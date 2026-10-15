Barritas proteicas: cuánto aportan, qué tan saludables son y datos a tener en cuenta antes de consumirlas

Las barritas proteicas sirven como un snack ocasional, pero no sustituyen a los alimentos integrales ni a una comida completa (VisualesIA)

Guardar

Las barritas proteicas pueden ser útiles como snack ocasional en días con poco tiempo, pero no sustituyen los alimentos integrales ni una comida completa. Su valor nutricional depende de la lista de ingredientes y de cómo se combinen con otros alimentos, advirtió Cleveland Clinic.

La dietista registrada Julia Zumpano, de la Clínica Cleveland, recomienda comenzar por revisar la etiqueta. Algunas barritas incluyen azúcares añadidos, aceites hidrogenados, conservantes, colorantes o edulcorantes artificiales, ingredientes que no siempre conviene consumir con frecuencia, explicó la especialista.

PUBLICIDAD

La recomendación no implica que todas las barritas sean iguales ni que deban descartarse por completo. Pueden ser una alternativa práctica cuando no hay tiempo para preparar otro alimento o cuando resulta difícil acceder a opciones frescas, pero conviene incorporarlas como parte de una alimentación que priorice fuentes de proteína y nutrientes procedentes de alimentos integrales.

Qué revisar en la etiqueta de una barrita proteica

Como primer paso, Zumpano aconseja elegir opciones con ingredientes reconocibles y evitar aquellas que acumulan una lista extensa de añadidos. La composición del producto permite identificar si la barrita contiene alimentos que el consumidor puede reconocer con facilidad o si, por el contrario, concentra ingredientes que conviene moderar en la dieta cotidiana.

PUBLICIDAD

Algunas barritas de proteína incluyen azúcares añadidos, aceites hidrogenados, conservantes y edulcorantes artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas que prefiere la dietista figuran las barritas elaboradas con frutos secos o semillas. Estos ingredientes pueden formar parte de un snack más completo y aportar variedad frente a productos cuya composición depende principalmente de azúcares añadidos, aceites hidrogenados, conservantes, colorantes o edulcorantes artificiales.

También recomendó prestar atención a los endulzantes utilizados. Zumpano prefiere las opciones que emplean miel, sirope de arce, stevia o fruta del monje. La elección, de todos modos, no depende de un único ingrediente: la lista completa permite evaluar si la barrita puede funcionar como un complemento ocasional dentro de una alimentación variada.

Una opción para resolver un apuro

Las barritas proteicas pueden ser útiles entre actividades, durante un viaje o en momentos en que no hay tiempo para preparar una comida. En esas situaciones, ofrecen una porción ya determinada y pueden ayudar a cubrir parte de las necesidades de proteína. Sin embargo, la especialista subrayó que ese nutriente debería proceder principalmente de alimentos integrales.

PUBLICIDAD

La facilidad de transporte convierte a las barritas proteicas en una alternativa práctica durante los viajes y traslados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un huevo duro, pollo u otra carne, yogur griego, queso, frutos secos y semillas son algunas de las alternativas mencionadas por Zumpano para incorporar proteína a la alimentación cotidiana. Estos alimentos pueden elegirse en lugar de una barrita o combinarse con ella, según las opciones disponibles y el momento del día.

Cuando una barrita es una de las mejores alternativas fuera de casa, la dietista aconseja convertirla en parte de una comida más completa. “Puedes optar por una barrita de proteínas, que puede cubrir parte de tus necesidades proteicas, pero luego complétala con una pieza de fruta entera, algunas verduras crudas para picar y tal vez incluso una fuente adicional de proteínas”, señaló Zumpano.

PUBLICIDAD

Barritas o batidos de proteínas

Los batidos de proteínas también pueden funcionar como una alternativa práctica. Según la dietista, cuando se preparan en casa permiten ajustar la cantidad de proteína de acuerdo con las necesidades de cada persona, mientras que las barritas ofrecen una porción ya definida.

La diferencia entre ambas opciones no se limita a la facilidad de consumo. En el caso de los batidos preparados en casa, es posible decidir qué ingredientes incluir y cómo acompañarlos. Las barritas, en cambio, pueden resultar más convenientes para transportar o consumir durante un traslado, aunque su aporte depende de los ingredientes que figuren en la etiqueta.

PUBLICIDAD

Los batidos de proteína preparados en el hogar permiten ajustar la cantidad exacta de nutriente que requiere cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección más conveniente entre una barrita y un batido depende, en última instancia, de la composición del producto y de los alimentos que acompañen el snack. Una barrita puede resolver una situación puntual, pero combinarla con fruta, verduras crudas u otra fuente de proteína permite que ese momento de alimentación sea más completo.

En ambos casos, la elección depende de los ingredientes y de cómo se integren en la alimentación diaria. Mientras los batidos preparados en casa permiten ajustar la cantidad de proteína, las barritas pueden resultar más fáciles de transportar. Revisar la etiqueta y acompañarlas con otros alimentos, como fruta, verduras crudas o una fuente adicional de proteína, ayuda a que el snack sea más completo.

PUBLICIDAD