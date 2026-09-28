Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

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Este lunes se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, a 10 días de su segunda internación por un cuadro respiratorio. Desde el sanatorio Mater Dei, informan: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”.

El documento, firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe, agrega que “De no mediar cambios, el miércoles próximo se enviará un nuevo parte médico”.

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La conductora, de 99 años, permanece internada desde el viernes 18 de septiembre, cuando ingresó por un cuadro compatible con neumopatía. La nueva hospitalización ocurrió pocos días después de que recibiera el alta tras una primera internación, también vinculada a una afección respiratoria.

El último comunicado difundido por la institución, el viernes 25, indicó que Legrand se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentó su actividad física con el equipo de kinesiología. El parte, firmado por el director médico Enrique Echagüe, señaló además que la animadora continuaría bajo internación hasta completar su recuperación y retomar sus actividades cotidianas.

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El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand

En el centro médico, los profesionales aguardan la finalización del ciclo de antibióticos antes de evaluar una posible alta. Esa precaución busca evitar una recaída, luego de que la conductora regresara a la clínica apenas cinco días después de abandonar el sanatorio en la primera quincena de septiembre.

La actual internación comenzó cuando Legrand presentó dificultades respiratorias. El primer informe oficial del Mater Dei precisó que quedó internada para someterse a estudios, recibir el tratamiento correspondiente y continuar bajo controles médicos. Con el correr de los días, los comunicados posteriores reflejaron una evolución favorable.

Durante su estadía, la conductora recibió las visitas de su círculo familiar. Sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis pasaron por el sanatorio ubicado sobre la calle San Martín de Tours, en distintos horarios.

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El seguimiento médico incluye sesiones de kinesiología. En una de las actualizaciones previas, Adrián Pallares contó en Intrusos que la conductora permanecía sentada, miraba televisión y conservaba el buen ánimo. El periodista también pidió cautela sobre los plazos para una eventual alta, ya que el equipo médico debía esperar los resultados de los cultivos y completar el tratamiento indicado.

La ausencia de Legrand se trasladó a la pantalla de El Trece. La última emisión de su programa con ella al frente se realizó el 29 de agosto. Desde entonces, Juana asumió la conducción de La Noche de Mirtha y de los almuerzos de los domingos, mientras su abuela se recupera en el Mater Dei.

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Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio

El sábado 27, Viale volvió a ocupar la cabecera de la mesa y envió un mensaje para la conductora durante la apertura del ciclo. “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó al aire.

Luego, Juana contó que Legrand seguía el ciclo televisivo desde la clínica y bromeó sobre la mirada atenta de su abuela. “Así que abuelita, me muevo lentamente. ¿Te gusta?”, dijo antes de saludarla otra vez frente a las cámaras.

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La primera internación, a comienzos de septiembre. A comienzos de septiembre, Legrand ingresó al mismo sanatorio por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras varios días de controles, recibió el alta el domingo 13 para continuar la recuperación en su domicilio de la avenida del Libertador. El viernes siguiente sufrió una nueva descompensación respiratoria y volvió al Mater Dei.