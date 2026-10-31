Cuáles fueron los diez autos más vendidos en octubre: tres pick ups al frente y sólo uno en el top ten de los más baratos

De los diez modelos más vendidos, cinco son de origen argentino, cuatro brasileños y uno chino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ranking mensual de los autos más vendidos funciona como una radiografía de lo que eligen los compradores en el mercado argentino. En octubre, la parte alta de la lista quedó en manos de las pick ups, y apenas un modelo del top ten de ventas figura también entre los diez más económicos del mercado.

Los diez modelos más vendidos del mes sumaron 16.023 patentamientos, el 37,4% de las 42.891 unidades de autos y comerciales livianos que se registraron en octubre. Fueron los únicos que superaron las mil unidades: el undécimo, el Chevrolet Tracker, quedó en 963.

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Al frente del ranking quedaron tres pick ups: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger. Entre las tres sumaron 6.901 unidades, el 16,1% del total de livianos. La Amarok pasó al segundo puesto y desplazó a la Ranger, que había sido segunda en septiembre.

El resto de la lista lo completan cuatro SUV (Ford Territory, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross y Volkswagen Tera) y tres autos (Fiat Cronos, Peugeot 208 y Chevrolet Onix). Por origen, son cinco modelos argentinos, cuatro brasileños y uno chino. De los diez, el único que además integra el grupo de los más económicos es el Onix.

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1. Toyota Hilux: 2.820 unidades

La Toyota Hilux lideró el ranking con 2.820 unidades vendidas

La pickup fabricada en Zárate lideró el ranking con 2.820 unidades vendidas, el 6,6% de los patentamientos de livianos. Fue 7,4% menos que en septiembre, cuando se habían registrado 3.047, pero 11,1% más que en octubre de 2025, cuando sumó 2.538. Sacó 692 unidades de ventaja sobre la Amarok, su perseguidora inmediata.

En lo que va del año acumula 27.003 unidades, prácticamente lo mismo que en igual período de 2025, cuando fueron 27.128 (una baja de 0,5%). La ventaja sobre el Cronos, segundo en el acumulado anual, es de 7.402 unidades.

2. Volkswagen Amarok: 2.128 unidades

La pick up de Volkswagen subió al segundo lugar con el 5% de participación sobre el total del mercado

La pick up de Volkswagen subió al segundo lugar con el 5% de participación sobre el total del mercado. Fue una de las dos únicas del top ten que crecieron frente a septiembre, con una suba de 6,8% sobre las 1.992 de ese mes. Respecto de octubre de 2025, cuando había vendido 1.624, el aumento fue de 31%, el mayor entre los diez modelos.

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Lo hizo en la etapa final de su ciclo: tras 16 años en el mercado, la nueva generación llegará en el primer trimestre de 2027. En el acumulado del año suma 14.859 unidades, 32,6% menos que las 22.043 de los primeros diez meses de 2025.

3. Ford Ranger: 1.953 unidades

La Ranger quedó tercera, un lugar por debajo del que había ocupado en septiembre (Ford Argentina)

La Ranger quedó tercera, un lugar por debajo del que había ocupado en septiembre, cuando registró 2.242 patentamientos. Pese a quedar en el podio, sufrió una baja mensual de ventas del 12,9% y una caída interanual de 4,4% frente a las 2.042 unidades vendidas en octubre de 2025. Representó el 4,6% de los livianos.

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En el acumulado también está tercera, con 18.262 unidades, 19,7% menos que las 22.755 de un año atrás. Actualmente se ofrece en 15 configuraciones, con motores turbodiésel 2.0 (turbo y biturbo) y 3.0 V6.

4. Fiat Cronos: 1.799 unidades

El Cronos pasó del quinto al cuarto puesto y es el auto mejor ubicado del ranking

El Cronos pasó del quinto al cuarto puesto y es el auto mejor ubicado del ranking. Con el 4,2% del total del mercado de livianos, creció 4,0% frente a septiembre (1.730 unidades ese mes), aunque cayó 3,0% frente a octubre de 2025 (1.854). Quedó adelante de la Territory por apenas 8 unidades.

En el año acumula 19.601 unidades vendidas, lo que lo ubica segundo, aunque 29,7% por debajo de las 27.877 de 2025. Se ofrece en cuatro versiones, con motor 1.3 y caja manual o automática CVT.

