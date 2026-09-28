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Kennys Palacios se casó con su novio tras 14 años de amor: la ceremonia íntima en Cancún y el mensaje de Wanda

El histórico estilista de la empresaria sorprendió al compartir el romántico ritual nupcial en la playa que llevó adelante con su pareja, Roi Orbegozo

A solas en una romántica ceremonia en Cancún, Kennys Palacios y su pareja Roi dieron el "sí" en una íntima ceremonia donde estuvieron disfrutaron del paisaje (Instagram)
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Kennys Palacios suele estar rodeado de celebridades, eventos y luces de televisión, pero durante años eligió mantener su vida privada lejos de la exposición pública. Por eso, este fin de semana, el histórico estilista de Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una noticia que decidió compartir a través de las redes sociales: se casó con Roi Orbegozo, su novio desde hace 14 años. La pareja eligió Cancún como escenario para concretar la unión y protagonizó una ceremonia íntima, frente al mar, vestidos de blanco y con la única compañía visible de un violinista que musicalizó el momento.

El estilista publicó un video en el que mostró parte de la celebración. En las imágenes, Kennys y Roi aparecieron vestidos de blanco, se colocaron los anillos, se abrazaron y se besaron frente al paisaje caribeño. La ceremonia se realizó sobre un deck ubicado en el medio del mar, con el agua alrededor y un clima reservado para los protagonistas. “Después de 14 años, finalmente dijimos que sí. Y qué lindo mirar para atrás y pensar en todo lo que vivimos juntos… Las risas interminables, las peleas, las reconciliaciones, los viajes, las aventuras, los días increíbles y también esos momentos no tan fáciles fáciles que nos hicieron crecer y elegirnos una y otra vez”, expresó Kennys en sus redes sociales.

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“14 años de historias, de aprender juntos de acompañarnos, de conocernos en todas nuestras versiones y de seguir estando ahí, siempre. Hoy decimos que sí, pero en realidad siento que nos venimos diciendo que sí desde hace 14 años. Sí a nosotros, a nuestra historia, a nuestros sueños y a todo lo que todavía nos queda por vivir. Porque si algo aprendí en todo este tiempo es que el amor también es reírse hasta que duela la panza, discutir por pavadas, viajar, compartir silencios, abrazarse fuerte y volver a elegirse. Después de 14 años, acá estamos. Juntos ,Y con toda una vida por delante”, continuó Palacios.

Kennys Palacios se casó con su novio después de 14 años de amor: la ceremonia íntima en una playa de Cancún
La pareja decidió dar el gran paso en una ceremonia íntima en Cancún

El mensaje acompañó las escenas de la ceremonia y le dio un sentido personal a la celebración. Kennys no solo contó que se casó, sino que también explicó qué significó para él llegar a ese momento después de 14 años de relación. En el video, ambos disfrutaron de la música del violinista, intercambiaron gestos de afecto y celebraron el comienzo de una nueva etapa. La pareja se mostró sonriente, cercana y vestida de blanco, mientras el paisaje de Cancún funcionó como marco de la unión.

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La publicación recibió numerosos mensajes de cariño por parte de amigos, conocidos y seguidores. Entre ellos apareció el saludo de Wanda, una de las personas más cercanas a Kennys en el mundo del espectáculo. La empresaria escribió: “Los amo. Felicidades para siempre”. Su comentario llamó especialmente la atención porque desde hacía varios meses circulaban rumores de distanciamiento entre ambos. Sin embargo, con ese mensaje, Wanda acompañó públicamente al estilista en uno de los momentos más importantes de su vida y celebró el paso que dio junto a Roi.

Kennys Palacios se casó con su novio después de 14 años de amor: la ceremonia íntima en una playa de Cancún
La pareja decidió dar el "sí" luego de compartir una historia de amor de hace más de una década

La ceremonia en Cancún concretó una propuesta que Roi le hizo a Kennys durante un viaje a Brasil. La escena ocurrió en Año Nuevo, mientras la pareja observaba los fuegos artificiales. El viaje estaba previsto desde mediados de año y se realizó en familia, por lo que Palacios no imaginaba que durante la última noche de 2025 recibiría una sorpresa. En una conversación con Teleshow, el peluquero había relatado cómo fue aquel instante. “Vinimos a Brasil en familia”, aseguró, antes de recordar que todavía no sabía lo que estaba por suceder.

La secuencia más importante de la estadía ocurrió durante la noche del 31 de diciembre, bajo un cielo iluminado por los fuegos artificiales. “Yo estaba mirando los juegos artificiales y de repente mi cuñada me dice que me quería decir algo y ahí lo veo a mi novio llorando con la cajita y los anillos”, recordó Kennys. La propuesta llegó de manera inesperada y marcó el primer paso hacia la unión que finalmente concretaron en México. En aquel momento, la pareja todavía no tenía una fecha definida para la ceremonia. “No tenemos fecha, pero posiblemente sea para fines de este año”, había comentado el estilista.

"Me Caso" , el anuncio de Kennys Palacios

La historia entre Kennys y Roi comenzó hace 14 años, cuando se conocieron en un bar por intermedio de un amigo. Desde entonces, continuaron juntos y construyeron una relación alejada del centro de la escena mediática. Roi es comerciante y dueño de una cervecería, y se mantuvo al margen del ambiente artístico, aunque acompañó a Palacios durante su intensa agenda laboral y formó parte de su vida cotidiana. A lo largo del tiempo, ambos también decidieron conservar espacios individuales y optaron por vivir en casas separadas debido a experiencias anteriores.

Con la playa de Cancún como escenario, los anillos como símbolo y la música del violinista como fondo, Kennys Palacios y Roi Orbegozo dieron el sí después de una larga historia de amor. La ceremonia fue íntima, los dos vistieron de blanco y compartieron un beso frente al mar. El paso que comenzaron a proyectar durante aquella propuesta en Brasil finalmente se concretó en México, donde eligieron celebrar su unión sin una multitud y con el foco puesto en la historia que los llevó hasta ese momento.

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