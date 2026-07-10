Cómo entrenar la atención para recuperar la concentración, según la ciencia

La Universidad de California, Irvine y Nature sitúan la concentración promedio en ambientes digitales en alrededor de 47 segundos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para concentrarse y los problemas de atención son cada vez más frecuentes, y la ciencia confirma que el tiempo promedio que una persona puede sostener el foco en una tarea ha disminuido notablemente en las últimas décadas.

Según investigaciones citadas por la Universidad de California, Irvine y la revista Nature, el promedio de atención sostenida en pantalla ha caído de dos minutos y medio a menos de un minuto, e incluso algunos estudios recientes lo sitúan en apenas 40 segundos. Este cambio se asocia a la hiperconectividad, la multiplicidad de estímulos digitales y la fragmentación de las rutinas diarias.

PUBLICIDAD

La revista ScienceDaily recoge datos que muestran cómo el multitasking y la abundancia de notificaciones afectan la calidad de la concentración, generando más errores, estrés y menor productividad. Los expertos explican que, aunque los mecanismos cerebrales de la atención no han empeorado de manera estructural, los hábitos actuales y el entorno digital favorecen la distracción rápida y la dificultad para recuperar el foco después de una interrupción. “El tiempo de recuperación tras un solo corte de atención puede superar los 20 minutos”, advierte la profesora Gloria Mark, autora de uno de los estudios más citados en el campo.

De acuerdo con un estudio publicado en Nature, la buena noticia es que la capacidad de concentración no se ha perdido de manera irreversible: cuando se logra reducir las distracciones y organizar las tareas según los picos naturales de energía mental, el rendimiento mejora considerablemente. Los especialistas recomiendan estrategias como el control de notificaciones, la planificación de pausas cortas y la práctica de ejercicios de mindfulness para fortalecer el foco y la resiliencia atencional.

PUBLICIDAD

Por qué la atención se reduce y qué impacto tiene

Las notificaciones, el multitasking y la revisión constante de mensajes fragmentan el trabajo y reducen la profundidad del pensamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de la capacidad de atención se atribuye principalmente a la proliferación de dispositivos digitales, la exposición constante a notificaciones y la tendencia a realizar múltiples tareas de manera simultánea. El análisis de la Universidad de California, Irvine indica que el número de veces que una persona interrumpe una tarea para revisar mensajes, redes sociales o correos ha aumentado de forma sostenida, lo que fragmenta el tiempo de trabajo y reduce la profundidad del pensamiento. Según la revista Nature, la duración promedio de concentración en una misma actividad ha caído a unos 47 segundos en ambientes digitales, y tras cada interrupción, el cerebro tarda más de 20 minutos en recuperar el nivel de foco original.

Este fenómeno afecta tanto a adultos como a jóvenes, y sus consecuencias se reflejan en una mayor fatiga mental, errores frecuentes y sensación de improductividad. De acuerdo con los datos recogidos por ScienceDaily, el multitasking y la sobrecarga de información aumentan los niveles de estrés y dificultan la memoria de trabajo, la resolución de problemas y la creatividad. Además, el impacto no es solo individual: estimaciones recientes señalan que el costo económico de las distracciones laborales supera los 400.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos, debido al descenso en la eficiencia y la calidad del trabajo.

PUBLICIDAD

Estrategias para recuperar la concentración y mejorar el rendimiento

ScienceDaily señaló que la sobrecarga de información aumenta el estrés, la fatiga mental, los errores y la improductividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del escenario desafiante, la evidencia científica muestra que la capacidad de atención puede fortalecerse y recuperarse con intervenciones específicas. La Universidad de California, Irvine recomienda identificar los momentos del día en los que la mente está más alerta, conocidos como picos atencionales, y reservar esos periodos para tareas complejas que requieran mayor concentración. Minimizar las interrupciones —por ejemplo, silenciando notificaciones y estableciendo bloques de trabajo ininterrumpido— favorece la profundidad cognitiva y la calidad del desempeño.

La revista Nature subraya la eficacia de técnicas como el uso de pausas programadas, la práctica de mindfulness y la exposición breve a la naturaleza para restaurar el foco mental. Experimentos recientes demuestran que alternar 25 minutos de trabajo concentrado con cinco minutos de descanso ayuda a recuperar recursos atencionales y previene la fatiga. Además, el control del entorno digital, la organización de tareas en función de su importancia y la reducción del consumo de contenidos de formato breve —como videos cortos— contribuyen a disminuir la dispersión y mejorar la memoria operativa.

PUBLICIDAD

Al tiempo que la investigación publicada en ScienceDaily destaca la importancia de la autoobservación y el entrenamiento constante. Herramientas como los diarios de productividad o las aplicaciones de control de tiempo permiten identificar patrones de distracción y ajustar hábitos. Los especialistas coinciden en que la atención es una capacidad plástica que puede recuperarse si se aplican estrategias adecuadas, priorizando el bienestar digital y la gestión consciente del tiempo.