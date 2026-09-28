Economía

De cuánto será la PUAM de ANSES en octubre 2026

La prestacion recibirá un ajuste mensual atado a la inflación, mientras continúa pendiente la definición oficial sobre el bono extraordinario

Fachadas ANSES
La actualización de las prestaciones previsionales utiliza como referencia la inflación de agosto informada por el INDEC (ANSES)
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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $348.598,81 en octubre de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicara una actualización mensual del 1,66% sobre los haberes previsionales. Con la confirmación del bono extraordinario de $70.000 oficializado mediante el Decreto 1108/2026, el ingreso bruto total percibido por los titulares de esta prestación alcanzará los $418.598,81.

La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se calculó con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos quedaron formalizados a través de la Resolución 284/2026 y responden al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial y fija las cifras que percibirán los beneficiarios durante octubre. El organismo previsional también actualizó las bases imponibles que se utilizan para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino.

De cuánto será la PUAM en octubre 2026

La PUAM de ANSES será de $348.598,81 desde octubre. La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La cifra representa una suba de 1,66% frente al valor de septiembre, cuando el ingreso de esta prestación había sido de $342.872,98. El aumento se aplica de forma automática: quienes ya son titulares no deben hacer un trámite adicional para cobrar el monto actualizado.

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El importe base de $348.598,81 corresponde al haber mensual puro de la prestación. Mediante la publicación del Decreto 1108/2026, el Gobierno nacional ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores recursos, motivo por el cual los beneficiarios de la PUAM percibirán un haber total consolidado de $418.598,81 durante el décimo mes del año.

La pensión tiene carácter no contributivo y vitalicio. Además del pago mensual, sus titulares acceden a la cobertura de PAMI y pueden solicitar asignaciones familiares si cumplen con las condiciones vigentes.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzará los $ 348.598,81 en octubre de 2026 tras aplicar un ajuste del 1,66 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las jubilaciones en octubre

La jubilación mínima será de $435.748,51 en octubre, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85. Ambos importes reflejan el incremento de 1,66% dispuesto para el décimo mes del año y no incluyen bonos extraordinarios que puedan establecerse por separado.

También cambiará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integra el cálculo de determinados beneficios del régimen general. Desde octubre, su importe será de $199.335,05. La resolución alcanza, a su vez, a las pensiones comprendidas en el sistema previsional nacional.

En materia de aportes, la base imponible mínima se fijó en $146.759,98 y la máxima en $4.769.631,49 para el período devengado de octubre. Estos topes determinan el rango de remuneraciones sobre el que se calculan aportes y contribuciones a la seguridad social.

La actualización de las prestaciones se vincula con el dato de inflación de agosto. El Decreto 274/2024 dispuso una movilidad mensual basada en el IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que los haberes de cada mes toman como referencia el índice registrado dos meses antes.

En paralelo, las asignaciones familiares tendrán el mismo incremento porcentual del 1,66 % formalizado por la Resolución 283/2026. La normativa establece que quedarán excluidos del cobro aquellos grupos familiares cuyo ingreso total supere los $6.419.726, o bien aquellos hogares donde al menos uno de sus integrantes perciba una remuneración individual superior a $3.209.863. Los montos concretos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

Quiénes pueden cobrar la PUAM de ANSES

Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener 65 años o más.
  • No cobrar ni tener derecho a una jubilación, retiro o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales.
  • No percibir la prestación por desempleo al momento de iniciar el trámite.
  • Ser argentino nativo o cumplir con la residencia exigida según la nacionalidad.
  • Acreditar, en el caso de argentinos naturalizados, al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.
  • Demostrar una residencia mínima de 20 años en la Argentina para las personas extranjeras.
  • Mantener la residencia en el país una vez otorgada la prestación.

La ANSES realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial antes de otorgar el beneficio. Si una persona percibe una jubilación o pensión incompatible, debe renunciar a ella para poder iniciar el pedido de la PUAM.

El trámite puede iniciarse desde mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, tras verificar datos personales y familiares, o con turno en una oficina según la modalidad habilitada.

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