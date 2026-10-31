Se confirmaron los horarios de las finales de las Copa Sudamericana y Libertadores

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Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en una final única y en cancha neutral. En las últimas horas, la Conmebol confirmó que el encuentro comenzará a las 19:30 de Argentina (17:30 de Colombia). De esta manera, va quedando todo listo para una de las definiciones internacionales del año.

El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llegó a la definición tras revertir la semifinal ante Vasco da Gama con un 3-1 en el Maracaná, luego de perder 1-0 en la ida; Mineiro, con Eduardo Domínguez como entrenador, eliminó a Montevideo City Torque con un global 3-2, sostenido en el 3-0 de Belo Horizonte. El ganador obtendrá el título y el pase a la Recopa Sudamericana 2027.

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La definición tendrá además peso histórico: Boca busca su tercer trofeo de Sudamericana, tras las conquistas de 2004 y 2005, lo que lo dejaría como el primer tricampeón del certamen; Atlético Mineiro intentará levantar la copa por primera vez. Ambos equipos registran ocho enfrentamientos oficiales de Conmebol, con tres victorias xeneizes, una del club brasileño y cuatro empates; el antecedente más reciente fue la serie de Libertadores 2021, que Mineiro ganó por penales tras dos igualdades sin goles.

Para asistir, las entradas generales de las categorías 1 y 2 ya se habilitaron a través de la plataforma oficial de la Conmebol, con valores de USD 250 y USD 180, respectivamente, mientras que la categoría 3, destinada a las hinchadas de los finalistas, cuesta USD 90 y aguarda la fecha de venta.

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Por otra parte, Estudiantes de La Plata y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado 28 de noviembre, también en partido único, en el Estadio Centenario de Montevideo. La cita comenzará a las 17 (hora argentina y también local y de Brasil). El Pincha alcanzó la final tras eliminar por penales a Flamengo en el Maracaná, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Fluminense por la misma vía. El Pincha buscará su quinta Libertadores —la última fue en 2009— y el Verdao irá por su cuarto título continental.

El cruce tiene un antecedente de enorme peso histórico: ambos definieron la edición de 1968, cuando Estudiantes conquistó su primera Copa luego de imponerse en el desempate disputado, precisamente, en el Centenario. Para los hinchas que planeen viajar, las entradas se venden únicamente a través de la plataforma oficial de Conmebol; las categorías generales cuestan USD 340 y USD 250, mientras que los sectores destinados a cada parcialidad tienen un valor de USD 95. La organización advirtió que no garantiza la validez de tickets comprados mediante agencias o canales no autorizados.

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Boca afrontará una seguidilla de tres compromisos antes de la final de la Sudamericana ante el Mineiro. El equipo xeneize recibirá mañana desde las 15 a River y la próxima semana a Defensa y Justicia (día y horario a confirmar), ambos por el Torneo Clausura, y luego enfrentará a Banfield el sábado 14 por las semifinales de la Copa Argentina. Los brasileños, en tanto, jugarán como visitantes ante Botafogo el 5 de noviembre, volverán a presentarse frente a Mirassol el 14/11 y postergaron su duelo contra Corinthians por el Brasileirao para el miércoles 25 de noviembre, post final continental.

Estudiantes también tiene tres partidos programados antes de buscar la Libertadores frente a Palmeiras: recibirá mañana a Instituto y visitará la semana que viene a Talleres de Córdoba por el Clausura, mientras que se medirá con Independiente Rivadavia el jueves 12 de noviembre para definir la Supercopa Argentina. Los paulistas, por su parte, visitarán al Cruzeiro el 18 de noviembre, después de jugar el 5 ante Remo y el 11 frente a Athletico Paranaense por el Brasileirao. Postergarán la penúltima fecha ante Chapecoense ya que se llevará a cabo el fin de semana de la final contra el Pincha.

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