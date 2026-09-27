Régimen cubano reconoce la circulación simultánea de seis enfermedades sin divulgar cifras oficiales

El Ministerio de Salud Pública de Cuba admitió la presencia simultánea de dengue, chikungunya, hepatitis, Covid-19 e influenza en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen cubano, por medio del Ministerio de Salud Pública, reconoció la circulación simultánea de dengue, chikungunya, hepatitis, Covid-19, influenza e infecciones diarreicas agudas en el país, sin divulgar cifras actualizadas de contagios, hospitalizaciones ni fallecimientos.

La admisión ocurrió después de la crisis sanitaria de fines de 2025, cuando las autoridades terminaron por reconocer la expansión conjunta de dengue y chikungunya tras meses de restar gravedad al problema. El último reporte público disponible del ministerio correspondió a junio y registró 1,746 casos de dengue, casi 2.8 veces más que los cerca de 631 previstos según el promedio histórico utilizado por un observatorio internacional.

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La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, afirmó en la Televisión Cubana que la isla atraviesa un aumento “estacional” de infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, hepatitis y arbovirosis. Diario de Cuba recogió sus declaraciones y señaló que la intervención se produjo tras meses sin información epidemiológica detallada.

Las autoridades confirmaron la circulación de los cuatro serotipos del dengue junto con el virus chikungunya en distintas regiones. (Yamil Lage/AFP)

Cuba confirmó la presencia de los cuatro serotipos del virus del dengue, con predominio del serotipo dos, mientras el chikungunya también circuló en distintas zonas del país. La coexistencia de ambas enfermedades elevó la presión sobre la red sanitaria y limitó la evaluación de su alcance ante la falta de datos oficiales recientes.

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Peña García vinculó el aumento de las arbovirosis, transmitidas por mosquitos, con las altas temperaturas, las lluvias y la humedad que favorecen la reproducción del Aedes aegypti. La viceministra negó un crecimiento descontrolado del chikungunya y sostuvo que los contagios se concentraron en territorios con menor incidencia durante el período previo sin respaldarlo con números.

La funcionaria señaló que parte de la población que enfermó antes tendría una menor susceptibilidad. También declaró que el dengue aumentó en otros países de la región, aunque no precisó cuántos contagios se registraron en Cuba durante las últimas semanas.

Peña García indicó que en el país circularon coronavirus estacionales y el SARS-CoV-2, causante del Covid-19, con predominio de subvariantes de ómicron. Afirmó que no existían indicadores para anticipar una emergencia comparable con los años de pandemia.

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Las infecciones respiratorias también incluyeron virus de influenza y otros agentes. La viceministra atribuyó la propagación de enfermedades diarreicas y hepatitis a la coexistencia de virus y bacterias, junto con deficiencias en el tratamiento de agua, el saneamiento y la recolección de residuos.

Las deficiencias en el tratamiento del agua y la recolección de residuos facilitan la propagación de infecciones diarreicas y hepatitis. (AP Foto/Jorge Luis Banos)

Más de siete mil casos de dengue estimados en 2026

El Global Dengue Observatory, un proyecto de investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, estimó 7,133 casos de dengue acumulados en Cuba durante 2026. Los datos de julio y agosto surgieron de cálculos del organismo por la ausencia de nuevos registros publicados por las autoridades sanitarias.

Las carencias del sistema de salud también incluyeron problemas de abastecimiento de medicamentos básicos. Ante esa situación, numerosos pacientes recurrieron al mercado informal para conseguir fármacos, insumos y productos destinados a controlar la fiebre, el dolor y la deshidratación.

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El Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, en Sancti Spíritus, reforzó esta semana su asistencia médica y de enfermería en el Cuerpo de Guardia por el aumento de niños con fiebre alta, informó el periódico oficial Escambray. El especialista de segundo grado en Pediatría Gabriel Alejandro Díaz señaló una mayor presencia de casos sospechosos de dengue entre menores.

Durante septiembre, el centro atendió además a pacientes pediátricos con chikungunya y lesiones cutáneas ampollares que pueden provocar pérdida de líquidos.