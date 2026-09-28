Estados Unidos

Falso médico de Texas robó USD 26 millones al sistema de salud militar: lo condenaron con su Cybertruck bañada en oro como evidencia

Un jurado federal de Fort Worth lo declaró culpable en nueve cargos que incluyen fraude sanitario, sobornos ilegales y lavado de dinero, con una pena máxima conjunta de 90 años de prisión

Un vehículo Tesla Cybertruck con acabado dorado brillante y rines dorados está estacionado en una calle residencial
Durante más de tres años, Kevin Curry facturó USD 26 millones en terapias falsas y usó las ganancias para financiar un estilo de vida de lujo (DOJ)
Guardar

TRICARE es el seguro médico que cubre a más de nueve millones de militares en servicio activo, veteranos y sus familias en Estados Unidos.

Es, también, el programa que Kevin D. Curry usó como fuente de ingresos durante más de tres años: facturó tratamientos que sus pacientes nunca recibieron, sobornó a beneficiarios para que aceptaran terapias para las que no calificaban y se hizo pasar por médico ante quienes acudían a sus clínicas. El jueves 24 de septiembre, un jurado federal de Fort Worth lo declaró culpable.

PUBLICIDAD

Curry, de 64 años y residente de Frisco, Texas, es en realidad un consejero profesional licenciado, sin título médico.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), operaba tres clínicas bajo nombres corporativos y utilizó credenciales de médicos habilitados —sin su conocimiento ni consentimiento— para presentar reclamos ante TRICARE y mantener el esquema en funcionamiento.

El organismo federal coordinó la investigación junto al FBI y la fiscalía del Distrito Norte de Texas para desarticular el esquema (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
El organismo federal coordinó la investigación junto al FBI y la fiscalía del Distrito Norte de Texas para desarticular el esquema (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El esquema defraudó más de USD 26 millones al programa de salud de las Fuerzas Armadas

Los fiscales federales sostienen que la modalidad central del fraude consistía en facturar tratamientos de estimulación magnética transcraneal (TMS) que eran innecesarios desde el punto de vista médico o que, en muchos casos, jamás se administraron.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, la operación habría funcionado entre septiembre de 2022 y finales de 2025.

Una mujer ajusta un aparato médico sobre la cabeza de otra mujer sentada junto a un monitor
El TMS es un procedimiento médico legítimo que TRICARE cubre bajo criterios estrictos; Curry los ignoró sistemáticamente para maximizar la facturación (UC Davis Health)

Curry operaba tres clínicas de salud mental bajo las razones sociales Acuity TMS of Plano LLC y Acuity TMS of Fort Worth LLC, en Texas, y Emerald Coast TMS of Fort Walton Beach LLC, en Florida, según consigna el comunicado oficial del DOJ.

PUBLICIDAD

En conjunto, las tres clínicas pagaron más de USD 5,5 millones en sobornos ilegales para persuadir a militares activos, veteranos y familiares de que aceptaran tratamientos de TMS para los que no calificaban.

Las víctimas del esquema fueron beneficiarios de TRICARE que confiaron en las clínicas de Curry creyendo que recibían atención médica legítima (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)
Las víctimas del esquema fueron beneficiarios de TRICARE que confiaron en las clínicas de Curry creyendo que recibían atención médica legítima (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

Curry instruyó a sus empleados para fabricar historias clínicas y justificar los cobros

El organismo federal detalló que, además de usurpar credenciales médicas ajenas, Curry ordenó a su personal fabricar registros clínicos para respaldar las facturaciones fraudulentas ante TRICARE.

TRICARE llegó a desembolsar aproximadamente USD 17 millones antes de que el esquema fuera desarticulado.

Logotipo tridimensional del programa Tricare compuesto por letras rojas y un gráfico rojo y azul sobre una pared de color claro
TRICARE cubre a más de nueve millones de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y es uno de los programas de salud más grandes del país (TRICARE/Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado blanqueó parte del dinero en fiestas temáticas y una camioneta chapada en oro

Con parte de esos fondos, Curry realizó una serie de gastos ostentosos.

Según el mismo expediente, entre ellos se cuentan alojamientos en hoteles cinco estrellas, la compra de muebles de alto costo, la organización de una fiesta temática de casino para empleados y beneficiarios de TRICARE, y la adquisición de una Tesla Cybertruck chapada en oro valuada en más de USD 100.000, que terminó siendo presentada como prueba material durante el proceso judicial.

Las autoridades incautaron activos por un valor aproximado de USD 200.000, entre ellos USD 136.022 en efectivo y el propio vehículo, según el comunicado de imputación del DOJ del Distrito Norte de Texas.

