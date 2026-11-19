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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Aunque el daño cerebral asociado a deportes de contacto, como el fútbol americano y el hockey, es rarísimo entre quienes no practican estos deportes, también puede darse en estas personas, según una nueva revisión de la evidencia científica.

Menos del 1% de los cerebros donados por personas que nunca practicaron deportes de contacto presentaban ETC, según los investigadores el 18 de noviembre en JAMA Network Open.

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Comparativamente, una estimación reciente indica que casi el 75% de los jugadores de la National Football League(NFL) fallecidos entre 2008 y 2023 presentaban ETC, señalaron los investigadores.

Aunque estos resultados, tomados en conjunto, muestran una fuerte relación entre la ETC y los deportes de contacto, el nuevo estudio también indica que bastante más de 1 millón de estadounidenses podrían tener ETC sin saberlo, según los investigadores.

«Aunque la ETC es poco frecuente en estos estudios poblacionales, podría afectar a un número enorme de estadounidenses», según afirmó el investigador principal, Dr. Dan Daneshvar, director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de Mass General Brigham, en Boston.

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«Si la incidencia que hemos observado en estos estudios se mantienen en la población general, más de º millón de estadounidenses podrían presentar ya signos patológicos de ETC», señaló Daneshvar en un comunicado de prensa. «Aunque seguimos sin saber cuántas personas con estos signos desarrollan síntomas, esto refuerza la urgencia de desarrollar métodos para diagnosticar la ETC en vida y tratar la enfermedad».

La ETC es una enfermedad cerebral degenerativa que puede producirse a consecuencia de lesiones repetidas en la cabeza, incluso cuando los golpes no son lo suficientemente intensos como para causar una conmoción cerebral, según la Facultad de Medicina de Harvard.

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Según Harvard, los cerebros de las personas con ETC presentan signos de cicatrices microscópicas causadas por hemorragias y depósitos anormales de proteínas que destruyen células cerebrales.

Para el estudio, los investigadores combinaron datos de 12 estudios previos que examinaron más de 4.400 cerebros donados después del fallecimiento de sus propietarios.

A continuación, se centraron en siete estudios que habían registrado la participación de los donantes en deportes de contacto y que incluían alrededor de 1.600 cerebros en total.

En distintos análisis, se detectó ETC en el 0,4% y 0,7% de los cerebros de personas que no practicaban deportes de contacto, lo cual equivale a entre 1,2 y 1,9 millones de estadounidenses.

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El Dr. Richard Carmona, exdirector general de Salud Pública de Estados Unidos y miembro de la junta directiva de la Concussion & CTE Foundation, examinó los hallazgos.

«Este estudio sugiere que la ETC podría ser uno de los problemas de salud pública menos reconocidos a los que nos enfrentamos hoy», afirmó.

«Aunque la ETC se halle solo en una pequeña proporción de la población, podría afectar a millones de estadounidenses», añadió Carmona en un comunicado de prensa. «Estos hallazgos aportan nuevas evidencias de que la ETC no es solo una consecuencia inevitable del envejecimiento y de que, si se debe principalmente a la práctica de deportes de contacto, también se puede prevenir».

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Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre la CTE.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2026.