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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El Ejército de Estados Unidos planea detonar unos explosivos inestables en el sureste de Iowa este viernes. La explosión podría transportar polvo tóxico de plomo hasta 100 millas a la reonda.

El Ejército insta a los vecinos que viven cerca de la planta de municiones Iowa Army Ammunition Plant, en Middletown, a abandonar la zona durante la detonación prevista para el mediodía de este viernes, informó The New York Times. Las autoridades advirtieron que la explosión podría romper ventanas y exponer a la población al plomo presente en el aire.

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El material es azida de plomo, un explosivo muy sensible que se utiliza para activar cargas militares de mayor tamaño. Según el permiso de detonación del Ejército, los 68 barriles almacenados en la planta se han deteriorado y vuelto extremadamente inestables.

Trasladarlos suponía un «riesgo inaceptable de detonación accidental», indicó el Ejército. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) concedió la semana pasada un permiso de emergencia por el peligro de una explosión accidental.

En una evaluación publicada el miércoles, el Ejército señaló que la detonación provocaría un ruido fuerte y breve, además de una nube de polvo con plomo que se disiparía rápidamente; no obstante, no se esperan efectos importantes sobre la salud.

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Sin embargo, se recomienda evacuar a los residentes cercanos y se ha ofrecido alojamiento temporal a quienes viven más próximos a la planta. Middletown se encuentra a unas 150 millas al sur de Des Moines, la capital de Iowa, y 10 millas en automóvil de la frontera con Illinois.

El plomo es especialmente peligroso para los niños y embarazadas, cuyos organismos lo absorben con mayor facilidad.

La intoxicación por plomo puede perjudicar el desarrollo cerebral del feto, provocar problemas duraderos de aprendizajey de la conducta y aumentar el riesgo de parto prematuro o aborto espontáneo.

El Ejército aconsejó a quienes no evacúen mantener las ventanas cerradas y poner los sistemas de calefacción y aire acondicionado en modo de recirculación del aire interior hasta que pase la nube. Después, deberán limpiar los alféizares de las ventanas y los juguetes de los niños.

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Se espera que el viernes por la mañana se publiquen estimaciones actualizadas de la trayectoria de la nube.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está analizando el suelo antes de la explosión para unos 150 residentes que lo solicitaron y ofrecerá, después, un análisis al respecto, explicó al Times la portavoz del Ejército Lori McFate. El Ejército indicó que ofrecerá labores de limpieza si las concentraciones de plomo superan los límites reglamentarios.

Jill Holler planea abadonar Muscatine, Iowa, con su esposo y su hija para ponerse a salvo. La ciudad está aproximadamente a una hora al norte de la planta y dentro de la trayectoria prevista de la nube. No obstante, declaró al Times que no sabe qué hacer con la granja familiar cercana.

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«¿Cómo afectará esto a los cultivos o a las vacas que comen el pasto de esas tierras?», preguntó.

Patrick O'Shaughnessy, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Iowa, señaló que los fuertes vientos del norte previstos para el viernes podrían alejar la nube de las localidades situadas justo al este de la planta y dispersarla más rápidamente.

Pero esos vientos «en realidad harán que se extienda más lejos», señaló. «Nadie sabe realmente qué ocurrirá ni cómo va a salir todo esto».

El plomo no se descompone, por lo que podría permanecer en el suelo mucho tiempo después de que desaparezca su fuente, según señala la EPA.

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Para reducir el riesgo, la agencia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan quitarse los zapatos al entrar en casa, limpiar las patas de las mascotas y evitar que los niños pequeños jueguen en tierra descubierta.

Lave bien los productos de la huerta, pele las hortalizas de raíz y deseche las hojas exteriores de las verduras de hoja verde.

La mayoría de las personas expuestas al plomo no presentan síntomas, según los CDC. Un análisis de sangre es la mejor manera de saber con certeza si ha habido exposición.

Más información

Consulte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para obtener más información sobre la exposición al plomo.

FUENTES: The New York Times, 19 de noviembre de 2026; Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 12 de noviembre de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 27 de agosto de 2026.

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