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El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

En charla con Teleshow, Ricky Pashkus y Pablo Gorlero adelantan los detalles de una función de tres horas que reunirá a grandes figuras y recorrerá producciones internacionales y obras locales desde 1926, año del estreno de la primera comedia musical en Argentina, hasta la actualidad

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El próximo domingo 1 de noviembre, el Teatro Ópera reunirá a más de 40 figuras en “100 años de musicales”, un espectáculo que propone recorrer un siglo de canciones, escenas y artistas que marcaron el género en la Argentina. Con dirección general de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, la función celebrará el teatro musical con fragmentos de grandes títulos internacionales y obras locales.

En una charla con Teleshow, y refiriéndose al trabajo de investigación para definir el repertorio, Pashkus señaló a Gorlero: “Él es el historiador, es el periodista, es el que sabe qué obras se estrenan cada año. Decidimos que era importante tener un paneo de todas las generaciones”.

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Alejandro Paker, 100 años de musicales reúne a más de 40 figuras en una noche histórica en el Teatro Ópera

El elenco es estelar, e incluye a figuras como Julieta Nair Calvo, Natalia Cociuffo, Ana María Cores, Fer Dente, Laura Esquivel, Raúl Lavié, Mela Lenoir, Florencia Otero, Marisol Otero, Alejandro Paker, Roberto Peloni, Alejandra Radano, Diego Reinhold, Juan Rodó y Josefina Scaglione.

Josefina Scaglione - No me quieras tanto
Josefina Scaglione serà también parte del homenaje

Además participarán Germán Tripel, Déborah Turza, Gabriela Bevacqua, Juli Castro, Federico Couts, Guada Devoto, Jerónimo Dodds, Mariu Fernández, Ezequiel Fernanz, Susan Ferrer, Pablo Juin, Lare, Carolina Mainero, Laura Manzini, Nacho Mintz, Gustavo Monje, Pilar Muerza, Diego Rodríguez, María Rojí, Ivanna Rossi, Daniela Rubiatti, Juan Pablo Skrt, Georgina Tirotta, Daniel Vercelli, Pato Witis, entre otras numerosas figuras.

Facundo Arana nos abre las puertas a su intimidad en el barrio privado Harás de Mar .
Facundo Arana invitado especial para este domingo en el teatro Ópera

La noche también tendrá la participación especial de Facundo Arana, uno de los invitados del espectáculo. “Poder participar en estos 100 años del musical en Argentina, justo con una propuesta que a mí me cambió la vida, fue un antes y un después en toda mi carrera. Estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido. Además, voy a compartir escenario con artistas a los que admiro desde siempre y muchísimo; muchos de ellos son personas con las que nos queremos un montón”, afirmó Arana en declaraciones a Teleshow.

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Company, el musical de Fer Dente
Alejandra Radano, otras de las voces referentes de los musicales argentinos

La puesta contará con música en vivo a cargo de la Orquesta Buenos Aires Broadway, integrada por veintidós músicos y dirigida por Carlos Di Palma. A ese despliegue se sumarán el Grupo Coral Buenos Aires Broadway, con veinte coreutas, y un cuerpo de veinte bailarines con coreografías de Vero Pécolo. Pashkus remarcó que la puesta no replica las versiones originales: “La coreografía de Pécolo es original, y los coros de Matías Ibarra también son originales”.

Dos hombres con trajes y corbatas de lazo posan de pie junto a una pared de ladrillos, uno de ellos con gafas de marco azul
Ricky Pashkus y Pablo Gorlero dirigen la gala que celebra un siglo de teatro musical en la Argentina

La propuesta recupera el espíritu de los espectáculos anteriores de Pashkus y Gorlero, Primeras Damas del Musical y Sres. y Sres. del Musical, que convocaron a referentes del género para interpretar canciones que atravesaron distintas generaciones.

El historiador Pablo Gorlero, quien trabaja junto a Ricky Pashkus y el resto del equipo, explicó a Teleshow, el origen del espectáculo y adelantó algunos de los homenajes que incluirá la propuesta.

Mano con batuta frente a partituras iluminadas, clavijero de contrabajo y músicos sobre un escenario iluminado al fondo.
La puesta contará con la Orquesta Buenos Aires Broadway, coro en vivo y un cuerpo de 20 bailarines

“La idea de hacer este espectáculo surge en mi cabeza desde hace unos años, cuando ya tenía muy presente que en 2026 se cumpliría el centenario de la primera vez que se utilizó el término ‘comedia musical’. Convengamos que hubo muchas otras obras musicales que los historiadores catalogamos dentro de los géneros del sainete lírico o de la zarzuela criolla”, explica Gorlero a Teleshow.

“El año pasado se lo recordé a Ricky y empezamos a pensar la manera de celebrarlo. Por supuesto, queríamos hacerlo con un gran show. Y eso no es posible si no te acompañan productores. Algo que tenía muy presente es que quería cruzar a las distintas generaciones de artistas tan talentosos que tiene nuestro país”.

“En nuestros shows, con Ricky siempre queremos mantener el factor sorpresa, por eso no adelantamos el repertorio. Pero sí te puedo contar que no es un recorrido histórico, sino un show que irá recorriendo momentos clave del género y repasará cuadros musicales que el público reconocerá como homenaje a próceres del teatro musical como Francisco Canaro, Discepolín, Beatriz Bonnet, Víctor Laplace, Hugo Midón y Pepe Cibrián, además de muchos otros”.

El aniversario que inspira el espectáculo tiene una fecha precisa. El 8 de julio de 1926 se estrenó en el Teatro Porteño Judía, de Ivo Pelay y Ermanno Andolfi, considerada por la producción como el primer musical argentino. Pashkus describió el argumento de aquella obra: “Era la historia de una espía judía”.

Bailarines con trajes de pedrería y sombreros saltan en un escenario iluminado, bajo un telón rojo y con músicos de orquesta en primer plano.
El homenaje toma como punto de partida el estreno de Judía, considerada por la producción como el primer musical argentino

A cien años de aquella función, 100 años de musicales plantea un recorrido de tres horas por clásicos, éxitos contemporáneos y títulos nacionales. La intención es poner en primer plano a compositores, autores, directores e intérpretes que sostuvieron y renovaron el lenguaje del teatro musical en el país.

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