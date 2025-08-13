Parálisis del sueño: Estas son las alucinaciones más comunes en un ataque, según la IA

La parálisis del sueño podría impactar negativamente en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico que afecta a miles de personas en todo el mundo y que, aunque es temporal e inofensivo en términos físicos, puede llegar a ser una de las experiencias más aterradoras que se puedan vivir durante el sueño.

Ocurre cuando una persona se encuentra entre el sueño y la vigilia, y el cuerpo está completamente paralizado, pero la mente está despierta. Esta desconexión provoca una intensa sensación de inmovilidad, acompañada muchas veces de alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, que suelen estar cargadas de miedo, angustia y confusión.

Durante un episodio de parálisis del sueño, es común que los afectados reporten la presencia de sombras, figuras oscuras o entidades que se manifiestan en el entorno inmediato.

Parálisis del sueño provoca diversas alucinaciones que podrían generar bastante miedo en quien la padece. Foto: (iStock)

Uno de los monstruos más comunes es conocido como el “Hombre del Sombrero”, una figura alta, oscura, de rostro indefinido, que parece observar desde una esquina o acercarse lentamente. Este personaje aparece en testimonios alrededor del mundo, lo que ha llevado a pensar que puede estar relacionado con una función específica del cerebro bajo estrés.

Otro visitante frecuente es la figura de una anciana demoníaca o bruja, que suele manifestarse sentándose sobre el pecho de la víctima, dificultando la respiración. Este tipo de alucinación da origen al término “pesadilla”, que proviene del inglés antiguo nightmare, relacionado con una criatura nocturna que oprime al durmiente. Esta sensación se acompaña de una opresión en el pecho, jadeos o sensación de asfixia.

También se reportan alucinaciones de criaturas pequeñas o animales, como duendes, gatos negros o seres deformes que caminan por el techo, suben a la cama o se sientan junto al durmiente. Algunas personas describen incluso la percepción de insectos o arañas gigantes arrastrándose por la habitación o sobre su cuerpo.

Además de las figuras visuales, los sonidos juegan un papel crucial en la experiencia. Muchas personas escuchan voces susurrantes, murmullos, llantos de bebés, pasos o gritos lejanos, que intensifican la sensación de terror. En algunos casos, las alucinaciones pueden combinarse con una presencia invisible que parece tocar o incluso sujetar a la persona.

Podría haber una explicación científica detrás de este fenómeno que a muchos les provoca miedo. Foto: (iStock)

Desde el punto de vista científico, estas experiencias se deben a la actividad del cerebro en una fase conocida como sueño REM (movimiento ocular rápido). Durante este estado, el cuerpo se encuentra naturalmente paralizado para evitar que el soñador se mueva y se lastime.

Sin embargo, cuando el cerebro despierta parcialmente antes de que el cuerpo recupere su movilidad, se produce la parálisis del sueño. Las alucinaciones son producto de la activación simultánea de áreas cerebrales relacionadas con el miedo, la vigilancia y la percepción visual o auditiva.

Aunque estos episodios suelen durar solo unos segundos o minutos, el impacto psicológico puede ser profundo. No existe una cura definitiva, pero se recomienda mejorar la higiene del sueño, evitar el estrés, mantener horarios regulares y dormir de lado en lugar de boca arriba, posición en la que suele ocurrir con más frecuencia.