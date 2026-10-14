5 rutinas avaladas por fisioterapeutas que pueden ayudar a revertir el daño de una vida sedentaria

El sedentarismo prolongado reduce la activación nerviosa, deteriora la circulación sanguínea y eleva el riesgo de padecer enfermedades metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar la mayor parte del día en una silla tiene consecuencias que van mucho más allá del dolor de espalda. Fisioterapeutas de instituciones académicas y clínicas de Estados Unidos advierten que años de sedentarismo sostenido pueden comprometer articulaciones, músculos y sistemas orgánicos completos, y proponen una rutina de cinco movimientos para contrarrestar esos efectos, según publicó la revista Parade.

Randy Karim, fisioterapeuta de la Cleveland Clinic con especialización en neurología clínica, traza un panorama directo: la inactividad prolongada reduce la activación nerviosa, deteriora la circulación sanguínea, disminuye la capacidad pulmonar y eleva el riesgo de compresión nerviosa, baja densidad ósea y trastornos metabólicos como hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. “Sentarse es el nuevo fumar”, enfatizó Karim como síntesis del hábito.

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El sedentarismo transforma la mecánica del cuerpo

El problema no es solo visceral. La postura estática durante horas altera lo que los especialistas llaman biomecánica, es decir, la forma en que los huesos y músculos coordinan el movimiento. Los patrones más frecuentes que Karim observa en consulta incluyen flexores de cadera acortados, isquiotibiales tensos, glúteos debilitados y musculatura espinal con poca capacidad de sostén. Estos desequilibrios modifican la forma de caminar, pararse y cargar peso.

Lara Heimann, fisioterapeuta y fundadora de LYT Yoga, suma otra dimensión al problema: el sedentarismo también borra patrones de movimiento funcionales. Uno de los más afectados es la bisagra de cadera, la mecánica con la que el cuerpo debería doblarse desde las caderas —no desde la cintura— al inclinarse hacia adelante. Cuando ese patrón se pierde, los isquiotibiales se acortan y traccionan la pelvis, derivando en tensión lumbar crónica.

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Joseph Hribick, profesor clínico adjunto de Fisioterapia en el Lebanon Valley College, puntualiza que el daño se acumula de forma silenciosa: horas frente al teclado o al volante tensan la musculatura de la cintura escapular y generan rigidez cervical y dorsal que, con el tiempo, deriva en dolor crónico.

La inactividad postural continua altera la biomecánica del cuerpo al acortar los flexores de cadera y debilitar la musculatura espinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moverse seguido es lo más efectivo

La actividad física regular es la principal herramienta para revertir esos desequilibrios. Karim propone cambiar la lógica del ejercicio. En lugar de concentrar toda la actividad física en un bloque matutino y pasar el resto del día sentado, recomienda lo que llama “bocadillos de movimiento”: pausas activas de 3 a 5 minutos cada 45 o 60 minutos. “Piensa en el movimiento como un estilo de vida, no como una sesión de ejercicio”, señaló el especialista.

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Hribick ofrece una alternativa más gradual para quienes recién empiezan: incorporar pausas breves de movimiento una o dos veces por día, como complemento —no reemplazo— de la actividad física habitual. El criterio clave, coinciden ambos, es distribuir el movimiento a lo largo de la jornada.

Los cinco ejercicios recomendados

Los especialistas consultados recomendaron una serie de ejercicios puntuales, con instrucciones de ejecución y variantes para distintos niveles de movilidad.

1. Extensión torácica sentado

La extensión torácica sentado moviliza la columna dorsal mediante la inclinación suave del torso sobre el respaldo de la silla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dirigida a la zona media y alta de la espalda, esta variante puede hacerse sin levantarse del asiento. Con la espalda apoyada en el respaldo de una silla firme y los pies planos en el suelo, se colocan las manos detrás de la cabeza o cruzadas sobre el pecho, y se inclina suavemente el torso hacia atrás sobre el borde superior del respaldo. Se sostiene la posición 10 segundos y se repite 10 veces.

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El objetivo es movilizar la columna dorsal, sin arquear la zona lumbar. Si la posición de las manos genera molestia en cuello u hombros, cruzarlas sobre el pecho es la alternativa.

