Salud

Vigilancia, engaño y amenaza: qué es la anosognosia, la dificultad que impide asumir un diagnóstico

El psiquiatra Tyler Durns recomienda centrar la respuesta en la angustia o el miedo que siente la persona, sin validar el contenido de la idea, y reservar la atención de emergencia para los casos con riesgo de autolesión o daño a terceros

Dibujo de una persona acurrucada bajo una luz vertical dorada, cercada por sombras oscuras con ojos y sonrisas de dientes afilados.
El trastorno delirante se caracteriza por creencias falsas persistentes que continúan pese a pruebas en contrario y afectan la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una persona puede sostener durante semanas o meses la certeza de que la siguen, la vigilan, la engañan o que tiene un problema físico que nadie logra detectar. Cuando esa convicción persiste pese a pruebas en contrario y condiciona la vida cotidiana, puede tratarse de un trastorno delirante, una afección de salud mental que requiere una evaluación clínica.

El cuadro suele ser difícil de reconocer para el entorno porque, fuera del tema que organiza la creencia, la persona puede conservar sus hábitos, trabajar y relacionarse de manera habitual. Esa preservación del funcionamiento la distingue de otros trastornos psicóticos con manifestaciones más amplias, según indicó la Universidad de Utah.

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El delirio no equivale a una opinión firme, una interpretación equivocada aislada o una creencia compartida por una comunidad cultural o religiosa. Se trata de una convicción fija que la persona vive como real, incluso ante información que la contradice. Comprender esta diferencia permite evitar simplificaciones y orientar la situación hacia el acompañamiento profesional.

El diagnóstico descarta otras causas y el tratamiento combina psicoterapia y medicación

Se clasifica como un trastorno psicótico. El doctor Tyler Durns, psiquiatra forense y docente del Instituto de Salud Mental de la Universidad de Utah, explicó que se diagnostica cuando hay una o más creencias falsas persistentes durante al menos un mes, sin que otro trastorno, una condición médica o el consumo de sustancias expliquen los síntomas.

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Infografía con el título Cómo reconocer el trastorno delirante, seis recuadros ilustrados con texto explicativo y el logotipo de Infobae.
El trastorno delirante puede pasar inadvertido porque la persona suele conservar hábitos, trabajo y vínculos fuera del tema del delirio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Cleveland Clinic, los delirios que aparecen en este cuadro suelen referirse a situaciones posibles en la vida real, aunque no sean verdaderas. Una persona puede creer que alguien busca perjudicarla, que su pareja le es infiel, que una figura está enamorada de ella o que padece una enfermedad o alteración corporal determinada.

Los expertos indican que el tipo persecutorio es el más frecuente. En estos casos, la idea central gira en torno a ser espiado, acosado, envenenado o víctima de una conspiración. También existen delirios erotomaníacos, de grandeza, celosos, somáticos y mixtos. La edad media de inicio se sitúa cerca de los 40 años, explica un estudio publicado en StatPearls, aunque el trastorno puede aparecer en un rango de edades más amplio.

La evaluación requiere que un profesional de salud mental descarte otras explicaciones. Cleveland Clinic señaló que pueden realizarse una historia clínica, un examen físico, estudios de laboratorio, análisis para detectar sustancias y pruebas de imagen cuando existe sospecha de una causa médica o neurológica. Luego, psiquiatras y psicólogos emplean entrevistas clínicas y herramientas de evaluación para analizar los síntomas, el estado mental y la evolución del cuadro.

Un hombre con capucha sostiene una mochila en el pecho y mira hacia atrás en una calle empedrada iluminada por faroles nocturnos.
Los delirios persecutorios son los más frecuentes en el trastorno delirante e incluyen ideas de vigilancia, acoso, envenenamiento o conspiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de familiares o personas cercanas puede aportar una cronología de los cambios observados. Sin embargo, el diagnóstico no se establece a partir de una conversación familiar ni de la sola presencia de una conducta inusual. Según StatPearls, también deben considerarse diagnósticos diferenciales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos neurocognitivos y los cuadros inducidos por sustancias.

El tratamiento suele incluir psicoterapia y medicación antipsicótica. Durns indicó que los antipsicóticos pueden disminuir la angustia, las ideas recurrentes y la intensidad con que el delirio ocupa la vida de la persona, aunque su eficacia puede ser menor que en la esquizofrenia y la respuesta varía en cada caso.

Cleveland Clinic explicó que la psicoterapia individual puede ayudar a trabajar sobre pensamientos distorsionados, mientras que la terapia cognitivo-conductual busca identificar la relación entre pensamientos, emociones y conductas. La terapia centrada en la familia puede sumar información sobre el trastorno, herramientas de comunicación y pautas para abordar conflictos vinculados con los síntomas.

Qué dificulta el diagnóstico del trastorno delirante

Uno de los principales obstáculos para acceder al tratamiento es que muchas personas con trastorno delirante no consideran que sus ideas sean síntomas de una afección. Durns se refirió a la anosognosia, un término que describe la dificultad para reconocer la propia enfermedad. Por esa razón, algunas consultas comienzan por ansiedad, depresión, problemas de sueño o conflictos derivados del delirio, antes que por la creencia misma.

Un hombre de cabello rizado y barba corta sentado en un sillón con brazos cruzados, frente a la espalda de otra persona. Una lámpara, planta y cuadro decoran la habitación.
El tratamiento del trastorno delirante suele combinar psicoterapia y medicación antipsicótica para reducir la angustia y la intensidad de las ideas delirantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de responder desde el entorno puede influir en la posibilidad de mantener abierto el diálogo. El especialista de la Universidad de Utah sostuvo que discutir de manera frontal o intentar desmontar el delirio con argumentos no suele modificar una creencia fija. En algunos casos, esa confrontación puede aumentar la desconfianza o incorporar a familiares y amistades dentro del sistema de sospechas de la persona.

Eso no implica confirmar el contenido del delirio. Durns diferenció entre validar una idea y reconocer el malestar que genera. Una respuesta centrada en la angustia, el miedo o la preocupación de la persona puede sostener la comunicación sin respaldar la creencia ni colaborar con acciones que intenten comprobarla.

La seguridad debe evaluarse antes que cualquier otra intervención. Si existe riesgo de autolesión, violencia o daño a terceros, Durns recomendó buscar atención de emergencia. Cuando no hay un riesgo urgente, las instituciones aconsejan preservar un trato respetuoso y proponer una consulta con un psiquiatra, psicólogo u otro profesional de salud mental. Cleveland Clinic indicó que las críticas y la presión reiterada pueden aumentar el estrés, mientras que el apoyo y la continuidad del vínculo pueden facilitar que la persona acepte atención.

El pronóstico depende de factores como la intensidad y el tipo de delirio, las circunstancias de vida, el respaldo social y la disposición a continuar el tratamiento. Según la entidad sanitaria, el diagnóstico y la atención tempranos pueden reducir el impacto del trastorno sobre la persona, sus vínculos y sus actividades diarias.

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