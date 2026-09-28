Salud

Plato equilibrado: cuáles son las pautas que permiten combinar alimentos sin seguir fórmulas rígidas

La OMS y Harvard proponen referencias nutricionales flexibles que contemplan las necesidades, hábitos y contexto de cada persona

Ilustración en acuarela de un tazón con pollo asado, quinoa, aguacate, brócoli, pepino, tomate y col junto a un tenedor y salsas.
El plato equilibrado combina verduras, frutas, proteínas y cereales integrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Armar comidas con grupos de alimentos variados permite organizar la alimentación cotidiana sin convertir cada plato en una regla fija. La referencia visual del plato equilibrado propone priorizar la calidad y diversidad, con ajustes según las necesidades de cada persona.

La mitad del plato puede concentrar verduras y frutas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales entre los componentes de una alimentación saludable. Para adultos y niños mayores de 10 años, el organismo recomienda al menos 400 gr diarios de frutas y verduras. Equivalentes a unas cinco porciones, como parte de una dieta variada.

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Infografía con la ilustración de un plato dividido en vegetales, cereales y proteínas, acompañado de seis recuadros explicativos.
La OMS recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta pauta no exige que cada comida reproduzca una fórmula exacta. La composición de una dieta saludable cambia según la edad, nivel de actividad física, contexto cultural, alimentos disponibles y costumbres alimentarias, advierte la OMS.

Por eso, distribuir estos productos a lo largo del día puede ser una forma práctica de acercarse a la recomendación.

La guía del Plato de Alimentación Saludable de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard propone que verduras y frutas ocupen aproximadamente la mitad del plato. Subraya la importancia de alternar colores y tipos.

Plato blanco con pechuga de pollo a la parrilla en rebanadas, verduras asadas, un molde de granos cocidos y un pequeño recipiente con salsa.
Las necesidades nutricionales varían según la edad, la actividad física y el contexto cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema no fija cantidades de calorías ni porciones diarias porque los requerimientos nutricionales varían entre individuos. En la práctica, una comida puede sumar vegetales y frutas de distintas maneras:

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  • Incorporar verduras frescas, congeladas o en conserva sin exceso de sodio
  • Elegir fruta entera como acompañamiento o colación
  • Añadir legumbres a sopas, ensaladas, guisos o preparaciones con cereales
  • Alternar opciones según la temporada y el acceso local
Mujer joven con camiseta gris sentada en una cocina moderna, comiendo de un bol blanco con pollo, quinoa y verduras, con un vaso de agua al lado.
Las verduras y las frutas pueden ocupar aproximadamente la mitad de una comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteínas, cereales integrales y grasas insaturadas completan la preparación

El modelo de Harvard reserva cerca de un cuarto del plato para cereales integrales y otro cuarto para fuentes de proteína. Entre las alternativas que señala figuran pescado, aves, frijoles, frutos secos y otros alimentos vegetales. La institución recomienda limitar las carnes procesadas y el consumo de carne roja.

Los carbohidratos forman parte de la alimentación. De acuerdo con la OMS, conviene que provengan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.

Un cuenco blanco con quinoa, batatas asadas, remolachas asadas, garbanzos, rebanadas de aguacate, hummus, aceite de oliva, semillas y perejil fresco.
Los cereales integrales aportan una fuente de carbohidratos con mayor contenido de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena, arroz integral, cebada, maíz sin procesar, lentejas, garbanzos y frijoles aparecen entre los ejemplos del organismo internacional. La elección del tipo de carbohidrato, y no solo su cantidad, es uno de los puntos que enfatiza la guía de Harvard.

Las grasas también requieren distinguir su procedencia. La OMS recomienda sustituir las grasas saturadas y trans por grasas insaturadas. Estas últimas están presentes, entre otros alimentos, en el pescado, palta, frutos secos y varios aceites vegetales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las grasas insaturadas están presentes en el pescado, la palta, los frutos secos y algunos aceites vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aconseja mantener las grasas totales por debajo del 30% de la energía diaria. Para las grasas saturadas establece un límite menor al 10% y para las trans, menor al 1%.

El esquema puede aplicarse a platos que no se sirven en un plato

La propuesta admite adaptaciones para comidas en tazón, sopas, tacos, sándwiches o preparaciones de una sola olla. El criterio es identificar si la comida incorpora vegetales o frutas, una fuente de proteína, carbohidratos con fibra y grasas de mejor perfil nutricional. Sin que esos componentes deban aparecer siempre separados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo del plato equilibrado también se adapta a tacos, sándwiches, sopas y comidas en tazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un artículo de Eating Healthy Mag, sitio especializado en alimentación, por Betty Rowan, responsable de desarrollo de recetas y cobertura gastronómica del medio, plantea el plato equilibrado como un marco flexible.

Esa idea coincide con la advertencia de Harvard: las proporciones son una orientación visual y no una prescripción calórica individual.

Un plato hondo con boniato morado, espinacas, arroz integral, zanahorias, tofu, edamame, calabaza y champiñones, sobre una mesa de madera.
Las legumbres complementan sopas, ensaladas, guisos y preparaciones con cereales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, una lista de compras puede organizarse por grupos y no por menús rígidos:

  • Verduras y frutas de diferentes tipos
  • Legumbres y cereales integrales
  • Fuentes de proteína animal o vegetal
  • Frutos secos, semillas y aceites vegetales
  • Agua como bebida habitual
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La OMS aconseja limitar el consumo de sal, azúcares libres y grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS también aconseja limitar los azúcares libres a menos del 10% de la energía diaria y el consumo de sal a menos de 5 gr por día. Sus recomendaciones incluyen reducir las bebidas azucaradas y elegir alimentos con menor contenido de sodio.

El resultado no depende de una comida aislada. La variedad entre jornadas permite compensar elecciones condicionadas por el tiempo, disponibilidad o preferencias. Las personas con enfermedades, alergias, restricciones alimentarias o metas nutricionales específicas requieren orientación individual de profesionales de la salud.

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