Cris Morena recordó a Romina Yan a 16 años de su muerte: "Siempre juntas, hijita amada"

Cris Morena volvió a abrir su corazón para recordar a su hija en el aniversario número 16 de su muerte (Instagram)

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Cada 28 de septiembre, Cris Morena vuelve a encontrarse con la ausencia de Romina Yan, aunque los recuerdos, las canciones y el amor que compartieron mantienen presente a su hija. A 16 años de la muerte de la actriz, la productora volvió a dedicarle unas palabras en sus redes sociales y compartió un posteo donde plasmó sus sentimientos. Y, una vez más, dejó en claro el gran lazo que tiene con ella a pesar del paso del tiempo desde su partida terrenal.

En el posteo que publicó por el 16.º aniversario de la muerte de Romina, la productora reunió imágenes de mariposas, flores y distintos paisajes naturales. Las escenas estuvieron acompañadas por un mensaje escrito especialmente para la actriz: “En cada ser que recuerde vivirás, y cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás, y en cada rincón del mundo hablarás”.

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La frase vinculó la presencia de Romina con la memoria de quienes la conocieron y con las canciones que formaron parte de su carrera artística. Cris también dejó en claro que el recuerdo de su hija continuó ocupando un lugar central en su vida y cerró la publicación con una declaración breve: “Siempre juntas, hijita amada”.

"Siempre juntas, hijita amada", escribió Cris Morena en el posteo que le dedicó a Romina Yan

El posteo generó una catarata de mensajes por parte de los seguidores de la productora. Muchos recordaron a Romina, destacaron su legado y compartieron la manera en que la actriz permaneció presente en sus propias vidas. “Siempre Romi vivirá en mí. También en todos nosotros”; “Romi eterna”; “En mi corazón siempre vivirás”; “Eterna Romi”; “Romi eterna. Vivís en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerte y de los que crecimos viéndote en la televisión”; “Siempre en nuestros corazones”; y “#ViveRo” fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

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Cabe destacar que Romina murió a los 36 años a causa de un aneurisma y dejó tres hijos pequeños. Desde entonces, su familia y quienes la acompañaron a través de sus trabajos en televisión mantienen viva su memoria en cada aniversario. Para Cris, la fecha continúa siendo una oportunidad para hablarle a su hija y recuperar, a través de la escritura y las imágenes, parte del vínculo que construyeron durante su vida.

"Somos lo que soñamos", sentenció al final de su emotivo posteo en las redes

Cris también recordó a su hija pocas semanas antes, en una fecha igualmente significativa: el 5 de septiembre, día en que Romina habría cumplido 52 años. En aquella oportunidad, la productora compartió un collage de fotografías y escribió un mensaje atravesado por los 16 años de ausencia. La publicación volvió a poner en el centro de la escena a Romina, hija de Cris y Gustavo Yankelevich.

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El texto comenzó con un tono poético, similar al de una canción de cuna. “Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta”, escribió la productora. El mensaje estuvo acompañado por imágenes vinculadas con algunos de los papeles más recordados de la actriz y continuó con una serie de versos dedicados a sus rasgos y a la huella que dejó en su familia.

El pasado 5 de septiembre, Cris Morena abrió su corazón por el cumpleaños de su hija fallecida

“Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”, expresó Cris. Después llegó una de las partes más íntimas del mensaje. “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”, escribió. La productora también incorporó una frase de Azul, una de las hijas de Romina, para describir la manera en que la familia convivía con su muerte: “Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul...”.

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En el cierre, Cris recuperó una frase que compartía con Romina y volvió a hablarle directamente: “Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo. ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”. El mensaje reunió la memoria de ambas fechas, el cumpleaños y el aniversario de su muerte, y mostró que la productora continuó encontrando en las palabras una forma de mantener el vínculo con su hija.

"Un día llegaste, Romina...", expresó la productora, a pura emoción, al recordar el nacimiento de su hija (Instagram)

Romina dejó tres hijos pequeños y una familia atravesada por su partida. Sin embargo, cada año, Cris volvió a recordarla con textos, fotografías, canciones y mensajes dirigidos a quienes también la extrañaron. A 16 años de su muerte, las imágenes de mariposas, flores y paisajes naturales acompañaron una nueva declaración de amor de una madre que mantuvo viva la presencia de su hija en cada recuerdo compartido.

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