“Este acusado explotó un programa de salud crítico destinado a militares en servicio activo y sus familias, desviando fondos de los contribuyentes para financiar lujos personales”, señaló el subsecretario de Justicia Colin M. McDonald, de la División Nacional de Enforcement contra el Fraude, en el comunicado oficial del DOJ.

Por su parte, el fiscal federal Ryan Raybould acusó a Curry de “aprovecharse sin escrúpulos de la confianza de militares, veteranos y sus familias”.

Retrato de un hombre sonriente con traje azul oscuro, camisa blanca, corbata roja y la bandera de Estados Unidos al fondo
El fiscal federal Ryan Raybould sostuvo que Curry operó su esquema sobre la base de la confianza que los militares y veteranos depositan en el sistema de salud (United States Attorney's Office Northern District of Texas)

Curry enfrenta un máximo de 90 años de prisión, con sentencia pendiente

La sentencia será determinada por un juez federal en una audiencia aún sin fecha pública confirmada.

Cada uno de los nueve cargos contempla una pena máxima de 10 años de prisión, lo que representa un techo conjunto de 90 años, aunque el juez tomará en cuenta las Pautas de Sentencias Federales y otros factores establecidos por ley al momento de resolver, según el organismo federal.

Temas Relacionados

FraudeMilitarTexasEstados UnidosCybertruckSeguro MédicoFort WorthJuradoDojDineroFiscalíaTeslaPrisiónSentenciaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Protagonista clave en la estrategia electoral de su hermano, que el domingo compite por la Presidencia de Brasil contra el actual mandatario, adelantó que negociarán un acuerdo de libre de comercio con EEUU y que se reconstruirán las relaciones con Argentina

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Nueva York advierte que hasta 800.000 personas podrían vivir en zonas de inundación para 2050

Las proyecciones municipales anticipan una expansión significativa del riesgo costero durante las próximas décadas, impulsada por el ascenso oceánico y el aumento de las lluvias intensas

Nueva York advierte que hasta 800.000 personas podrían vivir en zonas de inundación para 2050

Tiroteo entre dos grupos durante una fiesta de cumpleaños dejó 12 jóvenes heridos en un parque de Georgia

Las víctimas fueron trasladadas por particulares hacia centros médicos tras una balacera registrada poco después de la medianoche del sábado, con dos pacientes reportados en condición crítica y sin arrestos anunciados

Tiroteo entre dos grupos durante una fiesta de cumpleaños dejó 12 jóvenes heridos en un parque de Georgia

Una tercera condena por conducir ebrio podría ser delito grave en California: qué dicen las nuevas leyes

Gavin Newsom aprobó medidas que modifican el tratamiento judicial de quienes acumulan infracciones al volante, elevan las penas potenciales y refuerzan las consecuencias tras un fallecimiento

Una tercera condena por conducir ebrio podría ser delito grave en California: qué dicen las nuevas leyes

Todos piden un botón para apagar la IA: OpenAI tenía uno y tardó dos horas y media en frenarla

El freno automático falló y una persona tuvo que cortar a mano. La propia empresa definirá cuándo se reanudará el entrenamiento

Todos piden un botón para apagar la IA: OpenAI tenía uno y tardó dos horas y media en frenarla

TECNO

Bitcoin: cuál es su precio este lunes

Bitcoin: cuál es su precio este lunes

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

El mando de PlayStation permitiría hacer compras con NFC: la nueva patente de Sony

Carlos Alcaraz usa un dispositivo tecnológico en la Laver Cup para ganar y mejorar su rendimiento

Amazon Music transmitirá en vivo y gratis el concierto de Shakira en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Selena Gomez y su deseo de ser madre: qué riesgos implica un embarazo para una paciente con lupus

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Rod Stewart se despide de los escenarios: confirmó su última gira por Reino Unido y Europa en 2027

Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller hablaron sobre el desafío de grabar “Paper Tiger” en espacios reducidos

MUNDO

Rusia atacó a plena luz del día el corazón de Kiev: arde la Academia de Ciencias de Ucrania

Rusia atacó a plena luz del día el corazón de Kiev: arde la Academia de Ciencias de Ucrania

Tres camionetas, una granjera “héroe” y la ironía atribuida a Irán: qué se sabe del plan para atacar una base de EEUU en el Reino Unido

Quién era PAC, el luchador británico de 40 años que murió un día después de su último combate

Investigan si la detención de cinco hombres cerca de una base de EEUU en Reino Unido frustró un ataque vinculado con Irán

Labouiche: cómo es el río subterráneo que recorre los Pirineos franceses