La revista Barcelona salta a la oferta de contenidos audiovisuales: “Un agujero para unir obras y público descarriados”

Con "Angel", de Manuel Soriano, nace una nueva plataforma de cine y series: BarceloMax+, "un agujero para unir obras y público descarriados" (BarceloMax+)

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La revista Barcelona lanzó esta semana BarceMax+, un canal digital de series y películas que debuta con Ángel, una comedia negra uruguaya dirigida por Manuel Soriano y protagonizada por Gustavo Suárez, Antonella Costa y Gustavo Garzón. La plataforma ofrece sin cargo los primeros cinco capítulos de su primera producción y reserva el episodio final para suscriptores y aportantes.

“El guión de Ángel lo escribí como un experimento, con la misma libertad con la que escribiría un cuento o una novela”, cuenta Soriano a Infobae Cultura. Cuando lo presenté a productores y plataformas me dijeron que era ‘impasable’, por eso fuimos por un camino alternativo de producción. Para abordar los temas sensibles (machismo, homofobia, aborto, desaparecidos, pedofilia, religión) tuvimos dos premisas esenciales: la honestidad y el humor", agrega.

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La historia transcurre en Montevideo y sigue a Ángel, un dramaturgo frustrado que vive con Kika, su pareja; su hijo pequeño; y Terco, su padre exguerrillero. Ante la falta de reconocimiento profesional, crea un emprendimiento que promete resolver problemas reales mediante intervenciones teatrales preparadas para sus clientes.

Cada episodio plantea un caso distinto, mientras el protagonista intenta usar el artificio escénico para modificar decisiones y conductas de otras personas. La serie pone el foco en la distancia entre el discurso de Ángel y sus acciones. Su impulso por ayudar a otros se mezcla con una necesidad de control y con la búsqueda de una reivindicación artística. Gustavo Suárez interpreta a Ángel. La argentina Antonella Costa encarna a Kika, su pareja, y Gustavo Garzón representa a Terco, el padre del protagonista.

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“La miniserie explora ciertas lagunas morales de esta época, pero no busca conclusiones sino paradojas y contradicciones. Luego teníamos que ver cómo pasábamos la identidad de ese guión a la pantalla, y para eso fue clave abandonar la cárcel del realismo. El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza”, continúa el director Manuel Soriano en este breve diálogo.

Revista Barcelona lanzó un espacio que debuta con "Ángel", la comedia negra uruguaya de Manuel Soriano (BarceloMax+)

La producción también reúne a Elisa Barbosa Riva en la dirección de fotografía, Facundo de Castro en sonido, Piero Sabini y Ricardo Fontana en montaje, y la banda uruguaya Catatumbo en la música original. La ficción fue filmada en blanco y negro y en formato 4K. “La contracara de esa libertad creativa es que después no teníamos dónde mierda pasar la serie”, comenta Soriano.

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“Antes había espacios como I-Sat o los canales públicos para este tipo de obras. Ahora está cada vez más polarizado: están las grandes plataformas, o si no la tenés que subir a YouTube. A raíz de esa necesidad nace Barcelomax. Crear un canal en realidad es bastante fácil. Lo más difícil es darlo a conocer y que la gente se acuerde que existe cuando tiene un rato para mirar algo. Ojalá que Barcelomax se convierta en un agujero para unir obras y público descarriados”, agrega.

"El fondo de la serie es tan descarnadamente real que necesitaba formas descarnadamente irreales para equilibrar la balanza", explica el director (BarceloMax+)

Manuel Soriano nació en Buenos Aires en 1977 y vive en Uruguay desde 2005. Es escritor, editor, docente, guionista y cronista. Desde 2020 publica textos en la revista Gatopardo y en otros medios de Argentina, España y Uruguay. Su trayectoria literaria incluye Variaciones de Koch, distinguido con el Premio Narradores de la Banda Oriental; ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic?, ganadora del Premio Clarín de Novela en 2015; Rugby y Las chicas doradas, reconocida con el Premio Onetti en 2023. También fundó y dirige Topito Ediciones, un sello dedicado a la literatura infantil.

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BarceMax+ forma parte del ecosistema digital de Revista Barcelona y plantea una programación orientada a obras que resultan demasiado incómodas o singulares para los catálogos comerciales. La plataforma eligió Ángel para su lanzamiento global esta seamana. Los capítulos uno a cinco pueden verse gratis desde su sitio. El sexto y último episodio se habilita mediante el Patreon de Cuenco Cine o se envía sin cargo a quienes tienen una suscripción a Barcelona. El modelo combina acceso abierto para la mayor parte de la serie y financiamiento directo para el desenlace.

¿Qué le gustaría que ocurra con la serie? “Me gustaría que le llegue a Juana Molina, Wagner Moura y Adrián Dárgelos”, responde Manuel Soriano.

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