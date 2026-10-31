Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

Las autoridades de Nueva Jersey emitieron una advertencia preventiva a las familias ante el hallazgo de sustancias ilegales con aspecto de golosinas. (Captura de pantalla ABC News)

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Las autoridades de Nueva Jersey emitieron una advertencia preventiva a las familias tras un hallazgo policial que encendió las alertas por la apariencia de ciertas sustancias ilegales. El caso ocurrió en una localidad del sur del estado, donde los investigadores encontraron comprimidos de distintos colores y formas que podían confundirse con productos destinados al consumo infantil.

La advertencia se difundió en las semanas previas a Halloween, una celebración en la que los niños suelen recibir golosinas y otros artículos. Por ese motivo, la fiscalía local pidió a padres y cuidadores prestar atención a cualquier objeto desconocido que pueda quedar al alcance de los menores.

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Las autoridades aclararon que el llamado tiene un carácter preventivo. No informaron sobre casos de niños intoxicados ni confirmaron que las sustancias incautadas estuvieran destinadas a distribuirse durante la festividad.

El operativo en Wildwood que derivó en la incautación

El procedimiento se desarrolló el 17 de septiembre en Wildwood, una ciudad costera del condado de Cape May, después de que la Policía local recibiera una denuncia sobre una persona que portaba un arma de fuego en la cuadra 200 de East Spencer Avenue.

Los agentes localizaron a Mark Davis, de 36 años y residente de Vineland. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Policía de Wildwood y la Fiscalía del Condado de Cape May, los investigadores obtuvieron una orden judicial para registrar el vehículo relacionado con el caso.

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Durante la inspección encontraron una pistola y varios comprimidos de colores, que posteriormente fueron enviados al Laboratorio Forense del Condado de Cape May para determinar su composición.

Davis enfrentó cargos relacionados con la posesión de un arma de fuego y de una sustancia controlada. Las acusaciones deberán resolverse en los tribunales y no constituyen por sí mismas una condena.

El fiscal Jeffrey Sutherland confirmó que no existen reportes de niños intoxicados ni indicios de una red de distribución durante Halloween. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El laboratorio forense identificó metanfetamina en las pastillas de colores

El análisis del Laboratorio Forense del Condado de Cape May determinó que los comprimidos contenían metanfetamina, una droga estimulante ilegal que puede provocar graves efectos en la salud.

Las imágenes difundidas por las autoridades mostraban pastillas de diferentes tonalidades, entre ellas azul, violeta, rojo y amarillo. Algunas tenían formas de osos de goma y otros animales, características que podían hacerlas parecer golosinas o suplementos destinados a niños.

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La Fiscalía del Condado de Cape May advirtió que esa presentación representa un riesgo porque los menores podrían no reconocer que se trata de sustancias peligrosas. Su apariencia tampoco permite distinguirlas con confianza de productos comerciales.

Por esa razón, las autoridades recomendaron a los adultos conversar con niños y adolescentes sobre los peligros de ingerir pastillas, polvos o cualquier otro producto cuya procedencia y composición desconozcan.

El hallazgo no demuestra que exista una operación para distribuir metanfetamina durante Halloween. La alerta se relaciona con las características visuales de los comprimidos incautados y con la posibilidad de que alguien los confunda con artículos de consumo habitual.

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Recomendaciones de la FDA para revisar los dulces de Halloween

La cercanía de Halloween motivó a las autoridades a recordar las medidas de prevención que deben adoptar las familias durante la recolección de golosinas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda que los niños esperen a llegar a casa antes de abrir los dulces que recibieron durante la celebración. También aconseja que los adultos revisen los productos y sus envoltorios antes de permitir que los menores los consuman.

Entre las señales que requieren atención se encuentran:

Envoltorios dañados: productos con roturas, perforaciones pequeñas o indicios de manipulación.

Cambios de apariencia: dulces con decoloración o características inusuales.

Artículos sin identificación: productos que no tengan envoltorios comerciales o cuya procedencia no pueda determinarse.

Objetos desconocidos: pastillas, cápsulas o sustancias que puedan confundirse con golosinas o suplementos.

La agencia también aconseja retirar de las bolsas de los niños pequeños los caramelos duros, los chicles, los cacahuetes y los juguetes de tamaño reducido, debido al riesgo de asfixia.

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Estas indicaciones forman parte de las recomendaciones generales de seguridad para Halloween y no corresponden a una alerta específica por la incautación registrada en Wildwood.

La agencia sanitaria recomendó retirar caramelos duros y frutos secos de las bolsas para evitar riesgos de asfixia en niños pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos a seguir si un niño encuentra o ingiere una sustancia desconocida

Los adultos deben mantener cualquier pastilla, cápsula o polvo desconocido fuera del alcance de los menores. Si encuentran un objeto sospechoso entre los dulces, no deben permitir que los niños lo manipulen ni que intenten probarlo.

Cuando existan motivos para sospechar que se trata de una droga u otra sustancia ilegal, corresponde informar a la Policía local para que pueda evaluar la situación.

Si un menor ingiere un producto desconocido o podría haber estado expuesto a un medicamento, una droga o un químico, el servicio Poison Control de Estados Unidos recomienda comunicarse con su línea de asistencia, disponible las 24 horas.

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El número gratuito es el 1-800-222-1222. Los especialistas pueden orientar a las familias según la edad de la persona, el tipo de sustancia, la cantidad ingerida y los posibles síntomas.

Sin embargo, si el niño presenta dificultades para respirar, pierde el conocimiento, sufre convulsiones o no puede despertarse, se debe llamar inmediatamente al 911 para solicitar asistencia de emergencia.

El llamado de la fiscalía a las familias

El fiscal del Condado de Cape May, Jeffrey Sutherland, instó a los padres y cuidadores a conversar con niños y adolescentes sobre los riesgos relacionados con las drogas ilegales.

La fiscalía también pidió a los residentes que comuniquen cualquier información sobre posibles actividades ilícitas en sus comunidades. Según el organismo, Sutherland mantiene coordinación con otras agencias de seguridad para identificar a personas involucradas en la distribución de sustancias controladas.

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Hasta la información difundida públicamente, las autoridades no informaron sobre intoxicaciones relacionadas con los comprimidos encontrados en Wildwood ni confirmaron que hubieran llegado a manos de menores.

El caso se mantiene como una advertencia preventiva basada en un decomiso policial y en los resultados del análisis forense. La recomendación central es que los adultos supervisen los productos que reciben los niños durante Halloween y eviten que tengan contacto con sustancias cuya procedencia no puedan identificar.