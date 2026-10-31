Economía

El Banco Central compró USD 1.395 millones en octubre y reforzó las reservas

Se registró el mejor mes de compras de divisas desde julio, en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria tras las elecciones en Brasil

Las reservas del Banco Central cayeron USD 1.592 millones en jornada del viernes. (Reuters)
Las reservas del Banco Central cayeron USD 1.592 millones en jornada del viernes. (Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró octubre con compras de divisas por USD 1.395 millones, la cifra más alta desde julio, y reforzó así el nivel de sus reservas internacionales. El dato se conoció tras la última rueda del mes, en la que la autoridad monetaria adquirió USD 96 millones.

Las reservas brutas terminaron el 30 de octubre en USD 48.562 millones, según los datos oficiales difundidos por la entidad que conduce Santiago Bausili. Un mes antes, al cierre de septiembre, las reservas se ubicaban en USD 46.090 millones, de modo que el incremento mensual fue de USD 2.472 millones. En lo que va del año, el aumento acumulado es de USD 7.397 millones.

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El resultado de octubre contrasta con los meses previos. Las compras de USD 1.395 millones superaron las de agosto, que fueron de USD 770 millones, y casi triplicaron las de septiembre, que sumaron USD 474 millones y fueron las más bajas de 2026. Para encontrar un registro más alto hay que remontarse a julio, cuando el BCRA compró USD 2.163 millones.

Una semana con pausa en las compras

El resultado de octubre se alcanzó pese a que el Banco Central no compró en las tres primeras ruedas de la última semana del mes. La pausa se produjo en un contexto de volatilidad cambiaria, tras la depreciación del real brasileño luego de las elecciones en Brasil. Antes de esa interrupción, el organismo había encadenado 19 jornadas consecutivas con saldo comprador.

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Durante 2026, la secuencia compradora más extensa fue de 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Después se registraron tramos de 27 y de 13 jornadas consecutivas con compras, antes de la última racha, que se interrumpió el 26 de octubre.

Santiago Bausili
El Tesoro debe afrontar el lunes un vencimiento de USD 880 millones y se espera que el Gobierno le compre los dólares necesarios a la entidad que conduce Santiago Bausili.

El viernes, el mercado operó con más oferta que demanda de dólares. El volumen negociado en el segmento de contado fue de USD 519 millones y las compras del BCRA representaron el 18,5% de ese total.

El dólar y las reservas en el mes

El dólar mayorista cerró el 30 de octubre en $1.537,34, frente a los $1.517,52 del 30 de septiembre. La diferencia fue de $19,82, equivalente a una suba de 1,30% en el mes.

Las reservas, en tanto, registraron una caída de USD 1.592 millones en la última rueda, pese a las compras. Pasaron de USD 50.154 millones el jueves a USD 48.562 millones el viernes. La baja se explicó principalmente por los movimientos de encajes bancarios, propios de los ajustes de fin de mes, y por una caída superior al 3% en el precio del oro, uno de los componentes de las tenencias. Las compras oficiales son uno de los factores que inciden sobre ese stock, junto con pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y la valuación de los activos.

Las compras del año y el vencimiento con el FMI

Con las adquisiciones de octubre, el BCRA acumula compras por USD 15.963 millones en lo que va de 2026. La cifra supera en más de 50% la meta implícita de USD 10.000 millones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se acerca a los USD 17.000 millones del escenario más optimista que manejaba el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó a mediados de septiembre que las compras podrían aproximarse a los USD 20.000 millones en el año.

Los operadores siguen de cerca el ritmo de compras porque el Tesoro debe afrontar el lunes un vencimiento de USD 880 millones por intereses del financiamiento del FMI. En el mercado esperan que el Gobierno recurra al Banco Central para comprarle los dólares necesarios, en un contexto en el que el riesgo país cerró en su nivel más alto en un año.

Las compras también apuntan a ampliar la disponibilidad de divisas ante posibles tensiones cambiarias de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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