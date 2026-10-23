El control visual que los oftalmólogos recomiendan no postergar después de los 40 años

Los oftalmólogos recomiendan realizar este control a partir de los 40 años para evaluar las estructuras internas del ojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir de los 40 años, el ojo humano comienza a experimentar transformaciones que no siempre se perciben, y que pueden derivar en patologías graves si no se detectan a tiempo. Especialistas en oftalmología citados por la revista Parade coinciden en que existe un examen específico que toda persona debería realizarse antes de cumplir esa edad: el examen ocular con dilatación de pupilas, un procedimiento que permite observar en detalle las estructuras internas del ojo y que, según los expertos, resulta indispensable una vez que se cruza la barrera de los 50.

Uno de los primeros signos del envejecimiento ocular es la dificultad para enfocar objetos cercanos, un fenómeno conocido como presbicia. El Dr. James R. Kelly, oftalmólogo de la clínica Kelly Vision Center, explicó que esta condición suele manifestarse alrededor de los 45 años, cuando el cristalino del ojo pierde elasticidad de manera progresiva.

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El Dr. Wuqaas M. Munir, especialista del Centro Médico de la Universidad de Maryland, ofreció una explicación sobre el mecanismo detrás de este proceso: “Nuestro ojo es como una cámara, con el cristalino proporcionando una cantidad significativa del poder de enfoque. A medida que envejecemos, este cristalino comienza a endurecerse y pierde lentamente la capacidad de reenfocar cuando miramos objetos cercanos”. Según Munir, este cambio natural arranca cerca de los 40 años, lo que explica por qué tantos adultos terminan necesitando anteojos de lectura o lentes bifocales.

La presbicia se manifiesta cerca de los 45 años debido a la pérdida de elasticidad y al endurecimiento del cristalino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar enfermedades silenciosas con dilatación pupilar

Sin embargo, los cambios en la graduación son apenas la superficie. El examen con dilatación pupilar va mucho más allá de determinar si una persona necesita anteojos nuevos. Durante el procedimiento, el profesional aplica gotas especiales que agrandan las pupilas, lo que le permite una visión completa y sin obstrucciones del fondo del ojo, incluyendo la retina y el nervio óptico.

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“La mejor manera de proteger la vista es consultar a un oftalmólogo. A los 40 años, y sin duda a los 50, toda persona debería hacerse un examen ocular con dilatación realizado por un profesional para detectar cualquier problema de forma temprana”, enfatizó el especialista de la Universidad de Maryland.

A su vez, advirtió que condiciones como las cataratas —la opacidad del cristalino—, el glaucoma y los cambios retinianos asociados a la diabetes progresan de forma lenta y silenciosa, sin que el paciente sea capaz de identificarlos por su cuenta.

Los datos respaldan esa advertencia. El estudio MI-SIGHT (Michigan Screening and Intervention for Glaucoma and Eye Health through Telemedicine), publicado en la revista Ophthalmology, evaluó a 3.714 personas en comunidades desatendidas de Michigan y detectó que el 22,4% presentaba glaucoma o sospecha de la enfermedad, pese a que solo el 5% había reportado un diagnóstico previo. El 60,8% de los participantes no se había realizado un examen con dilatación pupilar en más de dos años.

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“Al detectar estas enfermedades a tiempo, la pérdida de visión a menudo puede prevenirse. A partir de los 50, un profesional puede recomendar exámenes más frecuentes para monitorear cualquier cambio”, indicó Munir.

En línea con estas recomendaciones, la Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO) establece que los adultos deben realizarse un examen de referencia a los 40 años y programar controles de seguimiento cada dos a cuatro años entre los 40 y los 54.

El uso de gotas oftálmicas para agrandar las pupilas permite revisar el fondo del ojo, la retina y el nervio óptico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que también protegen la vista

Más allá del examen periódico, los hábitos cotidianos tienen un papel determinante en la salud visual a largo plazo. Kelly subrayó que el tabaquismo incrementa de forma considerable el riesgo de degeneración macular asociada a la edad, cataratas y daño al nervio óptico, condiciones que pueden conducir a la ceguera. Abandonar el cigarrillo mejora la circulación sanguínea y reduce el estrés oxidativo en los tejidos oculares.

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La protección frente a la radiación ultravioleta es otro factor clave. El uso de lentes de sol con filtro UV al aire libre ayuda a resguardar las delicadas estructuras del ojo de los rayos que favorecen la formación de cataratas y el deterioro de la retina.

La alimentación también incide directamente. Una dieta que incluya ácidos grasos omega-3, luteína, zeaxantina y vitaminas C y E —presentes en vegetales de hoja verde, cítricos y pescado— contribuye a nutrir el ojo y a ralentizar el desgaste asociado al paso del tiempo.

Por último, mantener bajo control enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol elevado protege los vasos sanguíneos que irrigan el ojo. Para quienes pasan largas horas frente a pantallas, los especialistas recomiendan aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, fijar la mirada en un punto situado a unos 6 metros (20 pies) de distancia durante al menos 20 segundos, una práctica sencilla que ayuda a prevenir la fatiga visual digital.

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