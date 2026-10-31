Vivir solo es más arriesgado para adultos jóvenes y de mediana edad que para ancianos, indica estudio

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VIERNES, 30 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La soledad ha sido considerada un riesgo importante para la salud de los adultos mayores, pero un nuevo estudio sugiere que los adultos más jóvenes podrían sufrir aún más al vivir solos.

Vivir solo parece aumentar el riesgo de muerte de una persona por una multitud de causas diferentes, particularmente entre adultos de 18 a 64 años, informaron los investigadores el 27 de octubre en el International Journal of Epidemiology.

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Una vida solitaria aumentó el riesgo general de muerte en un 22% para personas de 18 a 64 años, en comparación con un 6% entre los adultos mayores de 65 años, encontró el equipo de estudio.

Los adultos jóvenes y de mediana edad que vivían solos enfrentaron el mayor riesgo de muerte por suicidio, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer de colon y lesiones, según los resultados.

Mientras tanto, los adultos mayores que vivían solos enfrentaron un mayor riesgo de muerte por suicidio, presión arterial alta, lesiones y enfermedades cardíacas.

Sin embargo, los investigadores argumentaron que vivir solo no era necesariamente la causa directa de estas mayores probabilidades de muerte. Más bien, las personas que viven solas tienden a caer en hábitos poco saludables.

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"Vivir solo no es necesariamente perjudicial ni una forma de vida subóptima", dijo la investigadora principal Hyunjung Lee, científica principal de investigación sobre disparidades de cáncer en la American Cancer Society.

"Sin embargo, nuestros hallazgos indican que las muertes excesivas entre adultos que viven solos en comparación con aquellos que viven con otras personas se concentran en gran medida entre individuos con condiciones de salud existentes y exposiciones de alto riesgo para la salud", dijo Lee en un comunicado de prensa.

El porcentaje de personas que viven solas en Estados Unidos casi se ha duplicado durante las últimas seis décadas, pasando del 7.6% (9.4 millones) en 1967 al 14.8% (38.1 millones) en 2023, dijeron los investigadores en notas de contexto.

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Para el nuevo estudio, analizaron datos de salud de más de 598,000 adultos estadounidenses provenientes de encuestas federales e índices de mortalidad entre 1998 y 2018.

El equipo utilizó los datos para calcular las probabilidades de que vivir solo pudiera aumentar el riesgo general de muerte de una persona, así como su riesgo de morir por diferentes causas.

Los resultados mostraron que entre las personas de 18 a 64 años, vivir solo aumentó el riesgo de morir por:

Suicidio en un 58% Enfermedades cardíacas en un 41% Diabetes en un 34% Cáncer de colon en un 27% Lesiones en un 27% Accidente cerebrovascular y otras enfermedades cerebrovasculares en un 23% Accidentes en un 17%

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Entre los adultos mayores, vivir solo se asoció principalmente con un mayor riesgo de muerte por suicidio (103%), presión arterial alta (28%), enfermedades cardíacas (11%) y lesiones (16%).

Las personas que viven solas tenían diferencias en el estilo de vida, acceso a atención médica y otros factores relacionados con la salud que explicaban gran parte de su mayor riesgo, dijo el equipo de estudio.

En general, estos factores representaron el 57% de la diferencia en el riesgo general de muerte entre las personas de 18 a 64 años y el 85% del riesgo entre las personas de 65 años o más.

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"Las personas que viven solas, particularmente los hombres, los adultos de mediana edad y los adultos blancos no hispanos, tienen más probabilidades de fumar y consumir alcohol en exceso, lo que puede ser una explicación potencial de la fuerte asociación entre vivir solo y la mortalidad por todas las causas en estos grupos", escribió el equipo.

"Además, vivir solo se ha asociado con consumir más alimentos salados, menos alimentos saludables y menos visitas al médico o exámenes de salud, lo que también puede explicar el mayor riesgo de mortalidad por varias causas de muerte en esta población", agregó el equipo.

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Trabajar con personas que viven solas para mejorar su dieta y hábitos de salud podría ayudar a reducir su riesgo de muerte, dijo el equipo.

"Se necesitan esfuerzos en políticas y prácticas clínicas para identificar factores de riesgo modificables que contribuyen a este mayor riesgo de muerte entre quienes viven solos, incluyendo el manejo de enfermedades crónicas, la prevención de lesiones, el acceso mejorado a atención preventiva y el cribado de condiciones de salud mental", dijo Lee. "Comprender estos factores puede ayudar a identificar a las personas en esta población que podrían beneficiarse más del apoyo y las intervenciones dirigidas."

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre cómo vivir solo puede afectar tu salud.

FUENTE: American Cancer Society, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2026