No siempre es falta de sueño: cinco señales de alerta cuando el cansancio persiste y empieza a afectar la vida cotidiana

Dormir las horas recomendadas resulta insuficiente para recuperar la energía cuando predomina el agotamiento emocional y cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando las horas de sueño son las recomendadas, despertar sin energía puede resultar desconcertante. El problema, según especialistas consultadas por Infobae, es que hay un cansancio emocional y cognitivo que no se resuelve únicamente con el descanso físico: se alimenta de la preocupación constante, la autoexigencia y la sensación de que siempre queda algo por hacer.

Las expertas coinciden en que el agotamiento puede persistir aunque el cuerpo se detenga. La mente continúa anticipando, organizando, resolviendo y evaluando obligaciones, incluso en los momentos destinados a recuperarse.

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El cansancio que no se va aparece cuando la mente permanece en alerta

La anticipación constante de problemas y la evaluación de pendientes consumen recursos atencionales aunque el cuerpo permanezca en reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Podemos dormir las horas necesarias y, aun así, despertarnos con la sensación de no haber descansado o de no tener energía para afrontar el día”, comenzó a explicar la licenciada en Psicología, Agustina De Nardo, del equipo de Psicoterapia Cognitiva de INECO.

Para ella, ese malestar puede responder a “un agotamiento emocional y cognitivo” asociado con demandas, preocupaciones y situaciones que exigen una adaptación sostenida.

La especialista señaló que anticipar problemas, repasar mentalmente pendientes, tratar de controlar lo que podría salir mal o intentar responder a todo consume recursos atencionales y emocionales. “En estos casos, el cuerpo puede estar quieto, pero la mente continúa activa”, sintetizó.

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La consultora psicológica, Valeria Roca, definió este desgaste como multifactorial. “A veces estamos agotados de sostener, de responder a las expectativas, de intentar llegar a todo o de estar pendientes de lo que los demás necesitan de nosotros”, sostuvo. En ese escenario, el descanso físico puede ser necesario, aunque insuficiente: “No estamos cansados solamente de hacer, sino también de la manera en que estamos viviendo”.

Para la médica psiquiatra, Pía Lobo, la conexión entre ambos planos es directa. “Estar todo el día pensando en lo que tenemos que hacer, anticipando problemas, tomando decisiones, sosteniendo preocupaciones o intentando resolver situaciones que quizás ni siquiera dependen de nosotros también consume muchísima energía”, afirmó. “Y lo mental y lo físico no funcionan por separado”.

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La productividad puede volver culpable al descanso

La búsqueda permanente de productividad y la comparación en redes sociales convierten al descanso en una fuente de culpa. (Freepik)

La sensación de que el tiempo nunca alcanza no depende solo de la cantidad de actividades. También intervienen las reglas internas con las que cada persona mide su rendimiento. De Nardo mencionó ideas como “tengo que aprovechar todo el tiempo”, “debería poder con todo” o “si no hago suficiente, estoy perdiendo el tiempo”.

Estas creencias pueden hacer que una meta cumplida pierda valor de inmediato frente a la siguiente obligación. “La persona puede alcanzar sus objetivos y, aun así, quedarse enfocada en lo que falta o en aquello que podría haber hecho mejor”, señaló la psicóloga.

La comparación constante y la valoración personal ligada al rendimiento pueden transformar una lista de tareas en una medida de suficiencia. De Nardo advirtió que las redes sociales agravan ese mecanismo, ya que muchas personas confrontan su experiencia completa con una selección de logros y momentos positivos de los demás.

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Lobo diferenció entre organizar el tiempo y convertir la productividad en una obligación permanente. “Ser productivo no es algo malo. Organizar nuestro tiempo y poder hacer aquello que necesitamos o queremos hacer es una buena herramienta. El problema aparece cuando empezamos a confundir productividad con estar permanentemente haciendo cosas. Como si un día hubiera sido valioso solamente si hicimos mucho”, explicó.

Roca propuso una pregunta para revisar ese circuito: “¿Cuánto de lo que hacemos responde a un deseo propio y cuánto a la necesidad de sentir que somos suficientes?”. Planteó que si el valor personal queda sujeto a los resultados, el descanso puede empezar a sentirse como una culpa y no como una necesidad.

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La lista de obligaciones se vuelve infinita cuando incluye todo lo que “deberíamos” hacer

Las listas de obligaciones se multiplican al sumar exigencias personales sobre la salud, el rendimiento y los vínculos afectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de pendientes actuales excede el trabajo, el estudio o las tareas domésticas. “Nuestras listas dejaron de contener solamente obligaciones y empezaron a incluir todo aquello que sentimos que deberíamos estar haciendo”, dijo Lobo.

La psiquiatra enumeró algunas de esas exigencias: trabajar, ejercitarse, comer bien, estar disponible para los hijos y los vínculos, responder mensajes, capacitarse, cuidar la salud, dormir bien, sostener pasatiempos y encontrar tiempo para descansar. “La lista se vuelve potencialmente infinita”, afirmó.

Al completar una tarea, la atención suele desplazarse hacia la próxima. “Podemos terminar viviendo con una sensación bastante particular: estar permanentemente en deuda con algo”, observó Lobo. Por eso sugirió preguntarse: “¿Todo esto que siento que tengo que hacer realmente es importante para mí?”.

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De Nardo explicó que el cerebro está preparado para dirigir la atención hacia objetivos y posibles problemas, una función útil para corregir errores y avanzar. Sin embargo, cuando predomina una autoexigencia elevada, “puede hacer que nos enfoquemos más en la distancia que queda por recorrer que en los avances realizados”.

