Salud

¿Se pueden recuperar las horas de sueño perdidas? Qué dice la ciencia y cómo compensar la falta de descanso

Las noches cortas son habituales en períodos de exigencia, aunque sostener esa dinámica durante varios días tiene consecuencias

Ilustración en acuarela de un hombre de cabello rizado durmiendo en una cama con almohada azul junto a una lámpara y un reloj.
La deuda de sueño acumulada no se recupera por completo con una sola noche larga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir poco de manera ocasional no provoca necesariamente consecuencias permanentes, pero la deuda de sueño acumulada no se compensa con una sola noche de descanso prolongado. La recuperación depende de la cantidad de horas perdidas, del tiempo durante el cual se mantuvo la falta de sueño y de la regularidad de los hábitos posteriores.

La falta de sueño afecta atención, rendimiento y salud

La privación de sueño ocurre cuando una persona duerme menos de lo necesario. La deficiencia, en cambio, es un concepto más amplio que incluye horarios inadecuados, un descanso de mala calidad o trastornos que interrumpen el período de reposo.

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Infografía con el título El sueño perdido no se salda, la cifra de 27 por ciento, seis recuadros con iconos y el logotipo de Infobae en la base.
La falta de descanso afecta la atención, la memoria y la capacidad para tomar decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) advierte que esta situación puede afectar la concentración, reacción, toma de decisiones y regulación de las emociones. También la vincula con problemas de salud física y mental cuando se mantiene en el tiempo.

Una mala noche aislada suele tener consecuencias transitorias. Sin embargo, el NHLBI señala que, tras varios episodios de perder incluso una o dos horas de descanso, el funcionamiento diurno puede deteriorarse como si la persona hubiera pasado uno o dos días sin dormir. La somnolencia, por otra parte, puede comprometer actividades que requieren atención sostenida, como conducir.

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La somnóloga y psicóloga austríaca Brigitte Holzinger, fundadora y directora del Instituto de Investigación de la Conciencia y Sueños de Viena, habló con a Vogue sobre el tema y explicó que el organismo puede responder a una noche insuficiente con un descanso posterior de mayor profundidad o intensidad. Ese ajuste no implica, sin embargo, que cada hora perdida pueda recuperarse de manera exacta.

Persona durmiendo en cama con la ventana abierta. La luna llena ilumina el cielo nocturno estrellado, con luces de ciudad visibles a lo lejos.
Dormir poco durante varias noches puede deteriorar el rendimiento diario de forma progresiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio controlado no encontró que el fin de semana revierta los efectos metabólicos

La idea de dormir mucho los sábados y domingos para compensar una semana de poco descanso tiene límites. Un estudio difundido por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) siguió durante dos semanas a 36 adultos sanos en un laboratorio del sueño. Un grupo durmió hasta cinco horas durante cinco noches, tuvo dos jornadas con sueño sin restricción y volvió luego a la limitación.

Según el informe, el descanso adicional del fin de semana no evitó las alteraciones metabólicas observadas al retomarse la restricción. Frente a quienes mantuvieron un horario normal, los participantes con recuperación de fin de semana registraron un descenso del 27% en la sensibilidad a la insulina al final del protocolo.

Mujer con camiseta de color claro dormida en un escritorio de madera con vasos de café desechables y un bolígrafo, junto a una ventana con vista urbana.
La somnolencia persistente puede dificultar actividades que requieren atención sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, se trata de un experimento de corta duración y no permite trasladar sus resultados, sin matices, a todas las rutinas cotidianas. Sí cuestiona que dos mañanas extensas compensen de forma plena una privación repetida.

El mismo organismo indica que las siestas pueden dar un alivio breve de la somnolencia y mejorar temporalmente la alerta, pero no reemplazan todos los beneficios del sueño nocturno. También advierte que prolongar el descanso en los días libres puede alterar el ritmo de sueño y vigilia.

Dormitorio con cama blanca y persona durmiendo. Ventana abierta con cortinas ondeando, mostrando un atardecer. Un libro y una lámpara en mesita de noche.
Las variaciones bruscas en los horarios pueden alterar la organización natural del descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularidad pesa tanto como la cantidad de horas

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) y la Sleep Research Society recomiendan que los adultos de 18 a 60 años duerman 7 horas o más por noche de forma regular.

Su consenso aclara que dormir más de 9 horas puede ser adecuado para adultos jóvenes, personas que se recuperan de una deuda de sueño o quienes cursan una enfermedad. No establece una receta individual ni avala compensaciones bruscas.

Mujer en la cama mirando un teléfono celular que ilumina su rostro, con luz apagada, ojeras y cabello desordenado; se ven sábanas y almohadas.
La regularidad de los horarios ayuda a mantener estable el ritmo de sueño y vigilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que una referencia útil para adultos de 18 a 60 años son 7 o más horas. Para favorecer la continuidad del descanso proponen acostarse y levantarse a la misma hora cada día, incluidos los fines de semana.

Una pareja duerme en una cama, el hombre boca arriba y la mujer boca abajo, cubiertos con sábanas grises. La luz del sol entra por la ventana.
Las dificultades continuas para dormir requieren una evaluación por parte de un profesional de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas prácticas después de una noche insuficiente

Ante un episodio puntual de poco descanso, las recomendaciones institucionales y advertencias de la especialista apuntan a recuperar la rutina sin grandes desplazamientos horarios:

  • Acostarse antes durante las noches siguientes si aparece somnolencia, en lugar de alterar varias horas la hora habitual de despertar.
  • Mantener una hora de levantarse similar todos los días para proteger el ritmo de sueño y vigilia.
  • Reservar una siesta breve si resulta posible, sin usarla como sustituto sistemático del descanso nocturno.
  • Consultar a un profesional de salud si la dificultad para dormir, la somnolencia diurna o el cansancio persisten.

El NHLBI recomienda hablar con un profesional cuando la rutina o el trabajo impiden dormir lo suficiente o en el horario adecuado. También cuando se duerme más de ocho horas sin sentirse descansado. Esa evaluación puede ayudar a distinguir una deuda de sueño de un posible trastorno del descanso.

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