Ciencia

¿Cómo saben los científicos qué comían los dinosaurios? Estas son las pistas que buscan

La diversidad de hábitos alimenticios detectada entre distintas especies ofrece una explicación sobre la manera en que territorios con recursos limitados lograban sostener a varios animales de gran tamaño sin una competencia directa por el mismo alimento

Un saurópodo y un estegosaurio junto a un gran árbol sobre un fondo con textura de papel acuarela.
Los dientes de dinosaurio revelan cómo varias especies compartían alimentos sin competir tant (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los dinosaurios no dejaron una lista de alimentos, pero sus dientes conservaron señales capaces de contar parte de esa historia. Una investigación reciente examinó esas huellas en animales que vivieron en el mismo lugar hace unos 150 millones de años y encontró que no todos buscaban su comida de la misma manera.

La conclusión cambia una idea muy repetida sobre los grandes herbívoros. Durante años, se consideró que la altura de cada animal podía explicar qué plantas consumía. Los nuevos datos indican que la diferencia también estuvo en las partes de las plantas que elegía cada especie, desde hojas y brotes hasta ramas y tejidos más duros.

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Según un estudio publicado en 2025 por investigadores de la Universidad de Texas en Austin en la revista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, las señales conservadas en la capa exterior de los dientes permiten distinguir dietas diferentes entre animales que compartían territorio. El trabajo analizó restos hallados en el oeste de Estados Unidos y propuso que esa variedad de alimentos ayudó a que varias especies convivieran sin competir de la misma forma por cada recurso.

El valor del hallazgo está en que transforma una pregunta general en una escena concreta. No alcanza con observar el tamaño de un dinosaurio o la forma de sus dientes. La alimentación también dependía de qué parte de una planta podía aprovechar mejor cada animal, una diferencia que modifica la reconstrucción de los antiguos paisajes.

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Los dientes conservan señales de la alimentación de cada animal

Ilustraciones de dinosaurios, hojas, peces, ramas, huesos y huellas con texto explicativo sobre dietas herbívoras y carnívoras.
Las señales químicas conservadas en el esmalte muestran que los herbívoros del Jurásico elegían hojas, brotes o ramas, mientras los carnívoros analizados también se especializaban en presas diferente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dientes son una de las partes más resistentes del cuerpo y pueden mantenerse durante millones de años. En su capa exterior quedan rastros vinculados con los alimentos que un animal incorporaba. Al compararlos con las especies actuales, los investigadores pueden aproximarse a qué clase de comida predominaba en su dieta.

El estudio examinó dientes de varios animales que vivieron en el mismo entorno durante el período jurásico. Entre los herbívoros, los resultados mostraron diferencias claras. Unos parecían consumir con mayor frecuencia partes suaves de las plantas, como hojas y brotes. Otros obtenían más alimento de partes leñosas, como ramas.

La diferencia no estaba limitada a la altura desde la que cada dinosaurio podía comer. El tipo de alimento, su textura y su valor nutritivo también ayudaban a marcar una separación entre las especies. Esa conclusión ofrece una explicación más precisa sobre cómo grandes animales podían habitar el mismo espacio.

Los resultados también abarcaron animales que comían carne. Las señales halladas en sus dientes apuntan a dietas distintas dentro de ese grupo: uno —un reptil de aspecto similar al cocodrilo— habría consumido sobre todo peces, mientras el otro, un bípedo de gran tamaño, se alimentaba principalmente de otros dinosaurios. Esa separación reduce la idea de que todos los depredadores de un mismo lugar perseguían las mismas presas.

La variedad de alimentos ayudó a repartir el espacio

Mandíbula fósil con grandes dientes sobre una mesa de madera junto a un pincel, una herramienta metálica y bandejas con muestras.
El estudio que cuestiona que la altura definiera por completo la dieta de los dinosaurio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia entre especies grandes exige recursos suficientes y una forma de distribuirlos. Si cada animal buscaba una parte diferente de las plantas o perseguía presas distintas, la competencia directa podía ser menor. Esa dinámica es habitual en ecosistemas complejos y ayuda a explicar cómo territorios con recursos limitados sostienen una gran diversidad de especies.

La investigación sugiere que los herbívoros no se diferenciaban únicamente por el tamaño del cuerpo. Algunos podían preferir alimentos más tiernos, mientras otros aprovechaban estructuras más resistentes. Así, un mismo paisaje ofrecía opciones diversas para animales con necesidades y formas de alimentarse diferentes.

Esa idea también permite revisar imágenes simplificadas de los dinosaurios. Los animales de cuello largo no necesariamente comían lo mismo por alcanzar plantas elevadas, y los más pequeños no quedaban limitados a los recursos cercanos al suelo. La elección de los alimentos fue más variada de lo que indicaba una explicación basada solo en la altura.

El análisis de dientes no reconstruye una comida puntual ni resuelve cada detalle de la vida de un animal. Aporta, en cambio, una pista sobre hábitos sostenidos en el tiempo. Al reunir esos rastros, el estudio describe un escenario en el que la diversidad de dietas ayudó a ordenar la vida de varias especies en un mismo territorio.

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