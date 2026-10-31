Cultura

La revista Barcelona salta a la oferta de contenidos audiovisuales: “Un agujero para unir obras y público descarriados”

La publicación satífica inaugura su plataforma de streaming BarceMax+ con ‘Ángel’, una comedia negra uruguaya. “Me gustaría que le llegue a Juana Molina, Wagner Moura y Adrián Dárgelos”, dice su director Manuel Soriano

"Angel", de Manuel Soriano
Con "Angel", de Manuel Soriano, nace una nueva plataforma de cine y series: BarceloMax+, "un agujero para unir obras y público descarriados" (BarceloMax+)
Guardar

La revista Barcelona lanzó esta semana BarceMax+, un canal digital de series y películas que debuta con Ángel, una comedia negra uruguaya dirigida por Manuel Soriano y protagonizada por Gustavo Suárez, Antonella Costa y Gustavo Garzón. La plataforma ofrece sin cargo los primeros cinco capítulos de su primera producción y reserva el episodio final para suscriptores y aportantes.

“El guión de Ángel lo escribí como un experimento, con la misma libertad con la que escribiría un cuento o una novela”, cuenta Soriano a Infobae Cultura. Cuando lo presenté a productores y plataformas me dijeron que era ‘impasable’, por eso fuimos por un camino alternativo de producción. Para abordar los temas sensibles (machismo, homofobia, aborto, desaparecidos, pedofilia, religión) tuvimos dos premisas esenciales: la honestidad y el humor", agrega.

PUBLICIDAD

La historia transcurre en Montevideo y sigue a Ángel, un dramaturgo frustrado que vive con Kika, su pareja; su hijo pequeño; y Terco, su padre exguerrillero. Ante la falta de reconocimiento profesional, crea un emprendimiento que promete resolver problemas reales mediante intervenciones teatrales preparadas para sus clientes.

Cada episodio plantea un caso distinto, mientras el protagonista intenta usar el artificio escénico para modificar decisiones y conductas de otras personas. La serie pone el foco en la distancia entre el discurso de Ángel y sus acciones. Su impulso por ayudar a otros se mezcla con una necesidad de control y con la búsqueda de una reivindicación artística. Gustavo Suárez interpreta a Ángel. La argentina Antonella Costa encarna a Kika, su pareja, y Gustavo Garzón representa a Terco, el padre del protagonista.

PUBLICIDAD

“La miniserie explora ciertas lagunas morales de esta época, pero no busca conclusiones sino paradojas y contradicciones. Luego teníamos que ver cómo pasábamos la identidad de ese guión a la pantalla, y para eso fue clave abandonar la cárcel del realismo. El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza”, continúa el director Manuel Soriano en este breve diálogo.

"Angel", de Manuel Soriano
Revista Barcelona lanzó un espacio que debuta con "Ángel", la comedia negra uruguaya de Manuel Soriano (BarceloMax+)

La producción también reúne a Elisa Barbosa Riva en la dirección de fotografía, Facundo de Castro en sonido, Piero Sabini y Ricardo Fontana en montaje, y la banda uruguaya Catatumbo en la música original. La ficción fue filmada en blanco y negro y en formato 4K. “La contracara de esa libertad creativa es que después no teníamos dónde mierda pasar la serie”, comenta Soriano.

“Antes había espacios como I-Sat o los canales públicos para este tipo de obras. Ahora está cada vez más polarizado: están las grandes plataformas, o si no la tenés que subir a YouTube. A raíz de esa necesidad nace Barcelomax. Crear un canal en realidad es bastante fácil. Lo más difícil es darlo a conocer y que la gente se acuerde que existe cuando tiene un rato para mirar algo. Ojalá que Barcelomax se convierta en un agujero para unir obras y público descarriados”, agrega.

"Angel", de Manuel Soriano
"El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza", explica el director (BarceloMax+)

Manuel Soriano nació en Buenos Aires en 1977 y vive en Uruguay desde 2005. Es escritor, editor, docente, guionista y cronista. Desde 2020 publica textos en la revista Gatopardo y en otros medios de Argentina, España y Uruguay. Su trayectoria literaria incluye Variaciones de Koch, distinguido con el Premio Narradores de la Banda Oriental; ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic?, ganadora del Premio Clarín de Novela en 2015; Rugby y Las chicas doradas, reconocida con el Premio Onetti en 2023. También fundó y dirige Topito Ediciones, un sello dedicado a la literatura infantil.

