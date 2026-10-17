Cultura

La sátira corporal "Sanguine" gana el premio a la mejor película del Festival de Sitges

El jurado distinguió la ópera prima de la francesa Marion Le Corroller, una coproducción franco-belga sobre una interna que afronta presión laboral y transformaciones físicas en un servicio de urgencias

Sanguine de Marion Le Corroller
La sátira corporal “Sanguine” gana el premio a la mejor película del Festival de Sitges
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Sanguine, sátira de terror corporal ambientada en las urgencias de un hospital, ganó este sábado el premio a la mejor película del Festival de Cine Fantástico de Sitges. El certamen también distinguió a la producción dominicana No salgas y al argentino Cristian Ponce en una de sus secciones paralelas.

La ópera prima de la directora francesa Marion Le Corroller, una coproducción franco-belga, sigue a Margot, interpretada por Mara Taquin, una joven interna sometida a una fuerte presión en el servicio de urgencias más exigente del país.

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La llegada de pacientes de su edad con síntomas inexplicables coincide con inquietantes transformaciones en el cuerpo de la protagonista. Con humor negro y sangre, la película recurre al terror corporal, en la línea de las cineastas francesas Julia Ducournau, directora de Titane, y Coralie Fargeat, responsable de La sustancia.

Le Corroller explicó que la historia surgió de su propia experiencia de desgaste profesional cuando trabajaba en el sector financiero. Es el segundo año consecutivo en que el máximo galardón de Sitges recae en la primera película de una directora, después del triunfo en 2025 de La hermanastra fea, de la noruega Emilie Blichfeldt.

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Marion Le Corroller
Marion Le Corroller

El jurado también reconoció el guion de Buddy, dirigida por el estadounidense Casper Kelly. La película presenta a un unicornio de peluche de un programa infantil que se transforma en un monstruo asesino.

El Festival de Sitges otorgó el premio del público Blood Window, plataforma de promoción del cine fantástico iberoamericano, a No salgas, de Victoria Linares Villegas.

La producción dominicana aborda la experiencia queer y los traumas heredados a través de una joven que, tras la muerte de su novia, se enfrenta a la necesidad de ocultar quién es.

Por su parte, el argentino Cristian Ponce compartió con la española La muerte de Drácula el premio a la mejor dirección de Noves Visions, la principal sección paralela del festival. Lo obtuvo por Familia teme enfrentar una nueva noche de terror.

Familia teme enfrentar una nueva noche de terror
Familia teme enfrentar una nueva noche de terror

Ponce recupera la estética de los programas de la televisión argentina de la década de 1980 para evocar un período todavía marcado por la dictadura. En la película, una familia presencia fenómenos cada vez más extraños y comienza a dudar de su propia realidad, en una propuesta con elementos experimentales y referencias al cine de David Lynch.

Rodada en menos de una semana, con pocos recursos y sin financiación estatal argentina, la obra refleja el “proceso de mucha crisis” que atraviesa el cine bajo el gobierno de Javier Milei, según afirmó en Sitges su productor, Juan Protto.

El festival, referencia mundial del cine de terror y de género, celebrará el año próximo su 60ª edición. Esta convocatoria contó con invitados como el neozelandés Peter Jackson, que recibió el Gran Premio Honorífico más de tres décadas después de presentar en Sitges su comedia gore “Braindead” (1992), y el estadounidense Danny DeVito, quien celebró los 30 años de “Matilda”.

El encuentro mantuvo además su tradicional Zombie Walk, un desfile de falsos muertos vivientes por las calles de la localidad de la costa catalana.

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