Roca añadió que hacer puede ofrecer un alivio temporal frente a la percepción de incompletud. “Hacer se convierte en una manera de calmar momentáneamente la sensación de que algo está incompleto. Pero esa tranquilidad dura poco, porque enseguida aparece una nueva exigencia”, sostuvo.

Mantenerse ocupado puede postergar lo que aparece en la quietud

La necesidad de mantenerse ocupado responde con frecuencia al intento de eludir emociones o incertidumbres que emergen en los momentos de pausas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas funcionan con eficacia mientras hay demandas externas: responden ante urgencias, resuelven problemas y encuentran dirección en la acción. Lobo señaló que la dificultad puede empezar cuando esas exigencias se reducen.

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“Durante el día estoy bien. El problema empieza cuando paro” es una frase habitual en la práctica clínica, según la psiquiatra. Cuando disminuye el ruido externo, pueden aparecer preocupaciones, rumiaciones, tristeza, soledad, incertidumbre o una inquietud difícil de identificar.

“Mantenerse ocupado puede convertirse muchas veces, sin que la persona lo advierta, en una forma eficaz de regular aquello que aparece en la quietud”, explicó Lobo. Sin embargo, aclaró que no todas las personas se mantienen activas por el mismo motivo ni esa conducta permite inferir un diagnóstico.

En algunos casos predomina la ansiedad y la actividad aporta una sensación transitoria de control. En otros, descansar genera culpa por la exigencia interna o porque la identidad se construyó alrededor de ser eficiente, responsable, necesaria o capaz de resolver.

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Roca advirtió que pausar tampoco garantiza una recuperación si se reemplaza una demanda por otra fuente de estímulo. “No se trata de un ‘no hacer’ relacionado a la distracción o pensar que si miro 30 minutos de celular y redes esa es mi forma de relajación. Ese es un engaño en el que el sistema nervioso sigue en continuo estímulo”, explicó.

Cinco señales de alerta: cuándo el cansancio persistente merece atención

La persistencia de la fatiga requiere una evaluación profesional conjunta entre la salud mental y la medicina clínica para descartar causas físicas. (Magnific)

Las especialistas remarcaron que no todo agotamiento indica un problema de salud mental. El cansancio habitual suele responder a un esfuerzo concreto y mejora cuando bajan las demandas o se logra descansar. La consulta cobra relevancia cuando el malestar persiste, empeora o interfiere en áreas importantes de la vida. Las especialistas mencionaron algunas señales para estar alerta:

Fatiga que se sostiene durante semanas o no mejora con el descanso. De Nardo indicó que, si el agotamiento “persiste, no se alivia con el descanso o empieza a interferir con nuestra vida cotidiana”, es importante indagar qué lo sostiene. Roca coincidió en que conviene observar cuánto tiempo se mantiene y cuáles fueron los factores que llevaron a esa situación. Cambios importantes en el sueño y la capacidad de recuperarse. Roca mencionó “la dificultad sostenida para dormir o descansar” entre los motivos para consultar. La ansiedad puede expresarse con problemas para conciliar o mantener el sueño, además de una sensación persistente de alerta. Irritabilidad, problemas de concentración y desinterés. De Nardo señaló que el cansancio persistente puede estar acompañado de “desánimo, irritabilidad, dificultades para concentrarse o pérdida de interés”. Roca incluyó también la pérdida de interés por actividades antes disfrutadas. Dificultad para afrontar las tareas habituales, los vínculos o el autocuidado. Cuando el malestar afecta el trabajo, el estudio, las relaciones o la posibilidad de sostener rutinas básicas, conviene pedir orientación profesional. “No hace falta llegar a un límite para pedir ayuda”, afirmó Roca. Distanciamiento del trabajo y sensación de menor eficacia. De Nardo y Roca explicaron que el burnout se vincula con el estrés laboral crónico. Puede incluir agotamiento, rechazo o desconexión mental del empleo y la percepción de rendir menos.

Las tres especialistas advirtieron que la fatiga persistente también puede tener causas físicas. “No se trata de autodiagnosticarnos ni de etiquetar cualquier malestar”, dijo Roca. Un profesional de salud mental puede ayudar a comprender el cuadro, mientras que una consulta médica permite evaluar otros factores cuando sea necesario.

Descansar antes del límite implica aceptar que siempre quedará algo pendiente

Las especialistas sugieren planificar momentos de recuperación sin esperar al agotamiento total ni a resolver todas las tareas pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para salir del bucle, De Nardo propuso revisar las reglas que sostienen la exigencia y establecer prioridades. “Aceptar que siempre habrá algo pendiente no significa ser menos responsables, sino reconocer que el tiempo y la energía son limitados”, afirmó.

La psicóloga sugirió programar momentos de recuperación sin esperar a estar exhausto y aprender a tolerar la incomodidad que puede aparecer al descansar. “El descanso no debería ser una recompensa que obtenemos cuando terminamos todo, porque probablemente siempre habrá algo pendiente”, sostuvo.

Roca recomendó empezar por reconocer el malestar y ponerlo en palabras. También invitó a recuperar actividades que no estén subordinadas a un resultado: “¿Al menos hoy qué te hace sonreír?”, invitó a indagarse para evitar que la vida “nos pese”. “Somos nosotros los que muchas veces decidimos cuán livianos podemos ir, más allá de la cantidad o no de cosas que hagamos -analizó-. El punto central es cómo las vivimos”.

Para Lobo, el punto no está en condenar una agenda llena, sino en observar qué ocurre cuando queda vacía. La pregunta, planteó, puede ser más reveladora que la cantidad de tareas cumplidas: “¿Qué aparece en nosotros cuando ya no hay nada que resolver?”.