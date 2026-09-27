Salud

Proteínas, carbohidratos y grasas: cómo combinarlos para una alimentación equilibrada

Los tres macronutrientes cumplen funciones esenciales en el cuerpo y su proporción puede variar según la edad, la actividad física, el estado de salud y las preferencias personales

Alimentos variados sobre una mesa: carne cruda, yogur, pollo cocido, atún en lata, salmón, almendras, cereales, verduras surtidas, tofu, fresas, manzanas, plátanos y frutos del bosque.
Las proteínas, los carbohidratos y las grasas son macronutrientes indispensables que aportan energía al organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comer bien no exige convertir cada comida en una cuenta matemática. Los mensajes sobre dietas y alimentación suelen presentar ciertos grupos como si fuera necesario reducirlos al mínimo o eliminarlos. Sin embargo, las proteínas, los carbohidratos y las grasas cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del organismo.

Los tres integran el grupo de los macronutrientes, denominados así porque el cuerpo los necesita en cantidades mayores que las vitaminas y los minerales. Cada uno aporta energía, medida en calorías, y cumple tareas diferentes.

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En la mayoría de los alimentos naturales conviven más de uno, aunque suele predominar alguno: una pechuga de pollo aporta sobre todo proteínas, una manzana se compone principalmente de carbohidratos y el aceite de oliva contiene casi exclusivamente grasas.

La clave, según Prevention, no está en prohibir grupos de alimentos, sino en armar una alimentación diversa, suficiente y que pueda mantenerse en el tiempo.

Las proteínas intervienen en músculos, piel y hormonas

Las proteínas aportan aminoácidos, compuestos que el organismo utiliza para construir y reparar tejidos. Los músculos, la piel, el cabello, varias hormonas y enzimas dependen de este nutriente para cumplir sus funciones.

También pueden contribuir a prolongar la sensación de saciedad después de comer. Por esa razón, incluirlas en cada comida puede ayudar a organizar la alimentación sin recurrir a restricciones extremas ni a un seguimiento permanente de calorías.

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Mujer joven con camiseta gris sentada en una cocina moderna, comiendo de un bol blanco con pollo, quinoa y verduras, con un vaso de agua al lado.
Las proteínas ayudan a reparar tejidos como los músculos y contribuyen a prolongar la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las fuentes habituales se encuentran los huevos, las carnes de ave, el pescado, los lácteos, las legumbres, el tofu, los frutos secos y las semillas. Las personas que siguen dietas basadas en plantas pueden alcanzar sus requerimientos al combinar durante el día alimentos como lentejas, garbanzos, porotos, productos de soja, cereales integrales y frutos secos.

Prevention citó una referencia de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, con posibles ajustes de acuerdo con el nivel de actividad física y las necesidades energéticas de cada persona. Sin embargo, el cálculo individual puede variar según la edad, el estado de salud y los objetivos nutricionales, por lo que una consulta profesional resulta útil ante necesidades específicas.

Los carbohidratos aportan combustible al cerebro y los músculos

Los carbohidratos suelen quedar bajo sospecha en las dietas de moda, aunque constituyen una fuente prioritaria de energía para el cerebro y los músculos. Tras su digestión, el cuerpo los transforma en glucosa, que interviene tanto en una caminata como en la capacidad de concentración durante una jornada laboral.

La diferencia está en la calidad y el grado de procesamiento de los alimentos que los aportan. Las frutas, verduras con almidón, legumbres y cereales integrales contienen carbohidratos junto con fibra, vitaminas y minerales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los carbohidratos se transforman en glucosa para aportar energía al cerebro y los músculos durante la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, productos como el pan blanco, las bebidas azucaradas y muchos snacks envasados ofrecen energía con menor aporte de esos componentes. Esto no convierte a los carbohidratos refinados en alimentos prohibidos. La recomendación práctica consiste en priorizar opciones con fibra la mayor parte del tiempo, sin transformar un alimento puntual en motivo de culpa.

Las grasas permiten absorber vitaminas y producir hormonas

Durante años, la grasa fue asociada de forma general con problemas de salud. La evidencia nutricional actual distingue entre sus tipos y reconoce que las grasas son necesarias para absorber las vitaminas A, D, E y K, mantener la estructura celular y participar en la producción de hormonas.

Además, mejoran el sabor y la satisfacción que produce una comida, dos factores que pueden influir en la continuidad de hábitos alimentarios equilibrados. Los aceites vegetales, la palta, los frutos secos, las semillas y los pescados grasos son fuentes de grasas insaturadas, vinculadas con beneficios para la salud cardiovascular.

Mesa de madera con pollo frito, patatas fritas, rollos de canela, mantequilla, queso, carne cruda, salchichas, salsa de tomate y aceite de coco en dos envases.
Las indicaciones nutricionales distinguen el consumo moderado de grasas saturadas frente a la eliminación de grasas trans (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saturadas, presentes en manteca, embutidos y otros alimentos ultraprocesados, conviene consumirlas con moderación. Mientras que las grasas trans, que durante décadas fueron comunes en productos industrializados, son las que se recomienda evitar.

Un análisis reciente mostró efectos distintos según la proporción de nutrientes

Una revisión sistemática y metaanálisis en red publicada en European Journal of Nutrition evaluó 47 ensayos clínicos con 3.450 adultos que presentaban al menos un factor de riesgo cardiovascular. El trabajo comparó dietas con diferentes proporciones de grasas y carbohidratos.

Los autores observaron que los planes con mayor proporción de grasa y menor cantidad de carbohidratos se asociaron con una reducción moderada del índice de masa corporal, además de mejoras en los triglicéridos y el colesterol HDL. Sin embargo, esos resultados no se replicaron de forma constante en el colesterol LDL, un marcador relevante para evaluar el riesgo cardiovascular.

El estudio concluyó que ninguna proporción de macronutrientes mejora de forma uniforme todos los indicadores de salud cardiometabólica. También señaló que la calidad de los alimentos, el aporte de fibra, el sodio y el perfil metabólico individual deben considerarse al definir una pauta alimentaria.

Un plato equilibrado puede adaptarse a cada persona

Las necesidades de macronutrientes no son idénticas para toda la población. La edad, el nivel de actividad física, las condiciones de salud, la composición corporal, los horarios y las preferencias personales influyen en la proporción que cada persona requiere.

Mujer agarrando comida de la heladera - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Los requerimientos nutricionales específicos varían en función de la edad, la actividad física y el estado de salud de cada persona (Imágen Ilustrativa Infobae)

Por eso, convertir cada comida en un registro de cifras puede resultar innecesario para muchas personas. Una alternativa consiste en observar la composición del plato: una porción abundante de frutas y verduras, una fuente de proteína, otros carbohidratos (como legumbres, granos o vegetales con almidón) y una cantidad de grasa que se ajuste al resto de la dieta.

Esta estructura puede adaptarse a cada situación. Una persona muy activa quizá necesite una mayor cantidad de proteínas o carbohidratos, mientras que otra puede repartirlos entre varias comidas. También hay lugar para una pasta, un postre o una comida comprada. La calidad de la alimentación depende de los patrones que se sostienen durante semanas y meses, no de una elección aislada.

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