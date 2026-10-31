Salud

Un tercio de los jóvenes adultos utiliza chatbots de IA para buscar un tipo de información ilícita

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VIERNES, 30 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Alrededor de un tercio de los adultos jóvenes han utilizado chatbots de IA para buscar información sobre el consumo de drogas o alcohol, según un nuevo informe.

Más del 32% de las personas de entre 18 y 29 años dijeron que habían utilizado ChatGPT y otros bots de IA para buscar información sobre el consumo de sustancias, informaron recientemente los investigadores en JMIR Formative Research.

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Sus preguntas para el chatbot se centraron principalmente en información sobre riesgos y consecuencias, lo cual el equipo de estudio consideró preocupante.

"El uso de estas herramientas puede llevar a comportamientos de consumo de sustancias mal informados o de otro modo riesgosos entre los jóvenes, que son el grupo de edad más afectado por los efectos adversos del consumo de sustancias", dijo la investigadora principal Mireia Triguero Roura en un comunicado de prensa. Ella es investigadora postdoctoral en el Instituto Rutgers para la Salud, Política de Atención Médica e Investigación sobre el Envejecimiento en New Brunswick, Nueva Jersey.

Datos recientes de encuestas han indicado que hasta dos tercios de los adultos jóvenes utilizan la IA para obtener información y consejos médicos, señaló el equipo en las notas de antecedentes.

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Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a casi 1,000 estadounidenses de entre 18 y 29 años sobre la forma en que utilizan los chatbots de IA, para ver si buscan información específicamente sobre sustancias y su consumo.

Los resultados mostraron que aproximadamente la mitad de los adultos jóvenes que utilizaron IA para obtener información sobre el consumo de sustancias lo hicieron al menos una vez al mes.

Los participantes negros y hombres tenían más probabilidades de usar IA para buscar información sobre el consumo de sustancias, según encontró el estudio.

"Las disparidades observadas en quién elige usar IA para consultas relacionadas con drogas podrían reflejar diferencias en el acceso a la atención médica, el estigma, la confianza y los comportamientos de búsqueda de información sobre salud", dijo Triguero Roura.

Los adultos jóvenes también tenían altos niveles de confianza en las herramientas de IA y las consideraban confiables y útiles, según el estudio.

"Los hallazgos sugieren que la genIA se está convirtiendo en otra parte de los ecosistemas de salud digital utilizados por los adultos jóvenes y destacan el impacto en la salud pública de la información difundida a través de la genIA", concluyeron los investigadores en su artículo.

Los chatbots "son modelos de lenguaje probabilístico que pueden reproducir fácilmente información errónea", señaló el equipo.

Más información

La Asociación Médica Estadounidense tiene más información sobre el uso de chatbots de IA para la salud.

FUENTE: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 24 de octubre de 2026

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