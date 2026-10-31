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La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

Los economistas instaron al Gobierno a tomar más medidas para apoyar el crecimiento tras conocerse estas cifras

La actividad industrial de China se volvió a reducir en octubre (Zhangjingang/SIPA Asia via ZUMA / DPA)
La actividad industrial de China se volvió a reducir en octubre (Zhangjingang/SIPA Asia via ZUMA / DPA)
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La actividad industrial de China se redujo en octubre, lo que supone su tercera contracción en cuatro meses, reveló el sábado una encuesta del Gobierno, afectada por la débil demanda interna de bienes y por los indicios de debilidad en las exportaciones.

Los economistas instaron al Gobierno a tomar más medidas para apoyar el crecimiento tras conocerse estas cifras, que ponen de relieve cómo las exportaciones —que han impulsado el crecimiento durante gran parte de este año— podrían no tener la fuerza suficiente para compensar un gasto de los consumidores estancado desde hace tiempo.

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“La demanda insuficiente está aumentando la presión a la baja sobre la economía”, afirmó Zhang Liqun, analista de la Federación China de Logística y Compras.

El índice oficial de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero cayó a 49,3 desde el 50,1 registrado en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Este dato no alcanzó la previsión de 50,0 de una encuesta de Reuters, aunque el primer mes de un trimestre suele ser el más débil.

El superávit comercial de China con el resto del mundo va camino de superar los 1,2 billones de dólares del año pasado gracias a la fortaleza de las exportaciones.

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Sin embargo, en octubre, la actividad industrial se debilitó al enfriarse los pedidos extranjeros relacionados con la Navidad, que se habían adelantado en septiembre. También se vio afectada cuando el gasto de los consumidores, que había repuntado durante las largas festividades del Día Nacional de China en la primera semana de octubre, se desvaneció.

Los subíndices de nuevos pedidos en general y de nuevos pedidos de exportación se mantuvieron en territorio de contracción en octubre. La producción y la actividad de compras también pasaron de la expansión a la contracción.

Las inversiones chinas en el sector automovilístico ayudan a crear puestos de trabajo (EUROPA PRESS)
Las inversiones chinas en el sector automovilístico ayudan a crear puestos de trabajo (EUROPA PRESS)

Más subvenciones podrían ayudar

Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management, afirmó que, si la demanda externa se debilita en 2027, “China necesitará un apoyo político más significativo para impulsar la demanda interna”.

Lu Zhe, economista jefe de Soochow Securities, abogó por ampliar las ayudas para el pago de los intereses hipotecarios “con el fin de reforzar la confianza de los hogares y estabilizar la confianza general”.

Añadió que ampliar las ayudas para el pago de los intereses de los préstamos a proyectos de inversión contribuiría a paliar la actual escasez de inversiones viables en activos fijos.

Varias operarias chinas trabajan en una línea de montaje de televisores en una fábrica de Shenyang, en la provincia de Liaoning (China). EFE/Mark
Varias operarias chinas trabajan en una línea de montaje de televisores en una fábrica de Shenyang, en la provincia de Liaoning (China). EFE/Mark

El PMI no manufacturero, que abarca los servicios y la construcción, también descendió, pasando de 50,2 en septiembre a 49,7.

Las cifras se elaboran a partir de los informes de los directores de compras sobre si las condiciones han mejorado, empeorado o se han mantenido sin cambios en ámbitos como los nuevos pedidos, la producción y el empleo en comparación con el mes anterior. Una cifra superior a 50 indica expansión, mientras que una inferior a 50 indica contracción.

Algunos segmentos del sector manufacturero registraron buenos resultados.

Los subíndices de producción y nuevos pedidos para los sectores ferroviario, de construcción naval, de equipamiento aeroespacial y de fabricación de computadores, comunicaciones y electrónica se situaron todos en 53,0 o por encima, mostró la encuesta.

Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, en particular, han registrado un fuerte crecimiento de sus beneficios. Zhongji Innolight 300308.SZ, fabricante de módulos ópticos de alta velocidad que conectan servidores y conmutadores en centros de datos de inteligencia artificial, casi triplicó su beneficio neto en el tercer trimestre.

Sin embargo, la atonía del mercado nacional y el aumento de los costos han lastrado a muchos fabricantes tradicionales y a empresas vinculadas al sector inmobiliario. El fabricante de muebles a medida Oppein Home 603833.SS, por ejemplo, vio cómo su beneficio neto se desplomaba un 80% durante el trimestre.

No obstante, se espera que la economía china alcance el objetivo de crecimiento anual del país, situado entre el 4,5% y el 5,0%, sin necesidad de medidas de estímulo adicionales, después de que el crecimiento del tercer trimestre repuntó al 4,5%, frente al 4,3% registrado entre abril y junio.

(Con información de Reuters)

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