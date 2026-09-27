Los hábitos cotidianos que pueden perjudicar la salud intestinal con el paso del tiempo

El microbioma intestinal participa en la digestión, la respuesta inmunitaria y la producción de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunos hábitos cotidianos pueden alterar el equilibrio del microbioma intestinal, un conjunto de bacterias, virus, hongos y otros microbios que participa en la digestión, la respuesta inmunitaria y la producción de energía a partir de los alimentos.

El envejecimiento del intestino se relaciona con cambios en su funcionamiento y en la composición de los microorganismos que lo habitan. Estos procesos pueden estar influidos por la edad, la dieta, los medicamentos y el entorno. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos señala que el microbioma puede modificarse a lo largo del tiempo por distintos factores, entre ellos la alimentación y los fármacos.

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Una dieta poco diversa puede reducir la variedad microbiana

Repetir los mismos alimentos, en especial si predominan los ultraprocesados y escasean los vegetales, legumbres y cereales integrales, puede limitar la diversidad de microorganismos intestinales.

La dietista Jenna Volpe afirmó que un patrón de alimentación poco diverso con ultraprocesados altera la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Jenna Volpe explicó a EatingWell que este patrón de alimentación, cuando se mantiene en el tiempo, puede alterar la composición de la microbiota intestinal y favorecer procesos inflamatorios.

La fibra cumple un papel importante en ese equilibrio, ya que sirve de alimento para parte de los microorganismos que habitan el intestino. Está presente, entre otros alimentos, en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y granos integrales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incorporar habitualmente una variedad de estos alimentos y consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

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El intestino también responde al ritmo de las comidas

La OMS recomienda consumir al menos 400 gramos al día de frutas y verduras para mantener un aporte adecuado de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer de forma continua durante el día, incluso mediante bebidas azucaradas, puede interferir con los períodos de reposo del aparato digestivo. Marcie Vaske, especialista en nutrición clínica, señaló: “Nuestro intestino necesita periodos de descanso para limpiarse y repararse”.

El complejo motor migratorio es un patrón de movimientos intestinales que ocurre entre comidas y ayuda a desplazar restos de alimentos y bacterias. Para favorecer ese proceso, Volpe recomendó dejar entre 3 y 4 horas entre comidas, aunque los horarios y las necesidades alimentarias pueden variar según cada persona y su condición de salud.

Los síntomas persistentes tampoco deberían normalizarse. Vaske advirtió que gases, distensión abdominal, reflujo, diarrea o estreñimiento que se mantienen en el tiempo requieren evaluación profesional.

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Pueden relacionarse con alteraciones de la microbiota, intolerancias, enfermedades digestivas u otros problemas que no se resuelven con recomendaciones generales.

Hábitos diarios que afectan el sistema digestivo

El complejo motor migratorio desplaza bacterias y restos de alimentos entre las comidas durante el descanso digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julie Balsamo, dietista registrada, sostuvo que “el estrés no solo está en tu cabeza, tu intestino también lo siente”. Según Asma Khapra, gastroenteróloga certificada, esta reacción puede modificar la motilidad —la capacidad del tubo digestivo para mover su contenido— y aumentar la sensibilidad intestinal.

La inactividad es otro factor considerado en este debate; la OMS aconseja para los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular dos veces por semana.

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El consumo excesivo de alcohol y el tabaco se asocian con efectos perjudiciales para la salud general y pueden modificar el ecosistema intestinal. La OMS advierte que esta sustancia es tóxica y que el riesgo de daño aumenta a medida que crece la cantidad ingerida.

Los antibióticos pueden afectar bacterias beneficiosas

La Organización Mundial de la Salud aconseja a los adultos realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antibióticos, por su parte, son fundamentales para tratar infecciones bacterianas cuando están indicados, pero su uso innecesario puede afectar bacterias beneficiosas.

Simpson explicó que “no solo eliminan las bacterias dañinas, sino que también acaban con las beneficiosas”. Por ello, los organismos sanitarios recomiendan utilizarlos únicamente bajo prescripción médica y completar el tratamiento indicado.

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Los alimentos fermentados pueden incorporarse dentro de una dieta variada, pero no sustituyen una consulta ante molestias repetidas. El cuidado intestinal depende de patrones sostenidos: diversidad alimentaria, descanso suficiente, movimiento, atención a los síntomas y decisiones médicas informadas.