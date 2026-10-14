Cómo es la dieta de eliminación de 10 días que propone un experto para detectar intolerancias y malestares alimentarios

Mark Hyman expuso su programa de alimentación de diez días en la emisión del pódcast Office Hours (YouTube/@drmarkhyman)

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Las migrañas, el cansancio y las molestias digestivas atravesaron una conversación de Office Hours en la que el médico Mark Hyman expuso su programa de alimentación de diez días. Para Hyman, esas señales podían ofrecer pistas sobre los productos que cada organismo toleraba o rechazaba.

Según planteó, retirar temporalmente ciertos productos y reincorporarlos de a uno podía ayudar a advertir una posible relación con malestares cotidianos. De todos modos, antes de realizar cambios radicales en la rutina de alimentación, se recomienda la consulta con un profesional de la salud para un seguimiento adecuado de cada persona.

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Frente a las preguntas de la productora Emma Krebs, Hyman describió qué grupos de comida proponía dejar afuera, qué cambios dijo haber observado en su práctica y de qué modo sugirió reincorporarlos.

El esquema elimina el gluten, los lácteos, el azúcar, los alimentos ultraprocesados, los granos y las legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio avanzó desde el origen de esa estrategia hasta las reacciones que, según relató, podían aparecer durante el proceso.

Antes de detallar el menú, Hyman trazó una diferencia: definió el plan como una dieta de eliminación, no como una limpieza con jugos ni una práctica de ayuno. Durante el episodio también promovió su libro The 10-Day Detox Diet y opciones de acompañamiento para realizar el programa. Vale destacar que las referencias a resultados clínicos, síntomas y mecanismos del organismo correspondieron a sus propias declaraciones en el podcast.

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El médico empleó la metáfora de la tachuela para explicar la retirada de varias categorías a la vez (YouTube/@drmarkhyman)

Hyman presentó el plan como una dieta de eliminación de diez días

Según relató, el programa había surgido de su experiencia con dietas de eliminación durante décadas de práctica médica. El objetivo consistía en retirar por un período breve ciertos alimentos y luego observar si se producían cambios al incorporarlos otra vez.

“El médico más inteligente en la habitación es tu propio cuerpo”, sostuvo Hyman, al explicar que buscaba que las personas registraran su respuesta a los alimentos.

El médico afirmó que el esquema había excluido gluten, lácteos, azúcar, alimentos ultraprocesados, granos y legumbres. Señaló que algunas versiones más restrictivas podían dejar afuera huevos, frutos secos o vegetales de la familia de las solanáceas, aunque aclaró que su programa no los eliminaba de forma general.

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Hyman atribuyó a las dietas de eliminación la reducción de migrañas, molestias articulares y problemas de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

También dijo que los granos y las legumbres podían formar parte de una alimentación saludable, pero que podían resultar problemáticos para algunas personas.

Como metáfora, Hyman recurrió a las “reglas de la tachuela”: si una persona se paraba sobre dos tachuelas y retiraba una sola, el dolor persistía. Con esa imagen justificó su planteo de excluir varios grupos a la vez antes de intentar detectar cuál podía generar molestias.

El especialista afirmó que el puntaje de síntomas en su cuestionario cayó un 70 % tras diez días de programa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio vinculó el programa con síntomas y cambios que Hyman dijo haber visto

Hyman sostuvo que las dietas de eliminación habían producido mejoras en pacientes con migrañas, problemas de piel, dolores articulares, asma y síntomas de depresión.

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También afirmó que había visto cambios en personas con diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes y trastornos digestivos. Esos ejemplos surgieron de su experiencia relatada en el podcast. En ese sentido, el médico dijo que utilizaba un cuestionario para calificar síntomas en una escala de uno a cuatro y afirmó que, en sus grupos y consultas, el puntaje promedio había descendido 70 % después de diez días.

El profesional citó la Escala de Yale al asociar el consumo de almidones con la adicción a los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No quiero que crean lo que digo. Quiero que lo prueben”, planteó. Al tiempo que vinculó el consumo de almidones y alimentos ultraprocesados con deseos intensos de comer. Al mencionar la Escala de Adicción a los Alimentos de Yale, aseguró que encuestas globales habían situado la adicción a los alimentos en 14 % entre adultos y niños.

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Asimismo, Hyman señaló que su uso de la palabra “desintoxicación” aludía a dejar esos productos, no a realizar ayunos, enemas o dietas líquidas.

La guía del plan prioriza el consumo de proteínas, vegetales, semillas, frutos secos y porciones limitadas de fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reintroducción gradual fue el paso que Hyman propuso después de los diez días

Para las comidas, Hyman recomendó priorizar proteínas —como pollo, carne, pescado y mariscos—, frutos secos, semillas y vegetales; sugirió una cantidad limitada de frutas, en especial bayas, y pequeñas porciones de vegetales con almidón.

También indicó que una persona vegetariana o vegana podía recurrir al tofu, al tempeh, frutos secos y semillas. Presentó esas pautas como parte de su propuesta alimentaria, sin establecer cantidades individuales ni criterios de seguimiento médico.

Las personas vegetarianas o veganas disponen de opciones como el tofu y el tempeh en la propuesta alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los primeros días, dijo que algunas personas podían sentir cansancio, malestar o una sensación similar a la gripe, y atribuyó esa reacción a cambios en la alimentación y en los líquidos del cuerpo.

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Recomendó descansar, hidratarse, consumir electrolitos y evitar ejercicio intenso al inicio. “Para el día tres, todo empieza a mejorar”, afirmó.

Al terminar los diez días, Hyman aconsejó reincorporar una categoría por vez durante tres días y llevar un registro de posibles reacciones. Propuso empezar, por ejemplo, con gluten y después con lácteos, granos o legumbres.

La etapa final contempla la reincorporación de un grupo alimentario cada tres días para evaluar reacciones del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, el objetivo del procedimiento consistía en que cada persona identificara si asociaba algún alimento con migrañas, congestión, molestias digestivas o cansancio.

“La dieta de desintoxicación de diez días está diseñada para ayudar a las personas a establecer esa conexión entre lo que comen y cómo se sienten”, concluyó.

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Más allá de las afirmaciones del experto, antes de realizar cualquier modificación radical en la rutina de alimentación, se recomienda la consulta con un profesional de la salud que asegure un acompañamiento adecuado del paciente.