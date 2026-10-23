Huevos duros o queso cottage: qué considerar para cuidar el corazón

Los huevos duros y el queso cottage aportan proteínas a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los huevos duros y el queso cottage pueden aportar proteínas a la dieta, aunque su efecto sobre la salud cardiovascular depende en gran medida de sus versiones, cantidades y acompañamientos. Ambos alimentos pueden integrarse en una alimentación saludable para el corazón, según especialistas consultados por EatingWell.

Un huevo aporta 6 gramos de proteína y poca grasa saturada

El huevo duro contiene cerca de 6 gramos de proteína y alrededor de 1,5 gramos de grasa saturada por unidad grande. Durante años, su contenido de colesterol alimentario llevó a restringirlo en dietas orientadas a la prevención cardiovascular. Sin embargo, los nutricionistas citados por EatingWell señalan que el colesterol presente en los alimentos no equivale directamente al colesterol que circula en la sangre.

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Veronica Rouse, nutricionista dietista, explicó que consumir productos con colesterol, como los huevos, no implica por sí solo un incremento importante del colesterol sanguíneo. La evidencia nutricional actual pone más atención en las grasas saturadas, ya que tienen una relación más directa con el aumento del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

El consumo de huevo junto con pan integral, frutas y vegetales aporta fibra a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ali McGowan, también nutricionista dietista, recomendó revisar especialmente con qué se acompaña el huevo. Por ejemplo, combinarlo con pan integral, frutas, vegetales o frutos secos permite incorporar fibra y grasas insaturadas.

Para la mayoría de las personas sanas, el consumo moderado (hasta aproximadamente un huevo al día) puede formar parte de un patrón alimentario favorable para la salud cardiovascular, indicó Cici McGuane, nutricionista clínica. Quienes ya padecen cardiopatías o tienen el colesterol elevado deberían consultar con un profesional de la salud sobre la cantidad adecuada o sobre alternativas como las claras.

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El queso cottage concentra más proteína, pero puede tener mucho sodio

El queso cottage ofrece una ventaja para quienes buscan elevar su ingesta proteica: media taza de una variedad con 1% de grasa proporciona 14 gramos de proteína, más del doble que un huevo duro. Aun así, su perfil nutricional puede variar de forma considerable entre marcas y presentaciones.

El aspecto principal a vigilar es el sodio. Una porción de media taza puede contener hasta 459 miligramos de sodio, cerca del 20% del límite diario recomendado. Un consumo elevado de sodio puede contribuir al aumento de la presión arterial, un factor de riesgo cardiovascular.

El queso cottage beneficia a las personas que buscan elevar su ingesta de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

McGuane aconsejó priorizar las variedades rotuladas como bajas o reducidas en sodio. Algunas opciones sin sal añadida contienen apenas 15 miligramos por media taza, aunque la disponibilidad depende del mercado. Leer la etiqueta nutricional resulta clave, sobre todo para las personas que consumen este alimento con frecuencia.

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La grasa es el segundo punto de atención. Media taza de queso cottage entero contiene casi 3 gramos de grasa saturada. Las versiones descremadas, bajas en grasa o reducidas en grasa permiten bajar esa carga, aunque la elección final debe considerar el conjunto de la alimentación diaria y las necesidades de cada persona.

La fibra y los acompañamientos inclinan la balanza nutricional

Según los expertos, no hay un ganador absoluto entre los huevos duros y el queso cottage en términos de salud cardiovascular. Los dos pueden aportar proteínas de calidad dentro de un menú equilibrado. La diferencia práctica radica en qué componente se busca controlar: en el queso cottage, el sodio y el nivel de grasa; en los huevos, la moderación y, sobre todo, los alimentos que se suman al plato.

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McGowan sugirió acompañar cualquiera de las dos opciones con frutas, verduras o cereales integrales. Esos alimentos aportan fibra, un nutriente asociado con el mantenimiento de niveles saludables de colesterol y con una mejor salud cardiovascular general.

Los huevos duros y el queso cottage carecen de un ganador absoluto en materia de salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra soluble, presente en avena, legumbres, lentejas, frutas y algunas semillas, puede ayudar a reducir la absorción del colesterol. A su vez, las verduras, los frutos secos y los granos integrales añaden otros tipos de fibra, potasio y micronutrientes.

Reemplazar grasas saturadas puede ser más útil que reducir todo tipo de grasa

La recomendación no consiste necesariamente en eliminar las grasas de la dieta. McGuane planteó sustituir productos con alto contenido de grasas saturadas por fuentes de grasas insaturadas, como aceite de oliva extra virgen, palta, nueces y pescados grasos.

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También recomendó realizar cambios pequeños y sostenidos. Comparar etiquetas de alimentos similares (panes, tortillas, conservas o lácteos) puede reducir el sodio sin transformar de forma drástica la rutina alimentaria. En general, se considera bajo en sodio un producto con menos de 140 miligramos por porción.

La combinación de proteína, fibra, grasas insaturadas y bajo sodio ofrece una pauta más útil que la búsqueda de un único alimento “ideal”. Para quienes eligen huevos duros, la clave está en moderar las porciones y evitar acompañamientos ricos en embutidos. Para quienes prefieren queso cottage, conviene revisar la etiqueta y elegir, cuando sea posible, presentaciones bajas en grasa y sodio.

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