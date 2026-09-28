La actividad agrícola de Nicaragua cae 2.5% en el primer semestre por el déficit de lluvias

La actividad agrícola de Nicaragua registró una caída del 2.5% en el primer semestre de 2026 debido al déficit de lluvias. (La Prensa)

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La actividad agrícola de Nicaragua registró una reducción acumulada de 2.5% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica. El dato coincide con un período de déficit de lluvias que afecta cultivos de subsistencia, producciones agroindustriales y actividades pesqueras.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, atribuyó parte de las dificultades al fenómeno de El Niño. Según indicó, el sector agrícola cayó 2.4% en el primer trimestre y 2.9% en el segundo.

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“El Niño está provocando afectaciones en todos los países de Centroamérica. Eso es algo que es innegable, no podemos decir lo contrario”, afirmó Reyes. El funcionario señaló que existen pérdidas en la producción, aunque sostuvo que la escasez de alimentos en países vecinos aumentó la demanda de algunos productos nicaragüenses, de acuerdo con información de Diario La Prensa.

El déficit de lluvias se concentra en zonas del corredor seco

El corredor seco de Nicaragua comprende 44 municipios de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas, según un estudio publicado por el Programa Mundial de Alimentos en 2024.

En esas localidades, una parte de la población depende de la agricultura para abastecerse de alimentos y obtener ingresos. Los productores siembran granos básicos para consumo familiar y comercializan los excedentes en el mercado nacional.

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Las empresas agroindustriales de la zona occidental que llevan registros de las precipitaciones indicaron que el período lluvioso de 2026 ha sido el más seco de los últimos 124 años. La menor disponibilidad de agua afecta la producción de maíz, frijol y sorgo, además de cultivos como la caña de azúcar y el maní.

El boletín agrometeorológico elaborado por el Ministerio Agropecuario, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria anticipó que el déficit de lluvias continuará en el Pacífico y en sectores de las regiones norte y central del país.

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El período lluvioso de 2026 en el corredor seco nicaragüense se posicionó como el más seco registrado en los últimos 124 años. (La Prensa)

Los pequeños productores enfrentan riesgos para sus cosechas

Los habitantes del corredor seco que trabajan parcelas pequeñas son señalados como uno de los grupos más expuestos a las consecuencias de la sequía. Sus cultivos suelen destinarse al consumo de los hogares, por lo que una reducción de la cosecha limita tanto la alimentación familiar como los recursos que podrían obtener por la venta de productos.

Un dirigente del sector productivo, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que quienes sembraron durante el ciclo de primera perdieron sus cultivos. También consideró que las lluvias registradas recientemente no permiten garantizar el resultado de la cosecha de postrera.

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“Definitivamente los más afectados son los pequeños productores, los de subsistencia del corredor seco”, declaró la fuente. El representante añadió que los rendimientos de esas familias ya eran bajos y que la sequía redujo aún más sus posibilidades de obtener ingresos.

Los dirigentes agropecuarios consultados estiman que la producción de caña de azúcar y maní también presenta afectaciones. No obstante, consideran que estos sectores podrían recuperarse parcialmente durante la postrera por las precipitaciones que han caído en la zona occidental.

Los pequeños agricultores de subsistencia perdieron sus cosechas de granos básicos durante el ciclo de primera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación resulta más compleja para los agricultores que dependen del maíz, el frijol y el sorgo. La pérdida de esos alimentos podría dificultar el abastecimiento de las familias rurales y limitar su capacidad de enfrentar los meses posteriores al ciclo agrícola.

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Las exportaciones de hortalizas aumentaron por la demanda regional

Reyes sostuvo que Nicaragua comenzó a vender más hortalizas a otros países de Centroamérica a causa de la escasez y de los mayores precios regionales. El funcionario mencionó los envíos de tomate, chiltoma y repollo.

“Sí hay afectaciones, no podemos decir tampoco que todo está en positivo”, dijo el titular del Banco Central. A la vez, explicó que la reducción de cosechas en otros países abrió oportunidades para productos nicaragüenses.

El presidente del organismo indicó que algunos de esos intercambios comerciales no tenían antes la misma presencia. “Ahora estamos exportando hortalizas”, afirmó al referirse al comportamiento reciente de las ventas externas.

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El aumento de las exportaciones corresponde a determinados cultivos y no implica que la sequía haya dejado de afectar a los productores locales. Las dificultades descritas por las autoridades y los representantes del sector se mantienen en las áreas que dependen de la regularidad de las precipitaciones.

Reyes también planteó que el déficit de agua puede influir en la generación de energía hidroeléctrica de Centroamérica. La disminución del nivel de los embalses podría reducir la disponibilidad de ese recurso en los países de la región.

Nicaragua incrementó las ventas externas de hortalizas hacia Centroamérica ante la escasez de alimentos en los países vecinos. (La Prensa)

La pesca presenta dificultades por el calentamiento de las aguas

La actividad pesquera también registra afectaciones, según Reyes. El funcionario indicó que la producción de camarón de cultivo atravesaba una reducción desde años anteriores y que las condiciones asociadas a El Niño agravaron ese escenario.

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“Tenemos afectación en la pesca para este año, recrudecida por el fenómeno de El Niño”, explicó. Reyes señaló que el calentamiento de las aguas redujo la producción de peces y desplazó parte de las especies hacia sectores más profundos del mar.

Esa situación dificulta las capturas y se suma a las limitaciones que ya enfrentaba la producción camaronera. El funcionario dijo que la langosta y el caracol se encuentran en una etapa de recuperación, a diferencia de otros productos del mar.

Las lluvias abundantes complican la ganadería en otras áreas

Las condiciones climáticas no son uniformes en todo el territorio nicaragüense. Mientras algunas comunidades enfrentan falta de agua, otras zonas registran lluvias intensas que dificultan las actividades del sector ganadero.

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Los precios del ganado y de la leche permanecen estables, de acuerdo con datos de Diario La Prensa. No obstante, los productores han tenido problemas para movilizar a los animales hacia las zonas secas de Boaco y Chontales.

El traslado estacional del ganado hacia lugares con mejores condiciones de agua y pasto se conoce como trashumancia. En esta ocasión, la falta de recursos en las áreas que suelen recibir a los animales impidió que los productores realizaran esa práctica.

Las complicaciones climáticas impidieron la práctica de la trashumancia del ganado hacia las zonas de Boaco y Chontales. (La Prensa)

Guatemala, El Salvador y Honduras también mantienen alertas

El corredor seco centroamericano atraviesa Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que más de 10 millones de personas viven en esa región, considerada vulnerable a fenómenos climáticos extremos.

En El Salvador, las autoridades mantienen una alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio. La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios informó pérdidas de alrededor del 20% en los granos básicos de la cosecha de primera.

Guatemala declaró el 21 de septiembre una alerta roja en 15 municipios del corredor seco de la región del Trifinio. Las primeras evaluaciones identificaron a 113,825 familias afectadas.

Honduras informó un aumento de los problemas de acceso al agua potable y al recurso destinado a las actividades agropecuarias. El país mantiene 103 municipios bajo alerta roja y más de 100 bajo alertas amarilla y verde.