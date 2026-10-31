Los Omega-3 Podrían Mejorar la Supervivencia en el Cáncer Avanzado, Según un Ensayo

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VIERNES, 30 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los suplementos de ácidos grasos omega-3 en dosis altas podrían mejorar la supervivencia entre algunos pacientes con cáncer de colon avanzado, según un nuevo estudio.

Los pacientes tuvieron tasas de supervivencia general a cinco años más altas si tomaron dosis diarias elevadas de ácido eicosapentaenoico (EPA), un tipo de ácido graso, antes y después de la cirugía para extirpar el cáncer de colon que se había propagado al hígado, informaron los investigadores el domingo. Los hallazgos se presentaron en Madrid durante una reunión de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

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Alrededor del 62% de los pacientes que tomaron 4 gramos de EPA diariamente sobrevivieron después de cinco años, en comparación con el 45% de aquellos que tomaron un placebo, dijeron los investigadores.

"El beneficio de supervivencia general observado con el EPA, si se confirma en otros estudios, es clínicamente significativo para el grupo de pacientes que han sido operados por cáncer de colon que se ha propagado al hígado y en quienes el cáncer frecuentemente reaparece", dijo el autor principal Mark Hull, profesor de gastroenterología molecular en la Universidad de Leeds en el Reino Unido.

"Esto es particularmente relevante ya que el EPA es bien tolerado y seguro, incluso cuando se necesitan otros tratamientos contra el cáncer", dijo Hull en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 418 pacientes del Reino Unido programados para someterse a cirugía para extirpar tumores en el hígado que se habían desarrollado como resultado del cáncer de colon. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para tomar cuatro gramos de EPA o un placebo de aceite mineral todos los días.

A pesar de la mejora en la supervivencia general, la mediana de supervivencia libre de progresión fue similar entre los dos grupos: 13.5 meses frente a 12.9 meses, señalaron los investigadores. La supervivencia libre de progresión se refiere al tiempo que un paciente vive con cáncer sin que este empeore.

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Los beneficios de supervivencia podrían reflejar cómo responde el cuerpo de una persona al cáncer, especialmente si sufre pérdida de peso, reducción del apetito y fatiga, sugirió Hull.

"Una mayor supervivencia general pero sin una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión también se ha observado en ensayos de inmunoterapia contra el cáncer, y se necesita más investigación para determinar si el EPA funciona mejorando la respuesta inmunitaria del cuerpo al cáncer", dijo Hull.

La experta de ESMO Dra. Chiara Cremolini dijo que los hallazgos "son definitivamente intrigantes, tanto desde un punto de vista biológico como clínico."

"Es probable que se necesiten resultados confirmatorios antes de incorporar esta opción de tratamiento en la práctica clínica diaria", dijo Cremolini, profesora asociada de oncología médica en la Universidad de Pisa en Italia, en un comunicado de prensa.

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Señaló que los pacientes que necesitan cirugía para tumores hepáticos pueden tener antecedentes de tratamiento muy diferentes, así como características biológicas y moleculares del cáncer, por lo que los futuros ensayos deberían tener esto en cuenta. Cremolini no participó en el nuevo estudio.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

El Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering ofrece más información sobre los ácidos grasos omega-3.

FUENTE: Sociedad Europea de Oncología Médica, comunicado de prensa, 25 de octubre de 2026