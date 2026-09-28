Economía

El Gobierno licitará un emblemático edificio cultural para restaurarlo y entregarlo en concesión a privados

La iniciativa busca poner en valor el histórico centro unicado en la Recoleta, que permanece cerrado desde 2017

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Desde diciembre de 2017 permanece cerrado, tras una intervención que quedó inconclusa y que alcanzó apenas un 7% de ejecución (Creative commons)
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El Gobierno habilitó el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional para la puesta en valor, recuperación, conservación y gestión sostenible del Palacio Nacional de las Artes, más conocido como Palais de Glace, uno de los edificios emblemáticos del patrimonio cultural argentino que permanece cerrado desde diciembre de 2017.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1106/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El edificio “será objeto de concesión para su puesta en valor, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o accesorias que contribuyan a su sostenibilidad económica y sean estrictamente compatibles con el carácter cultural de dicho inmueble, señaló el decreto.

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El inmueble se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli, y la iniciativa contempla avanzar con una concesión de obra pública que permita recuperar la sede histórica del museo y garantizar tanto su conservación como su funcionamiento futuro como espacio cultural de acceso público.

El objetivo es intervenir sobre el edificio para recuperar sus condiciones edilicias y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad de las actividades vinculadas con la preservación y difusión del patrimonio artístico argentino.

Palais de Glace
El Palais de Glace fue inaugurado el 14 de julio de 1910 como pista de patinaje sobre hielo y club social (Foto: Wikipedia)

El Palais de Glace se encuentra cerrado desde diciembre de 2017, luego de una intervención que quedó inconclusa y que registró apenas un 7% de ejecución. Desde entonces, el museo mantuvo su actividad institucional fuera de su sede histórica, mediante un esquema transitorio que permitió sostener parte de su programación y conservar su patrimonio.

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En ese período, las exposiciones temporales fueron trasladadas a distintos espacios físicos y virtuales. A su vez, el acervo del museo se conserva actualmente en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, en el microcentro porteño, mientras que el Salón Nacional de las Artes Visuales, una de las principales actividades vinculadas a la institución, se realiza en el Palacio Libertad.

De esta manera, la modalidad adoptada durante los últimos años permitió mantener la actividad del museo y garantizar el acceso del público a parte de su patrimonio mientras se aguardaba una solución para la recuperación del edificio ubicado en el barrio de Recoleta.

La historia del Palais de Glace

El edificio está ubicado en Posadas 1725 y fue inaugurado el 14 de julio de 1910. En sus primeros años funcionó como pista de patinaje sobre hielo y club social, aunque rápidamente comenzó a adquirir relevancia como espacio para actividades sociales y culturales.

Palais de Glace
El edificio está ubicado en Posadas 1725 (Foto: Buenosaires.gob.ar)

Desde mediados de la década de 1910, su salón central también fue utilizado para la realización de bailes. El lugar tuvo además un papel dentro de la historia del tango, al convertirse en uno de los espacios asociados a la incorporación de este género a la vida social y cultural de la ciudad.

En 1931, el edificio fue cedido a la Dirección Nacional de Bellas Artes y comenzó una nueva etapa en su historia, vinculada directamente con las artes visuales. El arquitecto Alejandro Bustillo estuvo a cargo de su adaptación para ese nuevo uso y transformó las antiguas rotondas en salas destinadas a exposiciones.

A partir de 1932, el Palais de Glace se convirtió en sede del Salón Nacional de Artes Visuales, una institución central para el desarrollo y la difusión del arte argentino. Desde entonces, el edificio quedó estrechamente asociado a la actividad artística nacional.

Actualmente, su patrimonio supera las 1.100 piezas, entre las que se encuentran las obras correspondientes al Premio Adquisición del Salón Nacional. Por su valor histórico, arquitectónico y cultural, en 2004 el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Con la nueva licitación, el Gobierno busca avanzar en la recuperación de la sede histórica y establecer las condiciones necesarias para que el Palais de Glace pueda volver a funcionar como museo y espacio de acceso público.

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