El divertido ida y vuelta entre Lali y Dillom luego de cantar juntos en el show: “Sé que puede ser complicado”

El mensaje de voz enviado por Lali Espósito a Dillom. En el audio, la artista le solicita de forma distendida que aprenda la letra de una canción para su presentación en conjunto

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La complicidad entre Lali y Dillom tuvo un nuevo capítulo después de su encuentro en el estadio Monumental. El cantante compartió en sus historias de Instagram un audio privado que le había enviado la artista antes de que ambos salieran al escenario para interpretar “33”, una de las colaboraciones que reúne a los dos músicos y que suele provocar una reacción especial entre sus seguidores.

La publicación llegó luego de la participación del cantante como invitado en el tercer show de Lali en River, del que fue parte en la noche que también contó con las apariciones de Miranda!, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi. En medio de una puesta de gran escala, el autor de “La nueva violencia” se sumó a la cantante para llevar “33” al vivo frente a la multitud.

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Horas más tarde, el propio cantante decidió revelar un intercambio de WhatsApp que expuso la confianza que mantienen lejos de los escenarios. En la captura se ve un audio de cuatro segundos enviado por Lali, identificado con la fecha del 1 de agosto de 2025 y el horario de las 19:03.

Sobre la conversación, el artista escribió: “Después de tantas inolvidables noches juntos lo logré, amiga”. Con esa frase, aludió al pedido que había recibido de su colega antes de volver a cantar juntos el tema que forma parte de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, uno de sus discos.

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El cantante Dillom interpreta una canción durante su participación en el espectáculo de Lali en el Estadio Monumental.

En el breve mensaje de voz, Lali apeló a su humor directo para hacerle un reclamo. “Che, amigo, lo que sí estoy pensando estaría bueno, pero solo si podés porque sé que puede ser complicado. Que te sepas la letra, la c... de tu madre”, se escucha decir a la cantante.

El pedido, con tono de broma, estuvo relacionado con la interpretación de “33”. La canción se convirtió en uno de los momentos esperados en las presentaciones donde ambos coinciden, primero en Vélez y luego en el Monumental. La letra, la energía del tema y la cercanía que muestran sobre el escenario suelen generar una fuerte respuesta del público.

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Dillom recogió el guante y respondió desde sus historias con una dedicatoria dirigida a la intérprete de “Fanático”. “Lali, te quiero y admiro mucho. Gracias por dejarme ser parte”, escribió el músico sobre un fondo negro. El mensaje incluyó un corazón negro y una mención directa a la cuenta de la artista.

La publicación unió dos planos de su vínculo: el intercambio cotidiano que mantienen por fuera de sus compromisos profesionales y el reconocimiento público que Dillom expresó después de ser convocado para una de las fechas de Lali en River. El cantante acompañó a su amiga en varias de sus grandes presentaciones de los últimos dos años.

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Los cantantes Lali Espósito y Dillom actúan juntos en el escenario durante un concierto celebrado en el estadio Monumental.

Lali también se refirió a Dillom en sus redes sociales después del recital. La artista compartió una imagen del músico durante su participación en el escenario y le dejó un mensaje afectuoso: “Te amo gordo”, escribió junto a un corazón negro y la etiqueta a la cuenta de Instagram del cantante.

En la fotografía, Dillom aparece con una camisa blanca de mangas largas, una corbata oscura, pantalón negro, un cinturón con tachas y lentes de sol. Sostiene un micrófono mientras, detrás suyo, una pantalla gigante reproduce su imagen. La postal permite ver parte de la dimensión visual de la presentación en el Monumental.

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Otra de las imágenes difundidas muestra el momento en que Lali y Dillom interpretan “33” juntos. La cantante luce una musculosa negra con la frase “Tu popstar fav”, una falda de cuadros en tonos rojos y negros, medias de red y botas altas. A su lado, el músico conserva el mismo atuendo de camisa blanca, corbata y lentes oscuros.

En esa toma, Lali aparece con los ojos cerrados y apoya la cabeza sobre el hombro de Dillom mientras él canta frente al público. Ambos sostienen sus micrófonos y avanzan juntos sobre la pasarela del escenario. La imagen condensó la cercanía que habían mostrado minutos antes a través del audio privado.

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