, quien dejó a Lionel Messi fuera de sus diez primeros lugares por considerar que el criterio de juego limpio debía influir en su decisión.

Según informó el medio egipcio Btolat, la discusión comenzó en X, después de que el usuario Mahmoud Abdulrahman le pidiera precisiones sobre su decisión. El intercambio se produjo luego de que se conociera que Fahmy ubicó al francés Kylian Mbappé en el primer puesto, al georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el segundo y al español Lamine Yamal en el tercero.

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“La exclusión de Messi de mi lista está vinculada al tercer criterio establecido por France Football, el fair play”, escribió Fahmy en X. El periodista añadió que, a su juicio, el capitán argentino no intervino para moderar la conducta de algunos compañeros durante los partidos del seleccionado.

Abdulrahman cuestionó al periodista por la ausencia de Messi en su votación. En su mensaje inicial, reconoció la trayectoria profesional de Fahmy y le pidió que detallara las razones de su elección. También planteó que, si el rendimiento en el Mundial había sido determinante para colocar a Mbappé en el primer lugar, resultaba difícil entender por qué el argentino no aparecía entre los diez seleccionados.

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La respuesta del comunicador egipcio se centró en uno de los tres criterios de evaluación establecidos para el galardón: el juego limpio. Fahmy sostuvo que su decisión no se limitó a los méritos deportivos individuales ni al peso de los títulos obtenidos durante la temporada.

En ese sentido, mencionó a los mediocampistas Enzo Fernández y Leandro Paredes. “Messi, como capitán de la selección argentina, nunca intervino para frenar el estilo de daño practicado por algunos de sus compañeros, especialmente Enzo y Paredes”, afirmó. El votante también aludió a un episodio que involucró a Messi y al español Marc Cucurella en una final del Mundial. Fahmy consideró que el futbolista argentino acompañó una acción que, desde su perspectiva, contradecía el parámetro de conducta deportiva que debía tener peso en la votación.

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La explicación expuso el carácter subjetivo que puede adquirir una elección individual dentro de un premio que reúne criterios deportivos y de comportamiento. “Esta es, al final, una opinión personal, que puede ser correcta o equivocada. Y si el asunto fuera tan obvio y no admitiera desviaciones de lo esperado, no habría necesidad de que un comité humano votara, y las estadísticas lo resolverían todo”, aclaró el periodista.

A Messi lo eligieron seis periodistas en primer lugar: el representante argentino Ezequiel Fernández Moores, el brasileño Cleber Machado, el bielorruso Serguei Nikolaïev, el chino Luo Ming, el cronista de Emiratos Árabes Unidos Osama Mohamad Alamri y el panameño Humberto Cornejo.

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El intercambio que mantuvo el periodista egipcio Amr Nageeb Fahmy en X en el que explicó sus motivos para excluir a Lionel Messi en sus votos para el Balón de Oro

Vale destacar que el delantero inglés Harry Kane obtuvo la distinción de la revista France Football tras imponerse en la carrera por el premio frente a Mbappé y Yamal. Lionel Messi, ocho veces ganador de este premio, terminó quinto en la clasificación general, luego de sus actuaciones con la selección argentina durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La respuesta no cerró el debate. Abdulrahman le agradeció a Fahmy por la aclaración y destacó nuevamente el tono del intercambio, aunque cuestionó que el criterio de juego limpio tuviera una influencia decisiva en una nómina cuyo orden de evaluación contempla primero las actuaciones individuales y luego el rendimiento colectivo y los títulos.

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“El fair play es el tercer criterio, lo que significa que no es la base de la elección”, respondió. También remarcó que Mbappé no obtuvo títulos durante el período valorado, según planteó en su mensaje, y sugirió que la postura del periodista podía estar atravesada por una valoración emocional. Vale recordar que Argentina eliminó a Egipto en los octavos de final del Mundial. Lionel Messi fue el autor de uno de los tantos del 3-2 de la Albiceleste ante los Faraones.

Fahmy rechazó ese señalamiento y defendió el lugar que puede ocupar el comportamiento deportivo dentro de una definición de este tipo. Para sustentar su argumento, recordó el antecedente de Zinedine Zidane en 2006, cuando el mediocampista francés fue expulsado en la final del Mundial de Alemania por el cabezazo a Marco Materazzi.

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“No es la base, pero pudo privar directamente a Zidane de la Balón de Oro en 2006, y fue una decisión correcta”, escribió. Luego precisó que el juego limpio no constituye el elemento central del proceso, aunque “puede ser influyente”. El periodista cerró su respuesta con una referencia directa a la crítica de Abdulrahman: “No me dominó la emoción”, agregó con un emoticón.

Lionel Messi fue clave en la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial (REUTERS/Carlos Barria)

Los votos del periodista egipcio Amr Nageeb Fahmy para el Balón de Oro 2026:

Kylian Mbappé (15 puntos) Khvicha Kvaratskhelia (12 puntos) Lamine Yamal (10 puntos) Harry Kane (8 puntos) Vitinha (7 puntos) Declan Rice (5 puntos) Jude Bellingham (4 puntos) Rodri (3 puntos) Pau Cubarsí (2 puntos) Fabián Ruiz (1 punto)