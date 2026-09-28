Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cuál es el tratamiento

Es un diagnóstico frecuente en neumonología, fumar disminuye las defensas del pulmón

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El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece lúcido en terapia intensiva luego de ser intervenido por una infección que causó un derrame pleural. Osvaldo ingresó el jueves de urgencia a un hospital de Lavallol por una infección y sigue bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva mientras aguardaba estudios.

En diálogo con Luciana Rubinska, Belén Escobar y Mica Mendelevich en Infobae en Vivo al Amanecer, el neumonólogo José Manuel Viudes dio detalles de este tipo de cuadro clínico.

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Rubinska contó que había hablado con el hermano de Osvaldo. “Él está lúcido”, afirmó, y precisó que el exfutbolista podía conversar e incluso había seguido el triunfo de Boca ante Racing.

El exdelantero de Boca está lúcido y continúa bajo observación mientras los médicos esperan los resultados de los cultivos

La infección que derivó en la internación

Osvaldo atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no habían mostrado una situación grave. La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, tras la cual los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar. La familia pidió desmentir versiones que hablaban de una resección pulmonar o que asociaban el cuadro con adicciones. “Hay que desmentir algunas cosas que se dijeron, como que le cortaron el pulmón o que está relacionado con adicciones”, transmitió Rubinska.

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Osvaldo, de doble nacionalidad argentina e italiana, inició su carrera en Huracán y la continuó en Italia, España e Inglaterra. Jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán, Boca, Porto y Banfield, donde disputó sus últimos partidos como profesional en 2020.

Qué es un derrame pleural

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viudes, neumonólogo, definió que el derrame pleural aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve y la inflamación llega a la pleura, la membrana que cubre el pulmón. “Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo”, explicó.

El médico indicó que este tipo de situación puede producirse como una complicación de una gripe o una neumonía. “Es un proceso que en el invierno, al final del invierno, es frecuente en los pacientes que tuvieron una gripe, luego una neumonía y esa neumonía no resolvió”, afirmó.

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Ante la consulta sobre la gravedad del cuadro, Viudes respondió: “No significa nada grave”. Luego aclaró que, de manera habitual, primero se analiza el líquido mediante una punción y se define si debe colocarse un drenaje.

Los estudios detectaron líquido en la zona pulmonar, por lo que Osvaldo debió ser intervenido y recibió tubos de drenaje

“Con esa misma agujita se aspira el líquido del pulmón y se analiza ese líquido”, detalló. Si el resultado indica pus o parámetros compatibles con una infección que puede agravarse, se coloca un tubo pequeño para retirar la acumulación.

El especialista advirtió que el drenaje evita que el proceso deje secuelas. “Eso va a dejar una cicatriz que va a hacer que el pulmón tenga una cicatriz de por vida”, señaló sobre los casos en los que la infección no recibe el tratamiento necesario.

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Viudes indicó que el drenaje puede extenderse entre tres días y una semana, según la evolución del paciente. “Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días”, afirmó.

El tabaquismo y la advertencia sobre los vapers

Rubinska informó que el hermano de Osvaldo le transmitió una decisión del exfutbolista durante la internación. “Daniel dijo: ‘No fumo más’”, reveló.

Viudes señaló que un derrame pleural puede aparecer como complicación de una infección respiratoria, como una neumonía que no se resolvió

Viudes aclaró que el tabaquismo no debe presentarse como causa única de un derrame pleural, aunque sí puede dificultar la respuesta del organismo frente a una infección. “El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50 por ciento”, explicó.

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“El que fuma es un inmunosuprimido anatómica y celularmente”, sostuvo el neumonólogo. También detalló que los especialistas miden el riesgo según los años de consumo y la cantidad de cigarrillos fumados por día.

El médico extendió la advertencia a los cigarrillos electrónicos. “Los vapers no solo que producen daño pulmonar, sino que producen daño cerebral”, afirmó al referirse al consumo entre adolescentes.

Viudes también alertó sobre productos de nicotina que se colocan debajo de la mejilla y pueden conseguirse en farmacias. Según describió, liberan un neuroestimulante de acción rápida que puede generar deseo de repetir el consumo: “Dura aproximadamente quince minutos y eso cae y hace que el chico quiera volver a consumir hasta que se haga adicto”.

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