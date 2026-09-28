“Pudimos mostrar Santa Fe de una manera distinta”: el balance de los Juegos Suramericanos que reunieron a 600 mil visitantes

La provincia de Santa Fe desarrolló un velódromo en Rafaela y una pista de atletismo previo a recibir los Juegos Panamericanos Juniors en 2029

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Los Juegos Suramericanos en Santa Fe terminaron tras 15 días de competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Argentina sumó 293 medallas y quedó segunda en el medallero. El evento reunió actividades deportivas, público, escuelas, clubes y empresas en las tres ciudades anfitrionas.

Federico Angelini, vocero de los Juegos Suramericanos en Rosario, sostuvo en Infobae A las Nueve que la competencia permitió mostrar otra imagen de la provincia. “Pudimos dar vuelta de página”, afirmó. Angelini vinculó esa definición con la situación de Rosario. El vocero señaló que la ciudad cargó durante años con una imagen asociada a la violencia y la inseguridad.

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“Pudimos mostrar nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, de una manera distinta”, dijo Angelini. También afirmó que Rosario exhibió condiciones de seguridad, organización y logística. El vocero señaló que los visitantes recorrieron distintas sedes. Aseguró que volvieron a sus ciudades tras conocer una provincia con capacidad para recibir eventos.

Asistencia, escuelas y empresas en los Juegos Suramericanos

Entre otras cosas, el vocero afirmó que las sedes recibieron más de 600 mil visitantes durante los Juegos Suramericanos. Además, informó que las disciplinas, competencias y fan fest reunieron más de 3,5 millones de asistencias acumuladas. “Visitaron nuestras sedes más de seiscientas mil personas”, dijo. La cifra contempla a quienes acudieron a las instalaciones de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

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El funcionario también destacó la participación de estudiantes. Alrededor de 200 mil alumnos asistieron a las competencias como parte de una iniciativa previa al inicio de los juegos.

Las sedes de los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela alcanzaron más de 3,5 millones de asistencias acumuladas (Santa Fe 2026)

Al mismo tiempo, Angelini explicó que la organización llevó contenidos sobre el espíritu olímpico y suramericano a las escuelas. Luego, los estudiantes asistieron a las sedes para presenciar las competencias.

Los alumnos conocieron disciplinas menos habituales en las escuelas y en las transmisiones deportivas. Entre ellas, el esgrima, el patín y la gimnasia artística. “Ese público que aplaudió, que acompañó, que llenó estadios”, afirmó Angelini, puede impulsar a chicos hacia nuevas prácticas deportivas.

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El vocero planteó que parte de esos estudiantes podría iniciar actividades en clubes o instituciones. También dijo que algunos podrían convertirse en futuros medallistas o representantes de Santa Fe y Argentina.

Angelini mencionó el respaldo de 400 empresas santafesinas. Según explicó, las compañías aportaron recursos de manera directa o indirecta para la realización de los juegos.

El vocero señaló que ese acompañamiento permitió ofrecer entradas gratuitas. También indicó que la organización buscó precios accesibles para alimentos, productos oficiales y servicios gastronómicos.

Las sedes de los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela alcanzaron más de 3,5 millones de asistencias acumuladas

Afirmó que los comercios adheridos ofrecieron un menú suramericano. La propuesta buscó que turistas y visitantes pudieran recorrer la ciudad durante las competencias.

La infraestructura que queda en Santa Fe

Angelini aseguró que las obras deportivas constituyen una respuesta inmediata para atletas, clubes y organizadores. “La provincia de Santa Fe es la provincia con mejor infraestructura deportiva del país”, afirmó.

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El vocero sostuvo que esas instalaciones permitirán recibir competencias regionales, nacionales e internacionales. También indicó que Santa Fe será sede de los Juegos Panamericanos Juniors en 2029.

Entre las obras, mencionó el Invencible Centro Acuático. El complejo cuenta con una piscina de 50 metros y otra de 25 metros destinada a saltos ornamentales. La piscina principal dispone de diez andariveles, según detalló Angelini. La segunda tiene una estructura de diez metros de altura para las pruebas de saltos.

Argentina obtuvo 293 medallas y se ubicó en el segundo lugar del medallero tras 15 días de competencia en los Juegos Suramericanos (Secretaría de Deporte y Turismo Rosario)

Asimismo, afirmó que el centro acuático tiene equipamiento para controlar el agua. Y destacó los sistemas para regular los movimientos del agua en cada andarivel.

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También se refirió al estadio Invencible Rosario. La sede albergó competencias de judo, karate y patín artístico durante los Juegos Suramericanos. El estadio cuenta con capacidad para alrededor de 3.000 espectadores, indicó el vocero. Angelini sostuvo que el espacio podrá recibir otras disciplinas deportivas.

En Santa Fe, el funcionario destacó una pista de atletismo. Contó que la instalación ya tendrá una competencia suramericana dentro de 15 días. En Rafaela, la provincia desarrolló un velódromo para actividades de ciclismo y BMX. Angelini dijo que esa obra también servirá para deportistas de alto rendimiento y nuevas generaciones.

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