Salud

La bebida que muchos creen saludable y puede provocar picos de azúcar en sangre, según endocrinólogos

Su consumo habitual puede generar efectos inesperados en el organismo, incluso entre quienes mantienen una alimentación equilibrada. Dos expertas explican qué factores influyen en esta respuesta metabólica y cómo reducir sus consecuencias

Una mujer de espaldas bebe de un recipiente con boquilla en una cocina con encimeras de madera, armarios blancos y una ventana
Esta bebida pueden provocar picos de glucosa asociados con la fatiga y la dificultad para concentrarse, advierten expertas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fatiga, los cambios bruscos de humor y la dificultad para concentrarse son señales que muchas personas atribuyen al estrés o a la falta de sueño, pero que también pueden ser consecuencia de picos de glucosa en sangre. Dos especialistas en endocrinología citadas por la revista Parade advierten que una bebida que muchos consumen —convencidos de que es saludable— puede estar detrás de esas subidas de azúcar sin que lo noten. La alerta no apunta a las bebidas azucaradas obvias, sino a un producto que muchos eligen por sus supuestos beneficios nutricionales: el batido de proteínas.

Según la Dra. Erin Scholten, endocrinóloga de Lehigh Valley Health Network —parte de Jefferson Health—, ciertos ingredientes habituales en ellos contribuyen a una subida considerable de la glucosa. “Los batidos elaborados principalmente con frutas pueden elevar la glucosa, en particular cuando contienen porciones grandes de frutas ricas en carbohidratos o cuando la fruta se combina con jugo u otros endulzantes”, precisó la especialista.

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La Dra. Omodamola Aje, endocrinóloga del Berkshire Medical Center —afiliado a la UMass Medical School—, coincidió con ese diagnóstico y apuntó a un grupo específico de ingredientes. “Los batidos con mucha fruta, ricos en banana, frutilla y mango, son conocidos por causar un pico después de comer, especialmente si no hay suficiente proteína y grasa para compensarlo”, indicó.

Pero la fruta no es la única variable problemática dentro del batido. La doctora Aje advirtió que numerosas proteínas en polvo saborizadas, utilizadas como base de estas preparaciones, contienen azúcares añadidos que también pueden provocar picos de glucosa en sangre tras su consumo.

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Vaso con batido rosado rodeado de rodajas de plátano, fresas, mango, avena, polvo en una cuchara y un vaso de jugo de naranja sobre una mesa
Las proteínas en polvo con saborizantes contienen azúcares añadidos que alteran la respuesta glucémica tras su ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir un batido proteico sin picos de glucosa

Ambas especialistas coincidieron en que no todos los batidos producen el mismo efecto metabólico. La diferencia radica en la selección de ingredientes y en las proporciones. Aje recomendó consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en el almuerzo, ya sea dentro del batido o mediante alimentos que lo acompañen.

En cuanto a la fruta, la endocrinóloga sugirió reducir al mínimo las variedades de alto índice glucémico y optar por porciones pequeñas de frutos rojos, que liberan sus azúcares de forma más gradual. Para la base líquida, recomendó agua, leche o leches vegetales sin endulzar, y descartó los jugos de fruta como opción viable.

Scholten reforzó esa indicación y subrayó que el jugo, al carecer de la fibra de la fruta entera, acelera la absorción de los carbohidratos y amplifica el pico de glucosa. El riesgo no se limita al ingrediente elegido: el propio acto de licuar también modifica la composición de los alimentos y produce un efecto similar. En contraste, los alimentos enteros obligan al organismo a un proceso de masticación y digestión que ralentiza la llegada de los carbohidratos al torrente sanguíneo.

“Cuando las frutas y verduras se licuan, la estructura física del alimento se altera, lo que puede hacer que los carbohidratos estén más disponibles para la digestión y la absorción, y esto lleva a lecturas de glucosa más altas después de comer”, detalló la especialista de Jefferson Health.

Una mano sostiene un glucómetro digital junto a un vaso con batido rosado y una licuadora con trozos de fruta sobre una mesa
La acción de licuar modifica la estructura física de los alimentos, acelera la absorción de los carbohidratos y amplifica el pico de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las profesionales también sugirieron acompañar el batido con alimentos ricos en proteínas y grasas saludables para moderar la respuesta glucémica. Aje explicó que estos nutrientes desaceleran el vaciado del estómago, lo que ayuda a evitar aumentos bruscos de glucosa tras la ingesta.

En esa línea, la especialista sugirió opciones de almuerzo para quienes buscan mantener la glucosa estable: huevos duros con palta y vegetales, yogur griego natural con frutos secos y bayas, o restos de pollo o salmón con ensalada.

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