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La mamá de El Noba reveló que La Joaqui la llamaba para contarle qué la angustiaba de su relación con Luck Ra: "Las mentiras"

Vanesa Andrada confirmó en Storytime que la rapera se desahogaba con ella mientras todavía estaba en pareja con el cordobés

Durante una emisión del programa Storytime en el canal de streaming Bondi, Vanesa, la madre del cantante El Noba, dialogó frente a un micrófono en el estudio sobre la cantante La Joaqui y su vínculo con Luck Ra
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Antes de que La Joaqui y Luck Ra confirmaran su separación, antes de los comunicados cruzados y las indirectas en redes sociales, había una mujer que ya sabía todo. No por los portales ni por los rumores de la escena urbana, sino porque su teléfono sonaba cada vez que la cantante necesitaba desahogarse.

Vanesa Andrada, la madre de El Noba, reveló en Storytime, el programa de Bondi que conducen Nazarena Vélez, su hija Barbie y Alejandra Maglietti, que la rapera la llamaba en plena relación con el cordobés para contarle lo que estaba viviendo. “Sí, me llamaba”, confirmó Andrada cuando Vélez le preguntó si La Joaqui recurría a ella durante los momentos difíciles con su entonces pareja.

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La Joaqui y Luck Ra en otros tiempos

La Joaqui le anticipaba a Vanesa Andrada lo que después se hizo público

La conductora quiso saber si esas llamadas eran consultas de madre a madre o si la cantante buscaba algo más. Andrada no dudó en reconstruir los diálogos: “Me dice: ‘No, ya sé que me vas a retar, ya sé que me vas a cagar a pedos’. No puede ser tan buena. Tu bienestar, no el del otro’”. La descripción dejó en claro que La Joaqui anticipaba la reacción, pero igual necesitaba escuchar esa voz.

Consultada por lo que angustiaba a la rapera, Andrada fue directa: “Las mentiras”. Y enseguida dejó entrever que hay una versión de los hechos que el público todavía no conoce: “¿Por qué no contás vos la verdad? Porque ella no es así. Mirá que le he hecho cosas, ¿eh?”. Nazarena Vélez intentó precisar si se trataba de infidelidades, pero la respuesta fue más amplia: “No, de engaño y no engaño, y en el ámbito laboral también. Ella prefiere mantenerse al margen y yo reviento”.

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Vanesa, la mamá de El Noba, con Tiago PZK y La Joaqui en su casa
Vanesa, la mamá de El Noba, con Tiago PZK y La Joaqui en su casa

La mamá de El Noba aseguró que La Joaqui eligió callar para no exponer a Luck Ra

Las declaraciones de Andrada coinciden con lo que La Joaqui deslizó semanas atrás en un extenso descargo público, cuando advirtió que había “preservado cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”, en referencia a Luck Ra. La diferencia es que ahora la confirmación llega desde alguien que escuchó esas cosas en tiempo real, mientras la relación todavía existía.

El vínculo entre la rapera y la familia de Lautaro Coronel —nombre real de El Noba, fallecido el 3 de junio de 2022 a los 25 años en un accidente de moto— se mantiene intacto cuatro años después. Se conocieron durante la grabación de “Lassie”, junto a L-Gante, y desde entonces construyeron una amistad que ambos definían como de hermanos. Juntos lanzaron “Pica” y “Butakera”, esta última grabada pocos días antes de la muerte del artista oriundo de Florencio Varela.

La Joaqui presentó a Tiago PZK en la casa de Vanesa, la mamá de El Noba: allí lo presentó
La Joaqui presentó a Tiago PZK en la casa de Vanesa, la mamá de El Noba: allí lo presentó

“Esta es mi Joaquina”, dijo Vanesa Andrada al ver a la cantante con Tiago PZK

Con ese peso afectivo, la presentación del nuevo novio no podía ser en cualquier lugar. En septiembre, La Joaqui llevó a Tiago PZK a la casa de Andrada para una cena familiar. La madre de El Noba publicó las fotos con un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”. De fondo sonaba “Pica”, el primer tema que la rapera grabó con su hijo.

En Storytime, Vélez le preguntó a Andrada qué sintió cuando conoció al cantante. “Pero es un chico más como ellos. Fue a mi casa, andaba en la calle, como un normal. Se quedó a cenar, se miró el partido con mi marido”, respondió. La naturalidad del relato contrastó con los meses de especulaciones, cruces mediáticos y supuestas confirmaciones a través de pistas en redes sociales.

Vélez cerró con la pregunta inevitable: si ahora veía contenta a La Joaqui. La respuesta de Andrada fue una frase corta que resumió todo: “Sí, esta es mi Joaquina. Te lo dije, ¿eh? ‘Ay, ya lo sé, madre, perdón’, me dice”.

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