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5. Ford Territory: 1.791 unidades

El Ford Territory es el SUV más vendido del mes y el único modelo fabricado en China del top ten (Ford Argentina)

El SUV fabricado en China quedó quinto en el ranking de octubre. Sus ventas bajaron 9,8% frente a septiembre, cuando había registrado 1.986, pero mejoraron 4,2% en relación a las 1.719 unidades vendidas en octubre de 2025. Es el SUV más vendido del mes y el único modelo fabricado en China del top ten.

En el acumulado del año suma 17.634 unidades y se ubica en el cuarto lugar, con un crecimiento de 44,8% sobre las 12.176 unidades patentadas en igual período de 2025.

6. Toyota Yaris Cross: 1.256 unidades

El Toyota Yaris quedó sexto, con el 2,9% de los patentamientos de los comerciales livianos en octubre

El SUV compacto de Toyota fue sexto, con el 2,9% de los patentamientos de los comerciales livianos en octubre. Cayó 19,1% frente a las 1.553 unidades de septiembre, la mayor baja mensual del ranking. No tiene comparación interanual, ya que llegó al mercado en marzo de este año y acumula 10.292 unidades vendidas desde entonces.

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Es el modelo de origen brasileño más vendido del mes. Según el informe de Acara, 509 de sus 1.256 patentamientos corresponden a versiones híbridas.

7. Peugeot 208: 1.155 unidades

El Peugeot 208 quedó séptimo en este oportunidad, con el 2,7% del total de las ventas del mercado de livianos

El hatchback de Peugeot quedó séptimo en este oportunidad, con el 2,7% del total de las ventas del mercado de livianos. Cayó 2,9% frente a septiembre (1.189 unidades ese mes) y 48,7% frente a octubre de 2025, cuando había vendido 2.253 vehículos. Sufrió la mayor caída interanual entre los diez modelos del top ten, lo que llevó a que su participación bajara de 4,6% al 2,7%.

En el acumulado del año suma 16.370 unidades y está en el quinto lugar, con una baja de 39,2% frente a las 26.908 unidades vendidas entre enero y octubre de 2025.

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8. Toyota Corolla Cross: 1.062 unidades

El SUV Corolla Cross de Toyota quedó octavo en el listado de los 10 autos más vendidos

El SUV de Toyota quedó octavo. Sus ventas cayeron 6,5% frente a septiembre (1.136 unidades patentadas) y 20,9% frente a octubre de 2025. De los 1.062 patentamientos, 669 fueron de versiones híbridas, según el informe de Acara.

El acumulado del año es de 9.708 unidades, lo que representa una baja de 43,6% respecto a las 17.207 Corolla Cross que se vendieron en igual período de 2025. Esa comparación refleja los problemas de producción que el modelo enfrentó a fines del año pasado en Brasil.

9. Chevrolet Onix: 1.054 unidades

El Chevrolet Onix es el único modelo del top ten de ventas que también figura entre los diez más económicos del mercado

El Onix quedó noveno, un lugar por encima del que tuvo en septiembre. Sin embargo, sus ventas bajaron 5,6% frente a las 1.117 unidades de ese mes y 13,3% frente a las 1.216 de octubre de 2025.

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Es el único modelo del top ten de ventas que también figura entre los diez más económicos del mercado: con un valor de lista de $33.274.900, fue el quinto más barato de octubre. Los otros nueve modelos del ranking quedaron fuera de ese grupo.

Es de origen brasileño, se ofrece en versión hatchback y sedán, y todas sus versiones tienen motor turbo 1.0. En el acumulado del año suma 11.475 unidades, 5,8% menos que las 12.185 de 2025.

10. Volkswagen Tera: 1.005 unidades

El Volkswagen Tera cerró el ranking con 1.005 unidades patentadas

El Tera cerró el ranking con 1.005 unidades patentadas. Cayó un lugar en relación a septiembre, tras sufrir una retracción mensual de 10,9% y una caída interanual de 25,8%.

En lo que va del año acumula 12.797 unidades, frente a las 2.582 de igual período de 2025, cuando el modelo recién llegaba al mercado. Por eso la variación acumulada, de 395,6%, no es comparable con la del resto de los modelos. Quedó 42 unidades por encima del Chevrolet Tracker, el primero en quedar fuera del top ten.