2. Retracción escapular

El trabajo de retracción escapular reduce el dolor cervical crónico y la discapacidad en los trabajadores de oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabaja los músculos posturales del trapecio medio y los romboides, que tienden a inhibirse tras horas de proyección hacia adelante. De pie o sentado, con los codos flexionados a 90 grados, se llevan los omóplatos hacia atrás y ligeramente hacia abajo —como si se quisiera guardarlos en los bolsillos traseros del pantalón— durante 10 segundos. Se repite 10 veces.

Un estudio con trabajadores de oficina con dolor cervical crónico halló que el fortalecimiento escapular redujo tanto el dolor como la discapacidad funcional, detalló Hribick. El movimiento debe ser controlado: no se encogen los hombros ni se fuerza la postura.

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3. Estiramiento en estocada sobre escalera

El estiramiento en estocada sobre escalera estira los flexores de cadera, cuádriceps, isquiotibiales y músculos de la pantorrilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento apunta a la cadena muscular que más se resiente con el sedentarismo prolongado: flexores de cadera, cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y músculos de la pantorrilla.

Apoyando el pie derecho en el tercer escalón y manteniéndose de la baranda, se avanza con la rodilla derecha hacia adelante —alineada con el quinto dedo del pie— mientras la pierna izquierda permanece extendida en el piso.

Para intensificar el estiramiento, se arquea levemente la espalda y se mira hacia arriba. Se sostiene entre 30 y 45 segundos con respiración pausada —tres segundos de inhalación nasal, cinco de exhalación bucal— y se repite tres veces por lado. Quienes sientan la tensión muy intensa pueden comenzar desde el primer o segundo escalón.

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4. Estiramiento de isquiotibiales con bisagra de cadera

Estiramiento de isquiotibiales con bisagra de cadera resulta un movimiento simple para liberar la tensión lumbar acumulada tras horas frente al escritorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio apunta directamente a dos de los efectos más comunes del sedentarismo prolongado: los isquiotibiales acortados y el patrón de bisagra de cadera deteriorado. Trabaja toda la cadena posterior —isquiotibiales, glúteos y pantorrillas— y reentrena la mecánica de doblarse desde las caderas, no desde la cintura.

De pie, con los pies a la altura de las caderas y la columna erguida, se empuja el coxis hacia atrás y se inclina el torso hacia adelante desde las caderas —no desde la cintura—, manteniendo la espalda recta y el cuello en línea con la columna. Se desciende hasta sentir una tensión suave en la parte posterior de los muslos, sin redondear la espalda ni bloquear las rodillas. Se sostiene entre 20 y 30 segundos, respirando profundo, y se vuelve a la posición inicial contrayendo los glúteos. Se repite dos o tres veces.

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5. Cat-camel (gato-camello, o gato-vaca)

Este ejercicio moviliza toda la columna —lumbar, dorsal y cervical— y activa tanto los extensores como los flexores espinales y la musculatura profunda del core. En posición de cuatro puntos —rodillas bajo las caderas y muñecas bajo los hombros—, se alterna entre la posición “vaca” —abdomen hacia abajo, pecho y coxis elevados al inhalar— y la posición “gato” —columna arqueada hacia el techo, mentón y coxis recogidos al exhalar.

El ejercicio gato-camello activa los flexores espinales y recupera la movilidad de toda la columna segmento a segmento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se realizan entre 8 y 10 ciclos respiratorios completos, con movimiento lento que permite que cada segmento de la columna participe. “Estar sentado inmoviliza la columna durante horas. Este movimiento es la forma más directa de recuperar la movilidad segmento a segmento”, señaló Heimann.

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Para quienes tienen sensibilidad en las muñecas, la variante puede hacerse sobre los antebrazos, los nudillos o incluso sentado en una silla con las manos sobre los muslos.

Cuándo el dolor es una señal para detenerse

Los tres especialistas distinguen entre el malestar tolerable y los síntomas que requieren atención profesional. La regla clínica general, según Heimann, es que el dolor que cede con el movimiento puede trabajarse; el que se intensifica, o que va acompañado de entumecimiento, hinchazón, debilidad, mareos o pérdida de equilibrio, exige una evaluación médica antes de continuar. Hribick agrega que tampoco se deben ignorar los síntomas que persisten o empeoran después de finalizar el ejercicio.