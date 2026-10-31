Costa Rica

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Un estudio de la Oficina del Consumidor Financiero revela que los jóvenes son quienes menos utilizan herramientas para administrar su dinero, mientras que la educación y los ingresos influyen en los hábitos financieros.

Manos de una persona escribiendo en un cuaderno, computadora portátil abierta mostrando un presupuesto financiero con gráficos, tablet y documentos sobre un escritorio.
El 69% de los costarricenses no utiliza presupuestos formales ni herramientas financieras para controlar sus gastos, según una encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Costa Rica, el 69% de las personas no utiliza un presupuesto formal ni herramientas financieras para controlar sus gastos, según reveló una encuesta patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que evidencia importantes diferencias en la manera en que los hogares administran su dinero, especialmente según la edad, el nivel educativo y la situación económica.

El estudio, denominado “El ecosistema financiero del hogar costarricense”, se realizó entre junio y julio de 2026, mediante 1,200 entrevistas telefónicas a personas adultas residentes en Costa Rica, y analizó los hábitos de ahorro, la administración del presupuesto familiar y las dificultades económicas que enfrentan los hogares.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que únicamente el 31% de los encuestados utiliza presupuestos o herramientas financieras para organizar sus gastos. En contraste, el 44% lleva un control informal, mientras que el 25% reconoce que no utiliza ningún método para administrar sus recursos.

Los hallazgos fueron divulgados en el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre, una fecha que busca promover prácticas responsables en el manejo del dinero.

Jóvenes son quienes menos controlan sus gastos

Una de las principales conclusiones de la investigación está relacionada con las diferencias entre generaciones.

Entre las personas de 18 a 34 años, el 36% asegura que no utiliza ningún mecanismo para controlar sus gastos, mientras que otro 46% realiza ese seguimiento de manera informal.

PUBLICIDAD

Esto significa que el 82% de los adultos jóvenes no emplea un presupuesto formal ni herramientas financieras para organizar sus ingresos y egresos.

La situación cambia conforme aumenta la edad. Entre las personas de 35 a 54 años, la proporción de quienes no utilizan ningún método disminuye al 23%, mientras que entre quienes tienen 55 y 70 años se reduce al 15%.

También existen diferencias importantes en el uso de presupuestos. Apenas el 18% de los jóvenes recurre a estas herramientas, frente al 36% de las personas entre 35 y 54 años, porcentaje similar al registrado entre los adultos de mayor edad.

Hispanos contando monedas, educación financiera, planificación económica, finanzas personales, ahorro familiar, dinero en efectivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jóvenes de 18 a 34 años presentan los menores niveles de organización financiera, pues solamente el 18% utiliza presupuestos o herramientas para administrar su dinero.

Educación e ingresos influyen en la organización financiera

El nivel educativo también aparece como un factor relacionado con la manera en que las personas administran sus recursos.

Según la OCF, el 44% de los encuestados con estudios universitarios utiliza presupuestos o herramientas financieras, mientras que entre quienes tienen secundaria incompleta o un nivel educativo inferior, la proporción disminuye al 24%.

La investigación también identificó diferencias según la capacidad económica de las familias.

Entre las personas cuyos ingresos superan sus gastos básicos y que, por lo tanto, tienen posibilidades de ahorrar, el 40% utiliza herramientas para organizar sus finanzas.

En cambio, entre quienes apenas consiguen cubrir sus necesidades o no cuentan con dinero suficiente para hacerlo, solamente el 25% emplea estos mecanismos.

Para la organización, estos resultados muestran que mejorar la educación financiera es importante, pero también deben considerarse las condiciones económicas que enfrentan las familias.

La Oficina del Consumidor Financiero recomienda registrar ingresos y gastos mensuales, incluso mediante una libreta, para mejorar la administración del dinero y fortalecer los hábitos de ahorro.
La Oficina del Consumidor Financiero recomienda registrar ingresos y gastos mensuales, incluso mediante una libreta, para mejorar la administración del dinero y fortalecer los hábitos de ahorro.

Controlar los gastos no requiere aplicaciones ni herramientas complejas

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, destacó que la organización del dinero debe considerarse una parte esencial de los hábitos de ahorro.

“Para hablar de ahorro también hay que hablar de organización financiera. Tener claridad sobre cuánto ingresa, cuáles son los compromisos del hogar, en qué fechas y en qué se utiliza el dinero restante, permite tomar decisiones con mayor información”, explicó.

