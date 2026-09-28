Economía

"El peso es una moneda falopa": la dura definición de un reconocido empresario que pidió dolarizar

Cristiano Rattazzi calificó al peso como una “moneda falopa”, cuestionó su pérdida de valor histórico y volvió a reclamar por la dolarización de la economía argentina

Cristiano Rattazi pidió retomar el proyecto de dolarización
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El empresario Cristiano Rattazzi afirmó que “el peso es una moneda falopa”, sostuvo que la divisa argentina perdió valor durante décadas y pidió avanzar con una dolarización. Para Rattazzi, el actual escenario económico muestra una mejora respecto de períodos anteriores, aunque aclaró que está lejos de resultar satisfactorio. En ese marco, señaló que la falta de una definición monetaria condiciona las decisiones de empresas y hogares, en particular ante cada proceso electoral.

“Está bastante bien en relación a lo que era. Tampoco está tan maravillosa como uno quería pensarlo y quería que fuera”, dijo sobre la situación general de la economía, en declaraciones a la señal de cable LN+. Luego cuestionó que la dolarización no se hubiera implementado antes y planteó que los países que adoptaron esa alternativa tuvieron mejores resultados.

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El empresario sostuvo que reemplazar los pesos por dólares daría a los sectores de menores ingresos una referencia de valor más estable. Como ejemplo, contrastó un ingreso nominal en moneda local con su equivalente en divisas estadounidenses y afirmó que, con dólares, las personas tendrían “en el bolsillo algo que vale”.

En ese sentido, describió al peso como una “moneda basura desde hace cien años”. También anticipó que, a su juicio, en la próxima década habrá menos monedas en circulación a escala mundial y mencionó al dólar, el euro, la moneda china y posibles instrumentos vinculados a las criptomonedas como referencias futuras.

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Consultado de manera directa acerca de si el peso era una “moneda falopa”, respondió: “Totalmente”. A continuación, agregó que se trata de un mecanismo con el que se “ha estafado” a la población “año tras año, tras década, tras década”. La definición fue una de las intervenciones más enfáticas de Rattazzi durante el intercambio.

La competencia externa y la apertura de importaciones pueden presionar a la baja los elevados precios locales, según el empresario. (REUTERS/Dado Ruvic)
La competencia externa y la apertura de importaciones pueden presionar a la baja los elevados precios locales, según el empresario. (REUTERS/Dado Ruvic)

El empresario insistió en que los sectores de menores recursos deberían percibir ingresos en dólares. “¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares”, planteó. Según su visión, el uso de una moneda débil alimenta la incertidumbre y deja expuestos los ingresos de quienes no cuentan con mecanismos financieros para protegerse de la inflación.

Durante la entrevista, Rattazzi también se refirió a la discusión sobre el nivel del dólar y el encarecimiento de bienes y servicios en Argentina. Consideró que los precios locales resultan elevados al compararlos con los de otros países y señaló que la competencia externa podría contribuir a una baja de valores en algunos rubros.

Tras pasar tres meses en Italia, sostuvo que le llamó la atención el costo de productos en el mercado argentino. Sin embargo, vinculó esa situación con la competencia y con las condiciones para importar bienes. Mencionó a plataformas y empresas de comercio que venden productos del exterior como parte de un cambio que puede presionar sobre los precios internos.

Para el empresario, una parte del problema está en el sistema tributario. Cuestionó especialmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que definió como un gravamen que afecta toda la cadena productiva. “Mata la producción”, afirmó, y sostuvo que la estructura fiscal perjudica de modo particular a las pequeñas y medianas empresas.

declaraciones de ratazzi
Cristiano Rattazzi calificó al peso argentino como una moneda falopa y reclamó la implementación de la dolarización.

Rattazzi planteó que los impuestos que afrontan las pymes son “horribles, distorsivos, absurdos” y pidió su eliminación o reducción con rapidez. A su entender, esa carga resta competitividad a las firmas locales frente a los productos y empresas del resto del mundo, en un contexto en el que la industria china gana espacio en distintos mercados.

Al abordar la expansión industrial de China, Rattazzi señaló que las cadenas de producción del país asiático alcanzaron un nivel de eficiencia que genera preocupación en Europa y Estados Unidos. En particular, mencionó a los fabricantes de vehículos y de maquinaria como sectores que enfrentan una competencia creciente.

El empresario sostuvo que las compañías privadas deben buscar acuerdos con firmas chinas cuando eso permita sostener su negocio y responder a sus accionistas. Puso como ejemplo la asociación de Stellantis con Leapmotor y consideró que, para las automotrices, ignorar el avance de esos competidores puede implicar dificultades.

En el mismo programa, otro de los participantes señaló que las exportaciones argentinas hacia el mercado chino se concentran principalmente en productos agropecuarios y de bajo nivel de elaboración. También mencionó el potencial de la carne bovina y las restricciones que atraviesa el comercio internacional, con medidas que afectan aproximadamente el 20 % de los intercambios globales.

Rattazzi cerró su planteo monetario con una crítica al uso especulativo de los pesos. Dijo que la moneda local debería quedar para quienes operan en el sistema financiero, “para divertirse, hacer carry trade y todo eso”, mientras reiteró su propuesta de que los ingresos de la población se expresen en dólares.

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