Salud

Cuáles son los beneficios que aporta el consumo habitual de calabaza a la salud, según una experta

La doctora en Ciencias Biológicas Yolanda Vázquez Mazariego destacó en Sportlife el perfil nutricional de esta hortaliza, que combina fibra, vitaminas, minerales y pigmentos vegetales dentro de una alimentación variada

Calabaza tallada sobre una mesa de madera rodeada por burbujas con un sol, fibras, un corazón y una gota, entre plantas con flores amarillas.
La calabaza destaca en el ámbito culinario por sus cualidades de color, sabor y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calabaza suele destacar por su color, sabor y textura, aunque su composición también explica su presencia en distintas preparaciones. Agua, fibra, vitaminas, minerales y pigmentos vegetales forman parte de esta hortaliza dentro de una alimentación variada.

Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas y profesora de nutrición, describe en Sportlife diez aspectos de su perfil nutricional. El recorrido abarca desde el aporte de fibra y betacarotenos hasta la presencia de vitaminas y minerales.

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Una taza de calabaza hervida aporta 45 calorías y fibra

Una taza de calabaza hervida aporta 45 calorías, una cantidad que permite incluirla en preparaciones sin sumar un aporte energético elevado. También contiene fibra, un componente que puede contribuir a la sensación de saciedad después de las comidas.

Olla de acero inoxidable con trozos de calabaza naranja hirviendo vigorosamente en mucha agua, con abundante vapor ascendiendo.
Una taza de calabaza hervida aporta 45 calorías y fibra que contribuye a la sensación de saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra forma parte de los alimentos vegetales y se caracteriza porque el organismo no la digiere por completo. Por esa combinación, la calabaza puede integrarse en comidas que prioricen ingredientes de origen vegetal.

Los betacarotenos participan en la formación de pigmentos de la retina

El color naranja de la calabaza se asocia con los betacarotenos, llamados provitamina A. Estos compuestos intervienen en la formación de pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina, el tejido del ojo que recibe la luz.

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Los betacarotenos, denominados provitamina A, intervienen en la formación de pigmentos necesarios para la retina (Poen)

Allí se encuentran los bastones, células vinculadas con la visión nocturna. La calabaza contiene luteína, un compuesto mencionado en la composición de los vegetales de color naranja.

Los pigmentos naranjas forman parte de su composición nutricional

Los betacarotenos de la calabaza se vinculan con el cuidado de la piel dentro de una alimentación que incorpore vegetales. Su presencia explica el color de la hortaliza y permite relacionarla con alimentos de tonalidades anaranjadas.

Los betacarotenos de la calabaza participan en la formación de pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina (crédito clínica Icifacia)
Los betacarotenos de la calabaza participan en la formación de pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina (crédito clínica Icifacia)

Los rayos ultravioleta se asocian con el fotoenvejecimiento, es decir, con cambios que la exposición solar puede producir en la piel a lo largo del tiempo. El consumo de alimentos con estos pigmentos no sustituye las precauciones necesarias ante el sol.

El potasio, el magnesio y la fibra son parte de sus nutrientes

El potasio, el magnesio y la fibra forman parte de los nutrientes de la calabaza que se relacionan con la presión sanguínea. Esta combinación reúne minerales y fibra en una misma hortaliza, que puede incorporarse a distintas comidas junto con otros vegetales.

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El potasio y el magnesio de la calabaza se vinculan con el cuidado de la presión sanguínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia conjunta de estos componentes se vincula con la prevención y el control de la hipertensión. En este apartado, el interés se concentra en la combinación de minerales y fibra que reúne el alimento.

La vitamina C se vincula con la formación de colágeno

La calabaza aporta vitamina C, un nutriente relacionado con la formación de colágeno. El colágeno es una proteína presente en tejidos como la piel, los cartílagos y los tendones, por lo que forma parte de la estructura de diversas zonas del cuerpo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C aportada por la calabaza participa en la formación de colágeno para piel y cartílagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C se suma a los pigmentos y minerales presentes en la hortaliza. Así, integra el conjunto de nutrientes que define su perfil nutricional.

Sus vitaminas y minerales se describen como parte de un perfil antioxidante

La calabaza contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Los antioxidantes actúan frente a los radicales libres, moléculas que se producen en procesos normales del organismo y por factores ambientales.

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La vitamina E y otros antioxidantes de la calabaza actúan frente a los radicales libres del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este perfil se asocia con una acción antiinflamatoria y con la reducción de marcadores como la proteína C reactiva. Se trata de una sustancia que se mide en análisis clínicos para observar procesos inflamatorios.

El agua, la fibra, las vitaminas y los minerales definen su composición

Además de agua, fibra, vitaminas y minerales, la calabaza contiene fitoesteroles, compuestos presentes en alimentos de origen vegetal. Estos componentes se vinculan con la regulación del colesterol y los triglicéridos.

semillas de calabaza
La calabaza combina agua y fitoesteroles dentro de su perfil de nutrientes de origen vegetal (Especial)

La relación de los fitoesteroles con esos indicadores se plantea para la calabaza consumida cruda o en licuado fresco. Esa precisión diferencia esta preparación de las opciones cocidas que se mencionan en otros apartados.

El triptófano interviene en la formación de serotonina

El triptófano es un aminoácido que interviene en la formación de serotonina, una sustancia que participa en distintos procesos del sistema nervioso. Los aminoácidos son componentes que el organismo utiliza para formar proteínas y otras sustancias útiles.

Un dibujo animado de la molécula de serotonina con átomos esféricos de colores pastel, caras sonrientes y las letras "NH" y "O" visibles.
El aminoácido triptófano de la calabaza interviene en la formación de serotonina en el sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la calabaza, el triptófano se suma a vitaminas, minerales y pigmentos vegetales. Su presencia se vincula con la formación de serotonina, una sustancia relacionada con procesos de descanso y bienestar.

Los carotenos son pigmentos naturales presentes en vegetales

Los carotenos son pigmentos que aportan tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas a vegetales. En la calabaza, estos compuestos explican buena parte de su color y se incluyen dentro de las sustancias antioxidantes presentes en los alimentos de origen vegetal.

Imagen de tres calabazas anco enteras, de piel lisa y color beige anaranjado claro, colocadas sobre una superficie de madera veteada.
Tres calabazas anco frescas de color naranja claro reposan sobre una mesa de madera rústica, listas para ser preparadas en una variedad de platos otoñales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los carotenos forman parte del mismo grupo de pigmentos que los betacarotenos, vinculados con la provitamina A. Por eso, su presencia ayuda a explicar el color y el perfil antioxidante de la hortaliza.

La vitamina E integra el conjunto de antioxidantes de la calabaza

La vitamina E forma parte de los antioxidantes presentes en la calabaza. Su incorporación a la lista de nutrientes permite completar el perfil de una hortaliza que aporta agua, fibra, vitamina C, minerales y pigmentos vegetales.

Ilustración 3D de un cerebro humano flotando, rodeado por un torbellino de partículas doradas brillantes de vitamina E, con un fondo de laboratorio desenfocado.
La vitamina E integra la lista de nutrientes antioxidantes presentes en esta hortaliza (Imagen Ilustrativa Infobae)La vitamina E integra la lista de nutrientes antioxidantes presentes en esta hortaliza.

Junto con los carotenos y otros nutrientes, la vitamina E se incorpora al conjunto de componentes antioxidantes de la calabaza. En la información de referencia, este nutriente también se vincula con el cuidado de las arterias.

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