El especialista señaló que cada familia puede adoptar el mecanismo que mejor se ajuste a sus posibilidades, siempre que permita revisar periódicamente los ingresos y gastos.

De acuerdo con la OCF, no es necesario utilizar aplicaciones especializadas para llevar un control financiero.

Un cuaderno, una libreta o una hoja de cálculo pueden resultar suficientes para registrar los movimientos económicos y conocer cómo se distribuye el dinero cada mes.

La institución recomienda comenzar por identificar los gastos fijos, como vivienda, alimentación y servicios básicos, y posteriormente revisar los gastos variables, que pueden cambiar de un mes a otro.

También considera importante dar seguimiento a los movimientos bancarios y, cuando las condiciones económicas lo permitan, reservar una cantidad para el ahorro.

Sin embargo, la organización advirtió que tener un presupuesto no garantiza que una familia pueda ahorrar, especialmente cuando sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades.

Por esta razón, la OCF sostiene que no existe un porcentaje de ahorro ideal para todos los hogares, ya que las posibilidades económicas son diferentes.

El estudio concluye que, más allá de la cantidad de dinero que una persona consiga reservar, resulta fundamental desarrollar hábitos de organización financiera y compartirlos entre los integrantes del hogar, para tomar decisiones económicas con mayor información.

Temas Relacionados

Costa Ricacostarricensespresupuesto formalgastosahorroOficina del Consumidor Financiero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alajuelense vence al Motagua y clasifica a la final de la Copa Centroamericana: el título se disputará entre dos equipos costarricenses

Los rojinegros derrotaron 2-1 al conjunto hondureño y enfrentarán al Club Sport Cartaginés en diciembre. Costa Rica tendrá asegurado el campeonato regional, mientras que los manudos buscarán su cuarto título consecutivo.

Alajuelense vence al Motagua y clasifica a la final de la Copa Centroamericana: el título se disputará entre dos equipos costarricenses

Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, impulsa acuerdos con Italia para fortalecer el deporte y la infraestructura deportiva

Durante la gira oficial por Italia, el esposo de la presidenta Laura Fernández sostuvo reuniones con autoridades deportivas para promover alianzas que permitan mejorar la gestión, ampliar la participación ciudadana y fortalecer las instalaciones deportivas del país.

Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, impulsa acuerdos con Italia para fortalecer el deporte y la infraestructura deportiva

Costarricense Rebeca Grynspan vuelve a liderar votación para dirigir la ONU, pero potencias mundiales mantienen bloqueada la elección

La exvicepresidenta de Costa Rica obtuvo 11 votos favorables en el séptimo sondeo del Consejo de Seguridad. Sin embargo, todavía necesita el respaldo de los cinco países con poder de veto para convertirse en la primera mujer al frente de Naciones Unidas.

Costarricense Rebeca Grynspan vuelve a liderar votación para dirigir la ONU, pero potencias mundiales mantienen bloqueada la elección

“Aquí se vive a otro ritmo”: La íntima escapada familiar de Usher en Costa Rica

Acompañado de su esposa y familiares, el artista de 48 años aprovechó su paso por Costa Rica para hospedarse en un resort de ultra lujo

“Aquí se vive a otro ritmo”: La íntima escapada familiar de Usher en Costa Rica

Cómo las bandas criminales convirtieron los corredores logísticos de Costa Rica en una de las zonas de mayor riesgo para el transporte de carga en Centroamérica

Tres camiones asaltados por semana en 2025, un conductor asesinado de un disparo en la cabeza y grupos organizados vinculados al narcotráfico. El panorama que enfrenta el sector y la respuesta que el Estado reconoce como insuficiente

Cómo las bandas criminales convirtieron los corredores logísticos de Costa Rica en una de las zonas de mayor riesgo para el transporte de carga en Centroamérica

TECNO

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Bitcoin: cuál es su precio este sábado

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este sábado<br>

Alphabet apuesta por los robotaxis de Waymo, pero el negocio todavía representa menos del 1% de sus ingresos

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

ENTRETENIMIENTO

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

El regalo de HBO en Halloween: un episodio sorpresa de ‘It: Bienvenidos a Derry’ con nuevos secretos del pueblo maldito

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

MUNDO

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

La Justicia francesa modificó el recorrido de la marcha para alejarla del centro de París ante el temor de nuevos disturbios

Civiles ucranianos de Oleshky, ciudad devastada por la guerra, fueron evacuados bajo la tregua temporal mediada por EEUU

Rusia prorrogó la prohibición de exportar diésel excepto los envíos acordados con Donald Trump

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos