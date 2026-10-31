Habló por primera vez la joven a la que vinculan con el Chato Prada: “Es difícil lo que estoy viviendo”

El Chato Prada y Agostina Navarrete, entre rumores de todo tipo

Guardar

La separación de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada después de 16 años en pareja siguió generando repercusiones esta semana. Luego de que la bailarina confirmara su relación con el empresario correntino Francisco Liotta Hernández, comenzaron los rumores sobre un supuesto vínculo del productor con Agostina Navarrete, a partir de unos audios que se filtraron y de algunos movimientos en redes. La joven de 26 años oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe, había mantenido silencio. Hasta que en las últimas horas, decidió poner público su perfil de Instagram para emitir un comunicado sobre la situación.

Navarrete dijo que lo que está viviendo “está siendo realmente difícil” y que su vida se convirtió en “una exposición permanente, donde parece que cualquiera tiene derecho a opinar, juzgar, interpretar y hablar de mi intimidad sin siquiera dimensionar el daño que puede generar”.

PUBLICIDAD

En un texto escrito con letras blancas sobre fondo negro, agregó que, detrás de lo que se publica “hay una persona, hay una familia, hay sentimientos y hay una vida que continúa más allá de los titulares y las redes sociales”.

El comunicado de Agostina Navarrete

Y fue directa sobre su sensación de estar en el ojo de la exposición pública: “No soy una noticia, no soy un tema de debate. Les pido respeto. No quiero más exposición, especulaciones ni versiones sobre mi vida”, continuó. Y cerró con una reflexión: “Del otro lado de una pantalla siempre hay una persona, Y las palabras, aunque se escriban detrás de un celular, también lastiman”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el vínculo entre Navarrete y Prada había sido expuesto públicamente días antes por la periodista Fernanda Iglesias, quien además de adelantarlo al aire de Puro Show publicó en sus historias de Instagram una serie de audios del productor. En ellos se escuchaba a Prada con un tono acaramelado: “¿Qué hacés, hermosa? Te dejé un mensajito, estaba en el gimnasio… ¿todo bien?”, decía en uno; “Bueno, dale, corazón, hablemos después más tarde”, en otro. Según trascendió, todo habría comenzado en Instagram: el productor le habría reaccionado a una historia, luego se habrían pasado los teléfonos y la comunicación habría migrado a WhatsApp.

Fernanda Iglesias usó sus redes sociales para mostrar una serie de mensajes de voz del productor (Video: Instagram)

Respecto a Navarrete, hasta las últimas horas, su perfil de Instagram era privado. En su descripción se presentaba como “mamá de France y Fermín, amores de mi vida” y las fotos de sus hijos ocupan casi la totalidad de su perfil.

PUBLICIDAD

Todo esto ocurre en el marco de una de las separaciones más comentadas del último tiempo. Sánchez y Prada habían formado pareja durante 16 años y tienen un hijo en común, Valentín. La ruptura trascendió semanas atrás y estuvo acompañada casi de inmediato por la confirmación del nuevo romance de la bailarina, que habló en el ciclo de streaming Ya fue todo, de Jotax Digital, sobre su vínculo con Francisco Liotta Hernández, un empresario y rugbier correntino de 27 años. “El corazón está muy bien, muy feliz”, aseguró. “Es una relación muy nueva y vamos muy bien. Estoy contenta”, agregó.

Francisco Liotta Hernández y Lourdes Sánchez

La bailarina, que es funcionaria de la provincia de Corrientes, reconoció que las circunstancias del comienzo no fueron exactamente como hubiera deseado. “No se dio de la manera en que me hubiese gustado, pero todo pasa por algo”, sostuvo, sin precisar detalles. También ponderó el peso del cambio: “Fueron 16 años de relación con Pablo y es todo nuevo, además con un nene muy chiquito”, dijo en referencia a Valentín, el hijo que tiene en común con Prada. Sobre el origen del vínculo con Liotta Hernández, contó que ya lo conocía a través de parte de su familia. “Se dio en el momento que tenía que pasar, creo mucho en el Universo y en Dios”, expresó.

PUBLICIDAD