BarceMax+ forma parte del ecosistema digital de Revista Barcelona y plantea una programación orientada a obras que resultan demasiado incómodas o singulares para los catálogos comerciales. La plataforma eligió Ángel para su lanzamiento global esta seamana. Los capítulos uno a cinco pueden verse gratis desde su sitio. El sexto y último episodio se habilita mediante el Patreon de Cuenco Cine o se envía sin cargo a quienes tienen una suscripción a Barcelona. El modelo combina acceso abierto para la mayor parte de la serie y financiamiento directo para el desenlace.

¿Qué le gustaría que ocurra con la serie? “Me gustaría que le llegue a Juana Molina, Wagner Moura y Adrián Dárgelos”, responde Manuel Soriano.

Temas Relacionados

ComediaCineManuel SorianoBarceloMax+Revista Barcelona

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Lebowitz votó por Mamdani pero lo califica como "un Trump de izquierda": "No creo que le importe el antisemitismo"

La escritora neoyorquina, que vive con 12.000 libros y sin teléfono celular, reconoce que atraviesa un bloqueo creativo que lleva varios años. “Si supiera por qué no escribo, lo haría”, razona con su habitual acidez

Fran Lebowitz votó por Mamdani pero lo califica como "un Trump de izquierda": "No creo que le importe el antisemitismo"

35 años de arteba: 20 artistas que crecieron al calor de la feria para descubrir y apreciar

En un recorrido por la gran feria de Argentina, una selección de creadores sub-35 que, con distintos lenguajes, revelan la riqueza del arte contemporáneo

35 años de arteba: 20 artistas que crecieron al calor de la feria para descubrir y apreciar

Super fin de semana de arte contemporáneo en Buenos Aires: tres ferias, 132 galerías y un circuito para todos los públicos

arteba, AFFAIR y AL HUESO proponen una agenda simultánea en La Rural, Galerías Larreta y Chacarita, con galerías locales y extranjeras, charlas, performances y propuestas para nuevos compradores

Super fin de semana de arte contemporáneo en Buenos Aires: tres ferias, 132 galerías y un circuito para todos los públicos

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

En ‘Conversación con la oscuridad’, la escritora argentina traza una genealogía del género que parte de Horace Walpole y Edmund Burke y conduce al cuerpo de Eva Perón y el horror de la ESMA

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

Javier Daulte estrena en el Cervantes una obra que alude a Malvinas y remueve su memoria emotiva: “Soy clase 63, no fui a la guerra de casualidad”

El relevante dramaturgo y director escribió y dirige ‘El movimiento. El pasado no se detiene’, una pieza que llega en el momento más inesperado, cuando la bandera del Mundial reactivó una causa nacional

Javier Daulte estrena en el Cervantes una obra que alude a Malvinas y remueve su memoria emotiva: “Soy clase 63, no fui a la guerra de casualidad”

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Shock en la Fórmula 1: Haas anunció que reemplazará a Esteban Ocon por su piloto de reserva en México y estallaron los rumores

Se confirmaron los horarios de las finales de las Copa Sudamericana y Libertadores

Un periodista de Egipto que votó en el Balón de Oro aseguró que excluyó a Lionel Messi de su Top 10 por “Fair Play”

La penalización en la grilla a Verstappen y Lawson tras el “torpe” incidente en la práctica del GP de México: el provocador mensaje de Max

TELESHOW

Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento de boxeo: “Un poco averiada”

Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento de boxeo: “Un poco averiada”

Habló por primera vez la joven a la que vinculan con el Chato Prada: “Es difícil lo que estoy viviendo”

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

INFOBAE AMÉRICA

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

La Habana concentra 205 de los 679 casos de presos políticos, según Cubalex

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Honduras: se disparan las detenciones de adultos mayores y ya suman 567 en 2026