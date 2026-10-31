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Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento de boxeo: “Un poco averiada”

La influencer continúa su preparación para participar en Parense de manos, donde enfrentará a la streamer Luli González

La influencer se prepara para Parense de manos y compartió las heridas con sus seguidores
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Cami Mayan viene mostrando en sus redes los avances de su preparación para Párense de Manos IV, el evento de boxeo amateur de streamers que organiza Luquitas Rodríguez y que tendrá lugar el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López. La influencer se subirá al ring para enfrentar a la streamer Luli González, y viene compartiendo con sus seguidores el proceso previo al combate a través de producciones fotográficas y videos en su cuenta de Instagram.

En la noche del viernes, mostró el reencuentro con su familia luego de una jornada extensa de entrenamiento. “Llegar de cagarse a piñas y que te reciban así”, escribió mientras mostraba una postal familiar de abrazos y mimos en los que también participó su mascota.

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Luego, en otro video, reflejó las secuelas de la práctica. “La amiga de las girls un poco averiada”, anunció para reflejar partes de su cuerpo que mostraban las cicatrices del entrenamiento. Pequeños cortes en el labio superior e inferior y moretones en sus brazos daban cuenta del paso por el cuadrilátero. Sin embargo, para llevar tranquilidad a su comunidad, remató las publicaciones con el pulgar arriba y la frase “Tamos ok”.

Cami mayan con su familia después de entrenar

Una práctica maravillosa

El salto más grande en su preparación llegó semanas atrás, cuando Mayan compartió en sus redes un video que sorprendió a sus seguidores: en el clip apareció entrenando mano a mano con Sergio “Maravilla” Martínez, el excampeón mundial de boxeo que supo conquistar los títulos mediano de la WBC y la WBA y es considerado uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia.

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“Pov, falta tu rival para entrenar”, escribió la influencer al pie de la publicación, en una clara referencia a González, que la espera del otro lado del ring en diciembre. En las primeras imágenes del clip se ve a Mayan en su esquina, ajustándose los guantes y colocándose el protector bucal con calma y concentración, antes de ponerse el casco negro. Al levantar la vista, encontró al campeón en la esquina opuesta, haciendo su entrada en calor: remera negra con la imagen de un alien, guantes blancos y short deportivo verde.

La impactante figura del boxeo que acompañó a Cami Mayan en su preparación para Párense de Manos IV

Lo que vino después fue un sacudón para sus seguidores. Al final del video, Mayan aparece extenuada en su rincón del ring, sin casco ni guantes, con las manos apoyadas en la cintura y buscando recuperar el aire. La imagen habla por sí sola: entrenar con Maravilla no es para cualquiera. Los comentarios de la publicación reflejaron esa mezcla de humor y admiración que suele despertar la influencer: “Barbie boxeadora”, “Atajate Maravilla, es peligrosa”, “Rompelo en mil pedazos Cami” y “Salí de ahí Maravilla” fueron algunas de las reacciones de sus fanáticos.

La cuarta edición de una velada que promete

El combate entre Mayan y González será uno de los nueve que conforman la cartelera de Párense de Manos IV, programada para el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López del Club Atlético Platense, con capacidad para casi 30.000 espectadores. El evento, que en su presentación reunió a más de 100.000 usuarios en simultáneo, es organizado por Luquitas Rodríguez y se desprende del programa Paren la mano.

Entre los cruces más esperados figura el de Brian Sarmiento contra El Polaco: el boxeador profesional y el cantante de cumbia, ambos con experiencia en La Velada del Año de Ibai Llanos, se medirán en uno de los duelos de mayor atractivo de la noche.

Luli González y Cami Mayan en la presentación de Parense de manos
Luli González y Cami Mayan en la presentación de Parense de manos

Otro choque con historia propia es el de Milica contra Arigeli, streamer española y jugadora de baloncesto con quien ya tenía pendiente un combate que no pudo concretarse meses atrás en México. En otro de los cruces, Renzo Pantich, el periodista de AZZ que cubre las novedades de River Plate, se medirá con Joaco López, streamer e hincha de Boca Juniors, en un duelo que traslada al ring la clásica rivalidad entre ambos clubes.

Pri Mora y Albere llegan al ring con la tensión ya instalada: en el cara a cara previo, ambas debieron ser separadas tras empujones y chicanas. “Acá sabemos que las dos somos víboras. No me hago la buenita”, lanzó Albere. Mora intentó quitarle peso: “Yo sabía que iba a saltar con eso porque se dedica a las polémicas”.

Entre los streamers y creadores de contenido, los combates serán entre Bauleti y Balanza; La Agusneta contra Brunenger, Beni Mármol frente a Mortedor y el duelo internacional tendrá a Shelao, streamer chileno con experiencia en La Velada del Año, y Andoni, influencer y atleta de fitness español.

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