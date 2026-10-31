La conciencia pública sobre el riesgo de cáncer por consumo de alcohol ha repuntado, según encuesta

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VIERNES, 30 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Casi 6 de cada 10 estadounidenses saben que el consumo de alcohol aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer, según una nueva encuesta.

Los hallazgos reflejan un aumento en la conciencia pública sobre los estudios que vinculan el consumo de alcohol con el cáncer, según expertos del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania.

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"Sabemos que la cobertura mediática continua juega un papel importante en amplificar la conciencia del público general sobre los riesgos para la salud", dijo Laura Gibson, analista senior de datos en el Centro Annenberg, en un comunicado de prensa.

La encuesta, realizada del 22 de septiembre al 5 de octubre entre 1,842 adultos en Estados Unidos, encontró que el 58% de los estadounidenses eran conscientes de que el consumo regular de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar cáncer más adelante.

Eso es 5 puntos porcentuales más que cuando se planteó la misma pregunta en febrero de 2026, y aproximadamente el mismo nivel que cuando el Centro Annenberg hizo la pregunta en febrero de 2025.

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En ese entonces, el 56% de los estadounidenses conocían la conexión entre el alcohol y el cáncer cuando se les preguntó, lo cual ocurrió un mes después de que el ex Cirujano General de los Estados Unidos, Dr. Vivek Murthy, emitiera un aviso vinculando el alcohol con al menos siete tipos diferentes de cáncer.

Poco antes de la nueva encuesta, investigadores de la Universidad de Miami publicaron datos que mostraban que las muertes por cáncer relacionadas con el alcohol se habían más que duplicado durante las últimas tres décadas, señalaron los expertos en encuestas.

Sin embargo, una buena parte del público estadounidense sigue confundida sobre el tema. Casi una cuarta parte (24%) no está segura de si el alcohol afecta el riesgo de cáncer, y el 17% cree incorrectamente que no hay conexión entre el alcohol y el cáncer.

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Parte de esta confusión podría derivarse de las políticas públicas bajo la administración de Trump, dijeron los expertos.

Las últimas Guías Alimentarias para los Estadounidenses emitidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en enero eliminaron las advertencias explícitas sobre la relación entre el alcohol y el cáncer, señaló el Centro Annenberg. En su lugar, las guías simplemente aconsejan limitar el consumo de alcohol para mejorar la salud en general.

El margen de error de la encuesta es de más o menos 3.2 puntos porcentuales.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre alcohol y el riesgo de cáncer.

FUENTE: Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2026